SpaceX’in 8.285 BTC kararı, 5 milyar dolar zarara rağmen dikkat çekti

  • 🚀 SpaceX, 5 milyar dolar zarar açıklamasına rağmen 8.285 BTC tutuyor.
  • Şirketin Bitcoin varlıkları Coinbase Prime’da ve toplam değeri 603 milyon dolar.
  • XAI satın alımı sonrasında giderler artarken BTC pozisyonunda değişiklik olmadı.
  • 📊 Halka arz başvurusu, Bitcoin’in bilançoda ilk kez açıklanmasını sağlayacak.
  • #Bitcoin stratejisi, şirketin finansal geleceğinin odağında.
Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’in bilançosunda yaklaşık 603 milyon dolar değere sahip 8.285 adet Bitcoin yer alıyor. Bu varlıklar, şirketin Coinbase Prime platformunda saklanıyor. 2025 yılı finansal raporlarına göre, şirket yaklaşık 5 milyar dolarlık kayıp bildirdi.

SpaceX’in Bitcoin tutumu ve mali tabloları

Geçen yıl yaklaşık 8 milyar dolar kâr eden şirket, gelirini 15-16 milyar dolar bandından 2025’te 18,5 milyar dolara çıkardı. Ancak xAI şirketinin Şubat ayında satın alınmasıyla birlikte maliyetlerde önemli bir artış yaşandı. Yapay zekâ entegrasyonunun ardından giderler, gelirlerin üzerine çıktı ve bu durum şirkette ciddi bir zarara yol açtı.

Bitcoin varlıkları ise şirketin mali zorluklarına rağmen herhangi bir değişime uğramadı. CoinDesk’in aktardığı transfer geçmişine göre son dört ayda SpaceX’in cüzdanları arasında yalnızca toplamda 1.635 BTC’lik bir iç dengeleme işlemi gerçekleştirildi. 2024 ortasından itibaren şirketin Bitcoin bakiyesi sabit görünürken, bu varlığın değeri Ekim 2025’teki zirvede 1,6 milyar doların da üstüne çıkmıştı.

Aradan geçen aylarda yapılan analizler, SpaceX’in kripto varlıklarını nakde çevirmeyip portföyünde tuttuğunu ortaya koyuyor. Özellikle şirketin bilançosunda büyük bir zarar varken, bu tür volatil bir varlık yerine farklı bir tercihte bulunmaması dikkat çekiyor. Şirketin aldığı bu pozisyon, Bitcoin’in hazine varlığı olarak ne şekilde değerlendirildiğiyle ilgili yorumlara yol açtı.

IPO süreci ve Bitcoin’in bilanço etkisi

SpaceX, bilinen en büyük dördüncü kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda bulunuyor. Listenin ilk üç sırasında Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketi, Marathon Digital ve Riot Platforms yer alıyor. Bu varlık miktarı, halka arz aşamasına hazırlanan SpaceX’in büyüklüğünü de ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz ay yapılan başvuru ile birlikte SpaceX’in halka arz dosyasında ilk kez Bitcoin varlıklarının da kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bu durum, yeni Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) kuralları gereği, Bitcoin’in bilançoda gerçeğe uygun değerle gösterilmesini zorunlu kılabilir.

Şirket, halka açık bir yapıya geçerken dijital varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin yeni standartlara tabi olacak. Bu nedenle SpaceX’in elinde tuttuğu Bitcoin miktarının ve değerinin yatırımcılar ve piyasalar açısından ayrı bir önemi bulunuyor.

Bitcoin yatırımlarının şirketin gelecekteki stratejilerini nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak SpaceX’in hem finansal kayıplar yaşaması hem de elindeki varlıkları tutmaya devam etmesi, şirketin dijital varlıklara bakışı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Öte yandan, şirketin varlıklarında herhangi bir azalma olmayışı ve bu tutumunu sürdürmesi de piyasa aktörleri tarafından yakından takip ediliyor. Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasıyla beraber kurumsal yatırımcıların benzer stratejiler izleyip izlemeyeceği merak edilen bir konu haline geldi.

SpaceX’in mali yapısı ve Bitcoin portföyü, önümüzdeki dönemde şirketin finansal tabloları ve halka arz sürecini doğrudan etkileyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

