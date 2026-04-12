WLFI tokeninde 75 milyon dolarlık DeFi krizi, Justin Sun destekten çekildi

  • 🚨 Justin Sun, WLFI’nin 75 milyon dolarlık DeFi kredi hamlesi sonrası desteğini çekti.
  • WLFI ekibinin yatırımcı politikası ve yönetim süreçleri sert şekilde eleştirildi.
  • Sun’ın cüzdanı 107 milyon dolar değerinde tokenle donduruldu, #WLFI fiyatı bir haftada %18 geriledi.
  • En önemli nokta: Platformda likidite krizi yaşanırken, yönetimde şeffaflık eksikliği öne çıkıyor. 💥
Donald Trump ile bağlantılı olarak bilinen World Liberty Financial, merkeziyetsiz finans platformunda 75 milyon dolarlık kredi adımının ardından önemli bir destekçisini kaybetti. Özellikle kripto ekosisteminde tanınan girişimci Justin Sun, WLFI’nin yatırımcı politikasını sert şekilde eleştirerek projeyle yollarını ayırdı.

Justin Sun’ın eleştirileri ve projeden kopuşu

Justin Sun, geçtiğimiz yılın başında WLFI lansmanında 30 milyon dolarlık token alımıyla projeye destek sağlamış ve başlangıçtaki ilgi eksikliğini dengelemeye çalışmıştı. Ancak, daha sonra ilişkiler bozuldu. WLFI ekibinin yatırımcılardan ücret toplama biçimi, Sun’ın tepkisine yol açtı.

Sun, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamasında WLFI ekibinin kullanıcıları ‘kişisel bir banka gibi’ görerek haksız şekilde ücret elde ettiğini iddia etti. Bu açıklamalar, World Liberty Financial’ın 5 milyar WLFI tokeni teminat göstererek DeFi platformu Dolomite’ten yaklaşık 75 milyon dolarlık stabilcoin borçlanmasının ardından geldi.

“WLFI ekibinin kullanıcıların likiditesi üzerinden komisyon toplaması ve kripto topluluğunu kendi ATM’si olarak değerlendirmesi kabul edilemez.”

Bu hamle, Dolomite üzerindeki likiditenin büyük bölümünün WLFI teminatına bağlı hale gelmesine yol açtı. Erken saatlerde, platformun USD1 havuzunda %100 kullanıma ulaşılması nedeniyle yatırımcılar bir süre fonlarına erişemedi. Haftanın sonuna doğru kullanım oranı %82 seviyesine geriledi, 193 milyon dolarlık arzın 158 milyon doları borçlanılmış durumda kaldı.

Yönetim tartışmaları ve token cüzdanı krizi

Dolomite’in kurucu ortağı Corey Caplan, aynı zamanda WLFI’de danışman olarak da görev yürütüyor. Bu çift rol, zincir üstü analizlerde Caplan’ın fiilen CTO gibi hareket ettiği yönünde yorumlara neden oldu. Dolomite, WLFI yatırımı için platformdaki arz sınırını 5.1 milyar tokene yükseltti.

Eylül 2023’te WLFI ekibi, Justin Sun’ın cüzdanında bulunan 595 milyon tokeni dondurdu. O dönemin fiyatına göre yaklaşık 107 milyon dolar değerindeki bu varlıklar üzerinde, Tron’un kurucusu Sun herhangi bir işlem gerçekleştiremez hale geldi. Şirket, bu hamlenin hedefli kimlik avı saldırılarında rol oynadığı tespit edilen 272 cüzdana yönelik geniş çaplı önlemlerin parçası olduğunu belirtti. Kullanıcıları koruma amacıyla müdahale edildiği savunuldu.

Sun ise yaşananları “şirketin orijinal günahı” olarak nitelendirdi. Kişisel cüzdanının kara listeye alınamasının, temel yatırımcı haklarıyla blokzincir dünyasında adalet ilkesine aykırı olduğunu savundu. Ayrıca projeye ilişkin yönetim süreçlerinde yapılan oylamaların şeffaf ve adil olmadığını, önemli bilgilerin oy sahiplerinden saklandığını ve sonucun önceden belli olduğunu ileri sürdü.

Sun açıklamasında, eleştirilerini World Liberty Financial’ın yöneticileriyle sınırlı tuttu. ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto dostu yaklaşımını her zaman desteklediğini belirtirken, tepkisini yalnızca “WLFI’deki kötü aktörlere” yöneltti.

World Liberty Financial’ın kurucu ortağı Zak Folkman, konuya ilişkin sorulara henüz bir yanıt vermedi. Şirket tarafında resmi bir açıklama bulunmuyor.

Güncel piyasa verilerine göre WLFI tokeni 0,079 dolardan işlem görüyor ve bir haftada %18 değer kaybı yaşamış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Küresel ticaret finansmanında bankaların çekilmesiyle stablecoin ödemeleri rekor kırdı

Trump memecoin büyük yatırımcıların alımıyla gündemde, fiyat dipte kaldı

XRP anında 1,36 dolardan 1,33 dolara geriledi, satış baskısı arttı

Bitcoin ve Ethereum Vance açıklaması sonrası yüzde 2 geriledi

SpaceX’in 8.285 BTC kararı, 5 milyar dolar zarara rağmen dikkat çekti

Bitcoin’de 70.000 Dolar Sınırında Satıcı Yorgunluğu Sinyali

Coinbase ilk çeyrekte işlem hacminde %30 düşüş yaşadı

Küresel ticaret finansmanında bankaların çekilmesiyle stablecoin ödemeleri rekor kırdı
Trump memecoin büyük yatırımcıların alımıyla gündemde, fiyat dipte kaldı
ABD İran görüşmelerinde üç kritik başlıkta gerilim tırmanıyor
ABD’de kritik yasa için son şans uyarısı geldi
Bitcoin 76 bin dolara yaklaşırsa trend değişebilir
