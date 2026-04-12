ABD’de kritik yasa için son şans uyarısı geldi

ABD’de kripto para piyasasına yönelik düzenlemeleri netleştirmeyi amaçlayan CLARITY Act için zaman daralıyor. Senatör Cynthia Lummis, yasanın yakın zamanda geçirilmemesi halinde sektörün ilerlemesinin yıllarca gecikebileceğini vurguladı.

Yasa için zaman baskısı artıyor

Lummis, yaptığı açıklamada bu düzenlemenin en erken 2030 yılına kadar yeniden gündeme gelmeyebileceğini belirterek mevcut sürecin kritik olduğunu ifade etti. ABD’nin finansal geleceği açısından bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin, Kongre’nin önceliklerini değiştirme ihtimali nedeniyle yasa sürecinin yavaşlayabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, düzenlemenin bu yıl içinde kabul edilmesine yönelik beklentileri zayıflatıyor.

Beyaz Saray’da daha önce yapay zeka ve kripto politikaları üzerine görev almış David Sacks da benzer bir görüş paylaştı. Sacks, Senato Bankacılık Komitesi’nin ve ardından Senato’nun yasayı onaylaması gerektiğini ifade ederek sürecin hızlanması çağrısında bulundu.

Sacks, düzenlemenin kabul edilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın yasayı imzalayarak yürürlüğe koyabileceğine inandığını dile getirdi.

Sektör ve düzenleyiciler destek veriyor

CLARITY Act, kripto piyasasında hangi alanın hangi düzenleyici kurum tarafından denetleneceğini açık biçimde belirlemeyi hedefliyor. Bu çerçevenin netleşmesi halinde hem yatırımcıların hem de girişimcilerin daha güvenli bir ortamda hareket edebileceği düşünülüyor.

Kripto sektöründe faaliyet gösteren birçok isim, düzenlemenin inovasyonu hızlandırabileceğini ve bireysel yatırımcı talebini artırabileceğini savunuyor. Belirsizliklerin ortadan kalkmasının özellikle ABD merkezli projeler için önemli bir avantaj yaratacağı değerlendiriliyor.

Andreessen Horowitz’in kripto kolunda yönetici ortak olarak görev yapan Chris Dixon, kuralların netleşmesi durumunda hem tüketicilerin hem de girişimcilerin kazançlı çıkacağını belirtti.

“Kurallar netleştiğinde hem kullanıcılar hem de girişimciler kazanır.”

Web3 oyun şirketi Immutable’ın kurucusu Robbie Ferguson da yasanın sektörde büyük bir sıçrama yaratabileceğini ifade etti. Ferguson, bu düzenlemenin oyun sektöründeki son on yıllık büyümeyi geride bırakabilecek bir etki oluşturabileceğini dile getirdi.

Kripto para borsası Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong ise daha önce desteğini geri çekmesine rağmen sürecin gecikmesi sonrası yasanın artık geçirilmesi gerektiğini savundu. Şirketin hukuk sorumlusu Paul Grewal ise tasarının Senato Bankacılık Komitesi’nde görüşülmeye yakın olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, özellikle stabilcoin getirileri konusundaki anlaşmazlıkların çözülmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu başlıkta uzlaşma sağlanmadan ilerleme kaydedilmesi zor görünüyor.

Düzenleyici kurumlar da yasaya destek veriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins, kapsamlı bir piyasa yapısı yasasının artık Kongre’den geçmesi gerektiğini belirterek sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.