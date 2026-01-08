8 Önemli Gelişme ve Kripto Para Kahininin 8 Ocak Tahminleri

89.311 dolara kadar gerileyen BTC yazı hazırlandığı sırada 91 bin doları geri almaya çalışsa da yatırımcılar umutsuz. Aylardır Bitcoin her yükselişin ardından büyük kayıplar yaşadığı için umutsuzluk son derece normal ve hacimlerdeki, açık pozisyonlardaki gerileme de bunu teyit ediyor. Kripto para kahini bugün yeni değerlendirmesini paylaştı, peki ne diyor?

Kripto Kahini Yorum

Son 2 çeyrekte doğru tahminlerde bulunan Roman Trading takma isimli analist her yükselişi satış fırsatı olarak görüyor. Kripto para yatırımcılarını BTC henüz 120 bin doların üzerindeyken de uyarmış ve 80 bin dolar yolculuğunun başlamak üzerinde olduğundan bahsetmişti. Bugünse aşağıdaki grafiği paylaşan isim 89 bin doların da kaybedileceğini savunuyor.

Onun hedefi 76 bin dolar ve aşırı satışlarda ayı dip beklentisi 56 bin civarında.

“Şu anda 89 bin seviyesinde ve daha da düşecek. Hala 76 bin seviyesine ulaşılacağına inanıyorum ve tüm bu yatay hareket sadece oraya ulaşmak için bir sıfırlama. Tersine dönme belirtisi görmüyorum ve HTF hala çok düşüş eğiliminde.”

Eğer Roman Trading haklı çıkarsa 2026 yılı kripto paralar için yıkım dönemi olacak ve altcoinlerde %90’ı aşan daha büyük kayıplar göreceğiz. Ancak uzun süredir aşırı satış koşullarının yaşanması artık bir noktada haftalar sürecek molanın şart olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki hafta belki de bunun başlangıcı olur.

Önemli Gelişmeler

21:00’da Beyaz Saray’dan Leavitt’in açıklamaları var ve ilerleyen saatlerde ciddi başka bir gelişme yok. Yarın gün boyu hem istihdam verileri hem de Yüksek Mahkeme kararının açıklanması nedeniyle yüksek volatilite göreceğiz. Eğer mahkeme sürpriz şekilde Trump lehine karar açıklarsa bu durumda risk piyasaları rahat nefes alacaktır.

Son 24 saatin önemli gelişmeleri özetle şöyle;

Trump, kurumsal alıcıların konut alımını yasaklama kararı aldı; bu karar emlak sektörü ve Wall Street için büyük bir şok oldu. Savunma şirketleri için temettü ödemelerini de kaldırdı ancak devasa savunma harcaması vadettiği için hisseler dengelendi.

Çin, Nvidia H200 çip siparişlerini askıya aldı ve yapay zeka tedarik zinciri konusunda baskı yarattı.

H200 çip siparişlerini askıya aldı ve yapay zeka tedarik zinciri konusunda baskı yarattı. Senato Tarım Komitesi, Bankacılık Komitesi ile birlikte 15 Ocak’ta kripto piyasası yapısı hakkında bir toplantı düzenleyecek. CLARITY ilerliyor.

Senatör Cynthia Lummis, milletvekillerinin ABD kripto piyasası yapısı kuralları konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi

Trump destekli World Liberty Financial banka lisansı için başvurdu.

Polymarket, Dow Jones ile ortaklık kurarak WSJ, Barron’s ve IBD’ye tahmin piyasası verileri sağlayacak.

Ripple, bilanço gücü ve büyüme odaklılığı gerekçesiyle halka açılma planı olmadığını açıkladı.

Rumble, MoonPay aracılığıyla yayıncılar için Bitcoin bahşişi özelliğini etkinleştirdi.