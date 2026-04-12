Bitcoin 76 bin dolara yaklaşırsa trend değişebilir

Kripto para piyasasında son dönemde artan düşüş beklentilerine rağmen, bazı analistler Bitcoin ve Ethereum’un kritik seviyelere yaklaşmasının yeni bir yükseliş sürecini tetikleyebileceğini değerlendiriyor. Makro analizleriyle bilinen Jordi Visser, mevcut fiyat seviyelerinin aşılması durumunda yıl içinde kalıcı bir hareketin başlayabileceğini dile getirdi.

Kritik seviyeler trend dönüşünü tetikleyebilir

Visser’a göre Bitcoin’in 76.000 doların üzerine çıkması ve aynı anda Ethereum’un 2.400 dolar seviyesini aşması, piyasada yeni bir yön değişiminin başlangıcı olabilir. Bu seviyeler, yalnızca teknik açıdan değil, aynı zamanda yatırımcı psikolojisi açısından da önemli eşikler olarak görülüyor.

Bitcoin’in 71.646 dolar civarında işlem gördüğü bir ortamda 76.000 dolara ulaşması yaklaşık %6,1’lik bir artış anlamına geliyor. Benzer şekilde Ethereum’un 2.215 dolar seviyesinden 2.400 dolara yükselmesi ise yaklaşık %8’lik bir hareketi ifade ediyor.

Visser, bu yükseliş senaryosunun arkasında resesyon beklentilerinin zayıflamasının etkili olabileceğini belirtiyor. Ekonomide sert bir daralma beklemediğini ifade eden analist, bu durumun riskli varlıklara olan ilgiyi destekleyebileceğini düşünüyor.

Öte yandan piyasa genelinde hâkim olan görüş, 2026 yılı boyunca düşüş baskısının devam edebileceği yönünde şekillenmiş durumda. Bu durum, olası bir yükselişin daha temkinli karşılanmasına neden oluyor.

Enflasyon ve makro görünüm tartışmaları sürüyor

Visser, enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu ortamda yatırımcıların alternatif getiri arayışına yönelebileceğini ve kripto varlıkların bu noktada öne çıkabileceğini ifade ediyor.

ABD’de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi nisan ayında yıllık bazda %3,3 artış gösterdi. Bu veri, enflasyonun hâlâ hedef seviyelerin üzerinde seyrettiğini ortaya koyuyor.

Tahmin piyasalarında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. 2026 yılı için resesyon ihtimali %24 seviyesinde fiyatlanırken, bu oran son 30 gün içinde 10 puan gerilemiş durumda.

Buna karşın bazı piyasa isimleri daha temkinli bir duruş sergiliyor. Deneyimli trader Peter Brandt, Bitcoin’in henüz dip seviyesini görmemiş olabileceğini ve 60.000 doların altına sarkabilecek bir hareketin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.

Brandt’e göre bu tür bir geri çekilme, mevcut döngünün en düşük seviyesini oluşturabilir. Bu senaryo, piyasanın hâlâ aşağı yönlü riskler barındırdığını gösteriyor.

Visser ise Bitcoin’i klasik boğa veya ayı piyasası tanımlarıyla değerlendirmeyi doğru bulmadığını belirtiyor. Fiyatların zaman zaman güçlü yükselişler sergilediğini ancak yatırımcı ilgisinin dönemsel olarak azaldığını ifade ediyor.