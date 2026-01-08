ZEC Coin Çöküşü ve TAO Coin Fiyatı, Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Bitcoin fiyatı beklendiği gibi 90 bin doların altına indi ve 2 gün önceden Cuma gününe ilerlerken beklenen tablonun muhtemelen bu olacağını yazmıştık. Şaşırtıcı olan ZEC Coin cephesindeki gelişmeydi. Kripto paraların geri kalanına göre ZEC adeta yıkım yaşadı. Analistler son durumu nasıl değerlendiriyor?

ZEC Coin Çöküşü

2025 son çeyrekteki yükseliş için yeni yıla girerken hızlı bir düşüş görebileceğimizden bahsetmiştik. Ancak düşüş yatırımcı iştahsızlığından değil Electric Coin Company (2016’dan beri Zcash’in ana geliştiricileri) ekibinin istifasıyla tetiklendi. Bu istifa, ECC’nin CEO’su Josh Swihart ve Baş Bilim İnsanı Chelsea Komlo dahil olmak üzere yaklaşık 25 kişiyi kapsıyor.

Zcash Vakfı’nın Bootstrap yönetim kurulu ile yönetişim anlaşmazlıklarından doğan karar ZEC Coin fiyatının milyar dolarlık kayıp yaşamasına neden oldu.

Öte yandan BTC yarın gelecek Yüksek Mahkeme tarife kararının da endişesiyle düşmeye devam ediyor. MSCI kararının orta ve uzun vadede riskleri ortadan kaldırmaması, yarın gelecek enflasyon verileri de birleşince yatırımcıların risk iştahı haklı olarak azaldı. BTC için 85 bin doların test edildiği senaryonun riskinden henüz fiyat 93 bin dolar bandındayken bahsetmiştik o yüzden çok göstere göstere gelen bir düşüş oldu diyebiliriz.

Lark Davis yine de umutlu.

“Bitcoin, döngünün başlangıcından bu yana bu yükseliş kanalının içinde hareket ediyor. Ve yoğun satış baskısı ve 10/10/25 çöküşüne rağmen, BTC henüz bu kanalın altına düşmedi. Ve kanalın devam etmesi halinde, 2026’da yeni bir ATH görebiliriz.”

TAO Coin Fiyatı

Michael Poppe’nin favori altcoinlerinden olan TAO da diğerleri gibi yükselişi yarıda kesmek zorunda kaldı. Eğer daha büyük sorunlarla yüzleşmeyeceksek Yüksek Mahkeme kararının da aradan çıkmasıyla kripto paraların orta vadeli yükseliş evresine geçtiğini görebiliriz. Burada ana odak noktası tarife iptallerinin ne çapta olacağı ve Trump’ın buna ne tonda tepki vereceği olacak.

Yukarıdaki TAO grafiğini paylaşan Poppe 21 günlük hareketli ortalamanın kazanılması sebebiyle umutlu. Eğer 250-260 dolar arasındaki seviye destek olarak kalırsa 2-3 ay içinde 500 doların test edilmesini bekliyor.