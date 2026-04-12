XRP anında 1,36 dolardan 1,33 dolara geriledi, satış baskısı arttı

XRP’de günün ilerleyen saatlerinde sert bir satış dalgası yaşandı ve fiyat kısa sürede önemli bir destek seviyesinin altına sarktı. İşlem hacminde gözlenen ani artış, düşüşün tesadüfi olmadığını ve güçlü bir satış baskısı bulunduğunu ortaya koydu.

Fiyat baskısı sürüyor

Günün erken saatlerinde yatay seyreden XRP, birkaç dakika içinde 1,36 dolardan 1,33 dolara kadar indi. Hızlı değer kaybı, 1,35 dolar seviyesinin aşağı kırılmasıyla satışların hızlanmasına yol açtı ve bu seviye artık direnç konumuna geldi.

Kısa süreli bir tepki alımı gelse de toparlanma zayıf kaldı ve fiyat kaybedilen seviyeleri geri alamadı. Bu süreçte oluşan yüksek hacim, işlemlerde istikrarlı bir alıcı gücü olmadığını gösteriyor.

XRP’nin büyük hareketi sırasında kaydedilen hacim artışı, piyasanın faaliyet açısından yoğun olduğunu, ancak fiyatın tekrar toparlanmakta zorlandığını ortaya koydu. Bir süreliğine destek üzerinde dengede kalan fiyatın hızla aşağı yönelmesi, piyasanın kırılganlığını öne çıkardı.

Ana seviyeler ve piyasa görünümü

Fiyat düşüşünün ardından oluşan zayıf tepki, piyasada satıcıların ağırlığının sürdüğüne işaret etti. Destek kırıldıktan sonra gelen hacimdeki yükseliş, bu sürecin piyasa yapısı açısından önemli olduğunu gösterdi. Sonrasında ise alıcı ilgisinin azaldığı izlendi.

XRP, şu anda geniş çaplı bir düşüş trendinde bulunuyor. Volatilitenin azalmaya başlamasıyla birlikte momentumda da zayıflama olduğunu söylemek mümkün. Bu durum, yeni ve büyük bir hareketin hazırlığı olarak görülüyor, ancak yön konusunda piyasa henüz net bir sinyal vermiyor.

1,35 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle birlikte bu nokta artık kısa vadeli bir pivot halini aldı. Fiyat tekrar bu bölgeyi aşmadan dengelenmekte zorlanabilir. Öte yandan, 1,40-1,41 dolar aralığı, son toparlanma denemelerinde geçilemiyor ve güçlü bir direnç oluşturmaya devam ediyor.

Aşağı yönde ise 1,33 doların korunamaması, hareketin 1,32-1,31 dolar bandındaki yeni talep bölgesine doğru sürmesini mümkün kılıyor. Son saatlerde yaşanan baskı, yatırımcıların temkinli olmasını gerektiriyor.

Yanal hareketliliğe rağmen piyasada potansiyel yüksek bir volatilite bekleniyor. Fiyatın hem direnç hem de destek bölgelerinde tutunmakta zorlandığı, bu nedenle yeni bir yönün netleşmesinin zaman alacağı değerlendiriliyor.