ZEC Coin Çöküşü ve TAO Coin Fiyatı, Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Özet

  • Zcash Vakfı'nın Bootstrap yönetim kurulu ile yönetişim anlaşmazlıkları beyin ekibinin istifasına sebep oldu.
  • BTC 85 bin doları test edilebilir likidite kümesi bunu hedefliyor.
  • Poppe TAO Coin için 250-260 dolar üstü kapanışlarda 500 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı beklendiği gibi 90 bin doların altına indi ve 2 gün önceden Cuma gününe ilerlerken beklenen tablonun muhtemelen bu olacağını yazmıştık. Şaşırtıcı olan ZEC Coin cephesindeki gelişmeydi. Kripto paraların geri kalanına göre ZEC adeta yıkım yaşadı. Analistler son durumu nasıl değerlendiriyor?

İçindekiler
1 ZEC Coin Çöküşü
2 TAO Coin Fiyatı

ZEC Coin Çöküşü

2025 son çeyrekteki yükseliş için yeni yıla girerken hızlı bir düşüş görebileceğimizden bahsetmiştik. Ancak düşüş yatırımcı iştahsızlığından değil Electric Coin Company (2016’dan beri Zcash’in ana geliştiricileri) ekibinin istifasıyla tetiklendi. Bu istifa, ECC’nin CEO’su Josh Swihart ve Baş Bilim İnsanı Chelsea Komlo dahil olmak üzere yaklaşık 25 kişiyi kapsıyor.

Zcash Vakfı’nın Bootstrap yönetim kurulu ile yönetişim anlaşmazlıklarından doğan karar ZEC Coin fiyatının milyar dolarlık kayıp yaşamasına neden oldu.

Öte yandan BTC yarın gelecek Yüksek Mahkeme tarife kararının da endişesiyle düşmeye devam ediyor. MSCI kararının orta ve uzun vadede riskleri ortadan kaldırmaması, yarın gelecek enflasyon verileri de birleşince yatırımcıların risk iştahı haklı olarak azaldı. BTC için 85 bin doların test edildiği senaryonun riskinden henüz fiyat 93 bin dolar bandındayken bahsetmiştik o yüzden çok göstere göstere gelen bir düşüş oldu diyebiliriz.

Lark Davis yine de umutlu.

Bitcoin, döngünün başlangıcından bu yana bu yükseliş kanalının içinde hareket ediyor. Ve yoğun satış baskısı ve 10/10/25 çöküşüne rağmen, BTC henüz bu kanalın altına düşmedi.

Ve kanalın devam etmesi halinde, 2026’da yeni bir ATH görebiliriz.”

TAO Coin Fiyatı

Michael Poppe’nin favori altcoinlerinden olan TAO da diğerleri gibi yükselişi yarıda kesmek zorunda kaldı. Eğer daha büyük sorunlarla yüzleşmeyeceksek Yüksek Mahkeme kararının da aradan çıkmasıyla kripto paraların orta vadeli yükseliş evresine geçtiğini görebiliriz. Burada ana odak noktası tarife iptallerinin ne çapta olacağı ve Trump’ın buna ne tonda tepki vereceği olacak.

Yukarıdaki TAO grafiğini paylaşan Poppe 21 günlük hareketli ortalamanın kazanılması sebebiyle umutlu. Eğer 250-260 dolar arasındaki seviye destek olarak kalırsa 2-3 ay içinde 500 doların test edilmesini bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
