Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin 76 bin dolara yaklaşırsa trend değişebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 76 bin dolar seviyesine yaklaşarak dikkat çekiyor.
  • 📊 Ethereum 2.400 dolar eşiğiyle kritik kırılım sinyali veriyor.
  • 📉 En önemli nokta enflasyon yüksek kalırken yatırımcı yön arıyor.
  • 🔥 #Bitcoin için trend değişimi ihtimali yeniden gündemde.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasında son dönemde artan düşüş beklentilerine rağmen, bazı analistler Bitcoin ve Ethereum’un kritik seviyelere yaklaşmasının yeni bir yükseliş sürecini tetikleyebileceğini değerlendiriyor. Makro analizleriyle bilinen Jordi Visser, mevcut fiyat seviyelerinin aşılması durumunda yıl içinde kalıcı bir hareketin başlayabileceğini dile getirdi.

İçindekiler
1 Kritik seviyeler trend dönüşünü tetikleyebilir
2 Enflasyon ve makro görünüm tartışmaları sürüyor

Kritik seviyeler trend dönüşünü tetikleyebilir

Visser’a göre Bitcoin’in 76.000 doların üzerine çıkması ve aynı anda Ethereum’un 2.400 dolar seviyesini aşması, piyasada yeni bir yön değişiminin başlangıcı olabilir. Bu seviyeler, yalnızca teknik açıdan değil, aynı zamanda yatırımcı psikolojisi açısından da önemli eşikler olarak görülüyor.

Bitcoin’in 71.646 dolar civarında işlem gördüğü bir ortamda 76.000 dolara ulaşması yaklaşık %6,1’lik bir artış anlamına geliyor. Benzer şekilde Ethereum’un 2.215 dolar seviyesinden 2.400 dolara yükselmesi ise yaklaşık %8’lik bir hareketi ifade ediyor.

Visser, bu yükseliş senaryosunun arkasında resesyon beklentilerinin zayıflamasının etkili olabileceğini belirtiyor. Ekonomide sert bir daralma beklemediğini ifade eden analist, bu durumun riskli varlıklara olan ilgiyi destekleyebileceğini düşünüyor.

Öte yandan piyasa genelinde hâkim olan görüş, 2026 yılı boyunca düşüş baskısının devam edebileceği yönünde şekillenmiş durumda. Bu durum, olası bir yükselişin daha temkinli karşılanmasına neden oluyor.

Enflasyon ve makro görünüm tartışmaları sürüyor

Visser, enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu ortamda yatırımcıların alternatif getiri arayışına yönelebileceğini ve kripto varlıkların bu noktada öne çıkabileceğini ifade ediyor.

ABD’de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi nisan ayında yıllık bazda %3,3 artış gösterdi. Bu veri, enflasyonun hâlâ hedef seviyelerin üzerinde seyrettiğini ortaya koyuyor.

Tahmin piyasalarında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. 2026 yılı için resesyon ihtimali %24 seviyesinde fiyatlanırken, bu oran son 30 gün içinde 10 puan gerilemiş durumda.

Buna karşın bazı piyasa isimleri daha temkinli bir duruş sergiliyor. Deneyimli trader Peter Brandt, Bitcoin’in henüz dip seviyesini görmemiş olabileceğini ve 60.000 doların altına sarkabilecek bir hareketin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.

Brandt’e göre bu tür bir geri çekilme, mevcut döngünün en düşük seviyesini oluşturabilir. Bu senaryo, piyasanın hâlâ aşağı yönlü riskler barındırdığını gösteriyor.

Visser ise Bitcoin’i klasik boğa veya ayı piyasası tanımlarıyla değerlendirmeyi doğru bulmadığını belirtiyor. Fiyatların zaman zaman güçlü yükselişler sergilediğini ancak yatırımcı ilgisinin dönemsel olarak azaldığını ifade ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP anında 1,36 dolardan 1,33 dolara geriledi, satış baskısı arttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP anında 1,36 dolardan 1,33 dolara geriledi, satış baskısı arttı
Kripto Para
Bitcoin ve Ethereum Vance açıklaması sonrası yüzde 2 geriledi
Kripto Para
RWA tokenizasyonunda ralli: On-chain pazar 27 milyar doları geçti
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Kraken Fed hesabı tartışma yarattı sistem riski uyarısı geldi
KRİPTO PARA BORSALARI
SpaceX’in 8.285 BTC kararı, 5 milyar dolar zarara rağmen dikkat çekti
Kripto Para
Lost your password?