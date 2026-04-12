XRP anında 1,36 dolardan 1,33 dolara geriledi, satış baskısı arttı

  • 🔥 XRP dakikalar içinde 1,36 dolardan 1,33 dolara indi, satış baskısı hızlandı.
  • Fiyatın 1,35 dolar altına sarkması yeni direnç bölgesi oluşturdu.
  • Hacim yükseldi, toparlanma zayıf kaldı; düşüş trendi sürüyor.
  • 📉 Kritik: 1,33 doların altında 1,32-1,31 bandı gündeme gelebilir. #XRP
COINTURK
COINTURK

XRP’de günün ilerleyen saatlerinde sert bir satış dalgası yaşandı ve fiyat kısa sürede önemli bir destek seviyesinin altına sarktı. İşlem hacminde gözlenen ani artış, düşüşün tesadüfi olmadığını ve güçlü bir satış baskısı bulunduğunu ortaya koydu.

Fiyat baskısı sürüyor

Günün erken saatlerinde yatay seyreden XRP, birkaç dakika içinde 1,36 dolardan 1,33 dolara kadar indi. Hızlı değer kaybı, 1,35 dolar seviyesinin aşağı kırılmasıyla satışların hızlanmasına yol açtı ve bu seviye artık direnç konumuna geldi.

Kısa süreli bir tepki alımı gelse de toparlanma zayıf kaldı ve fiyat kaybedilen seviyeleri geri alamadı. Bu süreçte oluşan yüksek hacim, işlemlerde istikrarlı bir alıcı gücü olmadığını gösteriyor.

XRP’nin büyük hareketi sırasında kaydedilen hacim artışı, piyasanın faaliyet açısından yoğun olduğunu, ancak fiyatın tekrar toparlanmakta zorlandığını ortaya koydu. Bir süreliğine destek üzerinde dengede kalan fiyatın hızla aşağı yönelmesi, piyasanın kırılganlığını öne çıkardı.

Ana seviyeler ve piyasa görünümü

Fiyat düşüşünün ardından oluşan zayıf tepki, piyasada satıcıların ağırlığının sürdüğüne işaret etti. Destek kırıldıktan sonra gelen hacimdeki yükseliş, bu sürecin piyasa yapısı açısından önemli olduğunu gösterdi. Sonrasında ise alıcı ilgisinin azaldığı izlendi.

XRP, şu anda geniş çaplı bir düşüş trendinde bulunuyor. Volatilitenin azalmaya başlamasıyla birlikte momentumda da zayıflama olduğunu söylemek mümkün. Bu durum, yeni ve büyük bir hareketin hazırlığı olarak görülüyor, ancak yön konusunda piyasa henüz net bir sinyal vermiyor.

1,35 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle birlikte bu nokta artık kısa vadeli bir pivot halini aldı. Fiyat tekrar bu bölgeyi aşmadan dengelenmekte zorlanabilir. Öte yandan, 1,40-1,41 dolar aralığı, son toparlanma denemelerinde geçilemiyor ve güçlü bir direnç oluşturmaya devam ediyor.

Aşağı yönde ise 1,33 doların korunamaması, hareketin 1,32-1,31 dolar bandındaki yeni talep bölgesine doğru sürmesini mümkün kılıyor. Son saatlerde yaşanan baskı, yatırımcıların temkinli olmasını gerektiriyor.

Yanal hareketliliğe rağmen piyasada potansiyel yüksek bir volatilite bekleniyor. Fiyatın hem direnç hem de destek bölgelerinde tutunmakta zorlandığı, bu nedenle yeni bir yönün netleşmesinin zaman alacağı değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Ethereum Vance açıklaması sonrası yüzde 2 geriledi

SpaceX’in 8.285 BTC kararı, 5 milyar dolar zarara rağmen dikkat çekti

Bitcoin’de 70.000 Dolar Sınırında Satıcı Yorgunluğu Sinyali

Coinbase ilk çeyrekte işlem hacminde %30 düşüş yaşadı

Dynamix ve Ether Machine’in 1,6 milyar dolarlık birleşmesi iptal oldu

Bitcoin 73.000 doların altında, ABD-İran görüşmeleri piyasayı durgun bıraktı

Stablecoin piyasasında enflasyon hamlesi: USDi, TIPS’i geride bırakabilir mi?

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bitcoin 76 bin dolara yaklaşırsa trend değişebilir
Bitcoin ve Ethereum Vance açıklaması sonrası yüzde 2 geriledi
RWA tokenizasyonunda ralli: On-chain pazar 27 milyar doları geçti
Kraken Fed hesabı tartışma yarattı sistem riski uyarısı geldi
SpaceX’in 8.285 BTC kararı, 5 milyar dolar zarara rağmen dikkat çekti
