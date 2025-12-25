Kripto Para

CZ’den Net Mesaj: Bitcoin’de Kazanç Hype’da Değil, Korkuda Saklı

Özet

  • CZ korku dönemlerinin uzun vadeli yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguluyor.
  • Piyasa duyarlılığı zayıfken kurumsal oyuncuların sessizce pozisyon aldığı konuşuluyor.
  • Eğitim ve psikolojik dayanıklılık, dalgalı kripto piyasalarında kalıcı başarıyı destekliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasaları yılın son dönemine temkinli bir ruh haliyle girerken, Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’nun (CZ) açıklamaları yatırımcı psikolojisini yeniden gündeme taşıyor. Zhao’ya göre Bitcoin’de asıl fırsatlar, piyasanın heyecanla dolduğu dönemlerde değil; belirsizlik ve korkunun hâkim olduğu zamanlarda ortaya çıkıyor. Bugün birçok yatırımcı geçmişte Bitcoin almadığı için pişmanlık duyarken, CZ erken dönem yatırımcıların zirveden değil, kimsenin emin olmadığı anlardan alım yaptığını hatırlatıyor.

İçindekiler
1 Korku Ortamında Pozisyon Alanlar Kimler?
2 Eğitim, Duygular ve Piyasa Döngüleri

Korku Ortamında Pozisyon Alanlar Kimler?

Son haftalarda “Aşırı Korku” bölgesinde seyreden piyasa duyarlılığı, yatırımcıların hâlâ tedirgin olduğunu gösteriyor. Toplam kripto para piyasa değeri 3 trilyon doların üzerine çıksa da bu artış güçlü bir güveni değil, kontrollü bir toparlanmayı işaret ediyor. Bitcoin ise yaklaşık 1,75 trilyon dolarlık piyasa değeriyle liderliğini koruyor.

CZ’nin görüşleri kripto topluluğunda da geniş yankı bulmuş durumda. Sosyal medya platformu X’te bazı analistler, özellikle tatil dönemlerinde bireysel yatırımcıların piyasadan uzaklaştığını, bu süreçte kurumsal oyuncuların sessizce pozisyon aldığını savunuyor. Lawrence Lanzilli isimli bir kullanıcı, 2026’ya yönelik olası bir yükseliş senaryosu için bugünkü belirsizliğin bir hazırlık aşaması olabileceğini öne sürüyor.

Benzer şekilde farklı yatırımcılar da düşüş dönemlerinde alım yapmanın psikolojik olarak zor olduğuna dikkat çekiyor. Kaçırma korkusu (FOMO) yükselişlerde devreye girerken, gerçek kazanç potansiyeli çoğu zaman sabır ve duygusal dayanıklılık gerektiren süreçlerde oluşuyor. Bu nedenle erken davranan yatırımcıların en büyük avantajı teknik bilgiden çok, belirsizlikle başa çıkabilme becerisi oluyor.

Eğitim, Duygular ve Piyasa Döngüleri

Changpeng Zhao, yatırımcıların panik satışlarından kaçınabilmesi için eğitimin kritik rol oynadığını sık sık vurguluyor. Ona göre yalnızca başkalarının tavsiyelerine güvenmek, uzun vadeli inanç oluşturmak için yeterli değil. Teknoloji, finans ve küresel ekonomik trendler hakkında bilgi sahibi olan yatırımcılar, kısa vadeli dalgalanmalara karşı daha dirençli kalabiliyor.

Bu noktada Binance CEO’su Richard Teng’in yakın tarihli açıklamaları da dikkat çekiyor. Teng, kripto piyasalarındaki baskının yalnızca sektöre özgü olmadığını, tüm varlık sınıflarında dönemsel sıkılaşma ve riskten kaçış süreçlerinin yaşandığını belirtiyor. Ayrıca ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal ilginin dalgalı seyre rağmen devam etmesi, uzun vadeli beklentilerin tamamen kaybolmadığını gösteren farklı bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Genel tabloya bakıldığında, kripto piyasalarında korku ve temkin hâkim olsa da bu atmosfer tarihsel olarak birçok yatırımcı için fırsatların doğduğu zemin oldu. CZ’nin mesajı, piyasanın gürültüsünden uzaklaşıp uzun vadeli düşünmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
