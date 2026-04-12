Ekonomi

ABD İran görüşmelerinde üç kritik başlıkta gerilim tırmanıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD İran görüşmelerinde üç kritik başlıkta uzlaşma sağlanamadı.
  • Hürmüz Boğazı kontrolü ve geçiş ücretleri ve nükleer stok ve 27 milyar dolarlık varlık krizi sürüyor.
  • 🔥 En önemli nokta: Taraflar temel konularda hâlâ uzak duruyor.
ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde üç temel başlıkta ciddi görüş ayrılıkları öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı’nın statüsü, uranyum zenginleştirme süreci ve dondurulmuş İran varlıkları taraflar arasında uzlaşmayı zorlaştırıyor.

İçindekiler
1 Hürmüz Boğazı’nda kontrol tartışması
2 Nükleer program ve varlıklar anlaşmazlığı

Hürmüz Boğazı’nda kontrol tartışması

İran, ABD’nin Hürmüz Boğazı için önerdiği ortak kontrol planını kabul etmedi. Tahran yönetimi, stratejik su yolunun kontrolünü elinde tutmak istediğini ve geçiş yapan gemilerden ücret alma hakkını savundu.

İran tarafı, boğazın yeniden açılmasına ilişkin düzenlemeleri ancak kapsamlı bir barış anlaşmasının tamamlanmasının ardından değerlendirebileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, sürecin kısa vadede sonuçlanmasını zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

ABD ise Hürmüz Boğazı’nı uluslararası sular olarak tanımlıyor ve farklı bir çizgi izliyor. Başkan Donald Trump, boğazın İran’ın iş birliği olmasa bile kısa süre içinde yeniden açılacağını ifade etti.

Trump, İran’ın geçişlerden ücret talep etmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak bu konuda taviz verilmeyeceğinin sinyalini verdi. Bu açıklama, iki taraf arasındaki yaklaşım farkını daha da belirgin hale getirdi.

Nükleer program ve varlıklar anlaşmazlığı

Nükleer başlıkta ABD, İran’ın yaklaşık 900 pound seviyesindeki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun tamamını devretmesini talep ediyor. Washington ayrıca Tahran’dan yalnızca mevcut programdan vazgeçmesini değil, uzun vadede nükleer kapasite geliştirmeme taahhüdü vermesini istiyor.

İran ise bu taleplere karşı bir karşı teklif sundu ancak taraflar henüz ortak bir noktada buluşamadı. ABD, İran’ın bu konuda net bir irade ortaya koymadığını değerlendiriyor.

Ek olarak İran, son altı haftalık hava saldırıları nedeniyle ABD’den tazminat talep ediyor. Bu taleplerin yanında, farklı ülkelerde tutulan yaklaşık 27 milyar dolarlık petrol gelirinin serbest bırakılması da gündemde bulunuyor.

Söz konusu varlıkların Irak, Lüksemburg, Bahreyn, Japonya, Türkiye ve Almanya’da bulunduğu ve savaş sonrası yeniden inşa için ayrıldığı ifade ediliyor. İran, bu fonlara erişimin sağlanmasını müzakerelerin önemli bir parçası olarak görüyor.

ABD tarafı ise hem tazminat hem de varlıkların serbest bırakılması taleplerine olumsuz yaklaşıyor. Bu durum, müzakerelerde ilerleme sağlanmasını zorlaştıran bir diğer başlık olarak öne çıkıyor.

Taraflar arasındaki bu üç temel anlaşmazlık başlığının çözülmeden kapsamlı bir uzlaşmaya varılması zor görünüyor. Görüşmelerin seyrinin, önümüzdeki dönemde atılacak adımlara bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

