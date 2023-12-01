BLOCKCHAIN

Celsius Network’e Yönelik Önemli Tavsiye: İflas Kararı Ardından Süreç Nasıl Devam Edecek?

Özet

  • İflas kararının ardından Celsius Network'e yönelik süreç devam ediyor.
  • Buna göre kripto borç verme platformu, ilerleyen dönemde sektör değiştirebilir.
  • Ekibin hedefinde kripto madencilik sektörü yer alıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para borç verme platformu olan Celsius Network bir ABD iflas yargıcının kısa bir süre önce mahkeme oturumunda önerdiği gibi gelecek planlarında yer alan bir Bitcoin madenciliği girişimine yönelik geçiş için alacaklılardan yeni bir onay alması gerekebilir. Şirket, 30 Kasım’da yasal düzenleyicilerin rehberliğini yansıtan bir süreç olan iflas durumundan çıktığında sadece Bitcoin madenciliği yapma planının ayrıntılarını paylaştı.

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Celsius Ekibinden Dikkat Çeken Adım30 Kasım’da Neler Yaşandı?

Celsius Ekibinden Dikkat Çeken Adım

Ele alınan bir rapora göre Celsius Network‘ün 11. Bölüm işlemlerinden sorumlu Yargıç Martin Glenn, 30 Kasım günü ani değişiklikten dolayı duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi ve SEC ile bir anlaşmaya varmanın önemi konusunda Celsius ekibine defalarca verdiği tavsiyeleri yineledi.

Yargıç Glenn’in, şirketin ilerleyen süreçte Bitcoin madenciliği işine yönelmesine yönelik önerisinin, alacaklıların sürecin en başında oyladıkları anlaşmadan önemli ölçüde saptığını ve potansiyel olarak alacaklılardan önemli bir tepki ile karşılaşacaklarına dikkat çektiği bildirildi.

Celsius kısa bir süre önce, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yetkililerinin şirketin iş planlarına yönelik şüpheciliği nedeniyle Bitcoin madenciliğine odaklanmayı ele alarak iflas sonrası stratejisini küçülttüğünü duyurdu. SEC, Celsius’un iflas planına doğrudan itiraz etmedi ancak şirket kurumun daha önce onaylamadığı kripto borç verme ve stake etme faaliyetlerini onaylama konusunda isteksiz olduğunu açıkladı.

30 Kasım’da Neler Yaşandı?

Celsius’un avukatı Chris Koenig 30 Kasım günü gerçekleşen duruşmada mahkeme onaylı iflas planının şirkete madenciliğe özel bir işe geçme esnekliği sağladığını iddia ettiği açıklandı. Koenig’e göre ele alınan anlaşma alacaklılar için eşit derecede faydalı olduğundan yeni bir oylamaya gerek duyulmuyor.

Habere göre yasal temsilci olmaksızın hareket eden iki müşteri mahkeme belgelerinde anlaşmaya karşı olduklarını dile getirdi ve Celsius’un bunun yerine tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini savundu.

Celsius, COVID-19 salgını esnasında sektörün hızlı büyümesinin ardından iflas eden birkaç kripto borç verme platformundan biri olarak Temmuz 2022’de Bölüm 11 koruması için başvuruda bulundu. Güncellenen Celsius planına göre Koenig tarafından özetlendiği gibi Fahrenheit konsorsiyumu olarak bilinen dış yatırımcıların kontrolünden 225 milyon dolarlık kripto para birimi varlığı ekibe geri verilecek.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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