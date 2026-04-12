Trump memecoin büyük yatırımcıların alımıyla gündemde, fiyat dipte kaldı

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago’da düzenleyeceği özel gala öncesi, Trump memecoin’e yönelik büyük yatırımcı ilgisi dikkat çekiyor. Gala tarihi yaklaşırken, token fiyatı neredeyse en düşük seviyelerinde işlem görüyor ve etkinlik artan siyasi tartışmaların gölgesinde kalıyor.

Balinalar borsalardan çekilmeye başladı

Blockchain analiz şirketi Lookonchain’in verilerine göre, son günlerde yüklü miktarlarda Trump memecoin alımı gerçekleşiyor. Kripto piyasasında balina olarak anılan büyük yatırımcılar, coinleri merkezi borsalardan çekerek doğrudan kendi cüzdanlarına aktarıyor.

“8DHkza” isimli cüzdan, son iki günde Bybit’ten yaklaşık 850 bin Trump tokeni (yaklaşık 2,4 milyon dolar değerinde) çekti. Bir başka büyük yatırımcı olan “7EtuAt” ise Binance’ten 105 bin adet tokeni (yaklaşık 298 bin dolar) üzerinde kendi kontrolüne aldı ve toplam portföyü 1,13 milyon adede (3,2 milyon dolar değerinde) ulaştı.

Bu hareketler, yatırımcıların varlıklarını uzun vadeli tutma niyetine işaret ediyor ve borsadan çıkan token miktarının likiditeyi azaltma olasılığı bulunuyor.

Trump gala etkinliği gündem oldu, siyasi baskı arttı

Token birikimi, 28 Nisan’da Mar-a-Lago’da yalnızca davetlilere açık bir öğle yemeği öncesinde hızlandı. Etkinliğe katılım, en büyük 297 TRUMP token sahiplerine özel olarak planlandı. Liste başındaki ilk 29 yatırımcı ise doğrudan Donald Trump ile özel VIP ayrıcalıklarına sahip olacak.

Piyasa hareketlerine rağmen Trump token fiyatı düşüş trendini sürdürüyor. En son 2,80 dolar düzeyine gerileyen token, son 24 saatte yüzde 0,2 düşüş gösterdi ve son bir haftada kayıp yüzde 1’in üzerine çıktı.

Fiyatlardaki bu baskının, hafta başında Trump’la ilişkili World Liberty Financial’ın, Dolomite DeFi platformu üzerindeki riskli kredi stratejisinin gündeme taşınmasının ardından arttığı görüldü.

Etkinlikle ilgili olarak ABD senatosunda da hareketlilik yaşanıyor. Senatörler Elizabeth Warren, Adam Schiff ve Richard Blumenthal, Trump’ın yakınında yer alan Bill Zanker’in yönettiği Fight Fight Fight LLC’ye resmi belge ve bilgi talebiyletti. Bu şirkete, hem etkinliğin detayları hem de Trump’ın organizasyon ve finansman ilişkisiyle ilgili sorular yöneltildiği aktarıldı. Fight Fight Fight LLC, Trump memecoin’i Donald Trump’la bağlantılı kuruluşlarla iş birliğiyle piyasaya sürmüştü.

Senatörler, Kongre’nin Trump ve ailesinin kripto para girişimleri üzerinden elde ettiği kazançların boyutunu tam anlamıyla ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak, benzer çıkar çatışmalarının önlenmesi gerektiğini belirtti.

Başlatılan inceleme, siyasi ve regülasyon baskısının yükseldiği, fiyatların ise baskı altında kaldığı bir dönemde memecoin için yeni bir belirsizlik oluşturmaya başladı.