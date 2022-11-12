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Bitcoin’de 3 Uzman Analistten 3 Benzer Uyarı! Hazır Olun!

Yatırımcılar dikkat! FTX'in çöküşünün ardından üç farklı kripto para analistinden genel piyasa ve Bitcoin (BTC) hakkında benzer uyarı!
17:30
12 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasaları derinden etkileyen kripto para borsası FTX’in iflasının ardından birkaç uzman isim yatırımcılara önemli açıklamalarda bulundu.

Kripto Paralarda Uzman Görüşü

Televizyon sunucusu ve yazar Jim Cramer, FTX borsasının iflas etmesi hakkında görüşlerini bildirdikten sonra kripto para fiyatlarındaki son düşüşle ilgili görüşlerini paylaştı. Jim Cramer açıklamalarında yatırımcıları piyasadan çıkmak adına fiyatlardaki hafif toparlanmadan yararlanmaları gerektiğini belirtti. Analist kripto para piyasalarında etki gösteren ayı sezonun uzun süre devam edebileceğini ve yatırımcıların bu konuda yapması gerekenleri şu şekilde özetledi:

Mevcut konumda zararda olan yatırımcılar var. TÜFE nedeniyle büyük bir yükseliş elde ediyorsunuz. Bence bu önemli bir şans… Bir şeyler sat ya da marjdan kurtul.

Tanınan isim Cramer’in açıklamaları, güvenilir kripto para borsalarından biri olan FTX’in iflas ettiğini gören şok edici bir haftanın ardından geldi. Yaşanan olaylar piyasaları ciddi anlamda sarstı ve kripto para devlerinin TÜFE ile ilgili kazançlarının silinmesine neden oldu.

Bununla birlikte lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), 10 Kasım 2022 tarihinde TÜFE sonuçları açıklandığında 17.500 dolara yükseldikten sonra yaklaşık 16.750 dolara geriledi. 10 Kasım 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69.000 dolara ulaştığından beri %70 oranının üzerinde bir düşüş yaşadı. Kripto para piyasa değeri, 8 Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 trilyon dolara ulaştığından beri üçte ikiden fazla geriledi.

Düşüş Derinleşebilir

Geçtiğimiz günlerde BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, kripto para piyasasının düşmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca Arthur Hayes, yatırımcıların önemli kayıplara hazırlıklı olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Zincir içi analiz sağlayıcısı CryptoQuant, Bitcoin madencilerinin kripto para birimlerini satmaya başladıkları konusunda da uyardı ve hepsi aynı satış işlemi yaparsa, bunun fiyat düşüşüne neden olabileceği konusunda uyardı.

Öte yandan uzman kripto para analisti Boxmining, yatırımcılara varlıklarını Huobi, KuCoin ve Crypto. com’dan çekmelerini tavsiye etti ve bunun yerine kendi saklama cüzdanlarını ve özel anahtarları kullanmayı önermişti. İlerleyen süreçlerde FTX çöküşünün ne gibi etkileri olacak henüz bilinmiyor…

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