Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsalara 25,2 milyar SHIB girişi sonrası fiyat son 24 saatte %3’ten fazla düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da borsalara 25,2 milyar SHIB girişinin ardından fiyat son 24 saatte %3’ten fazla düştü.
  • 📉 Son rallide $0.000006 seviyesi izlenirken fiyat yeniden $SHIB’de $0.000005’in altına indi.
  • 💹 Veriler, son 24 saatte borsalara girişin çıkışı aştığını ve satış baskısının güçlendiğini gösterdi.
  • 🔎 Analistler, kısa vadeli toparlanma için alıcıların geri dönmesi gerektiğini belirtti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu, son günlerde görülen hızlı yükselişin ardından yeniden aşağı yönlü bir seyre girdi. Zincir üstü veriler, varlıkta borsa hareketlerinin satış baskısına işaret ettiğini gösterirken, fiyat da son 24 saatte %3’ten fazla geriledi.

İçindekiler
1 Borsa akışı yeniden negatife döndü
2 Ralli sonrası kar satışı öne çıktı
3 Kısa vadede izlenecek ana unsur alıcıların dönüşü olacak

Borsa akışı yeniden negatife döndü

17 Haziran Çarşamba günü CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu tarafında borsa akışı yeniden negatif bölgeye geçti. Veriler, bir gün içinde milyarlarca SHIB tokeninin borsalara geri döndüğünü ve bunun kısa vadede satış eğiliminin güçlendiğine işaret ettiğini ortaya koydu. CryptoQuant, kripto varlıklarda zincir üstü ve borsa verilerini izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

CryptoQuant verileri, Shiba Inu’da borsalara giren token miktarının çıkan miktarı aştığını ve son 24 saatte alımdan çok satış işleminin öne çıktığını gösterdi.

Borsa giriş ve çıkışları arasındaki farkın büyümesi, yatırımcıların ellerindeki tokenleri borsalara taşıyarak satışa yöneldiğini düşündürüyor. Bu çerçevede Shiba Inu net borsa akışı 25.245.300.000 SHIB seviyesine ulaştı.

GöstergeDurum
Net borsa akışı25.245.300.000 SHIB
Son 24 saat fiyat değişimi%3’ten fazla düşüş
İzlenen seviye$0.000006
Mevcut fiyat bölgesi$0.000005’in altı

Ralli sonrası kar satışı öne çıktı

Piyasa analistlerine göre son yükselişin ardından kısa vadeli işlemler yapan yatırımcılar kar satışına yöneldi. Son rallide SHIB dahil önde gelen kripto varlıkların işlem fiyatları yaklaşık %10 yükselmiş, bu hareket meme coin için $0.000006 seviyesinin yeniden test edilebileceği beklentisini güçlendirmişti.

Son yükseliş sırasında Shiba Inu’nun kritik $0.000006 seviyesini geri alabileceği öngörülüyordu, ancak zayıflayan ivmeyle birlikte token yeniden satış baskısı altına girdi.

Buna karşın son fiyat hareketi beklentileri şimdilik boşa çıkardı. Shiba Inu’nun yeniden $0.000005 seviyesinin altına gerilemesi, yükseliş denemesinin kalıcılık sağlayamadığını gösterdi.

Kısa vadede izlenecek ana unsur alıcıların dönüşü olacak

Analistler, yakın vadede yeni bir toparlanma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtiyor. Ancak bunun için alıcıların yeniden piyasaya dönmesi ve borsa akışının tekrar pozitif görünüme geçmesi gerektiği değerlendiriliyor.

Mevcut tablo, son iki gündeki sert hareketin ardından Shiba Inu’da kısa vadeli yönün yeniden satış tarafına kaydığını ortaya koyuyor. Zincir üstü akışlarda belirgin bir iyileşme görülmediği sürece fiyat üzerinde baskının sürebileceği belirtiliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB’de dikkat çeken senaryo ortaya çıktı! 14. sıraya uzanan yol nasıl şekillenebilir?

Shiba Inu yatırımcıları, token son bir haftada %16 yükselmesine rağmen satışa yönelmedi

Shiba Inu’da borsalara 24 saatte 4 milyardan fazla SHIB girişi gerçekleşti

Shibarium’da işlemler %100 arttı! Bu hareketin devamında neler yaşanabilir?

SHIB’de dikkat çeken temmuz beklentisi! Kritik veriler piyasaya ne anlatıyor?

SEC onayının ardından SHIB, $0.000005 eşiğinin üzerinde tutunmaya çalıştı

Shiba Inu yakım oranı son 24 saatte %20,86 artsa da haftalık yakım %14,42 geriledi

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı UNI son 24 saatte %19,8 yükseldi, Standard Chartered 2030 için 100 dolar hedefi açıkladı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de kritik bölge öne çıktı! Arzın %20’si bu aralıkta ne anlatıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de kritik bölge öne çıktı! Arzın %20’si bu aralıkta ne anlatıyor?
BITCOIN (BTC)
UNI son 24 saatte %19,8 yükseldi, Standard Chartered 2030 için 100 dolar hedefi açıkladı
UNISWAP (UNI)
Çin Merkez Bankası, uluslararası ödemelerde kullanılacak stabilcoinler için daha sıkı düzenleme çağrısı yaptı
STABILCOIN
Güney Kore’de kripto işlem hacmi yıllık %28 gerilerken KOSPI son bir yılda %196 yükseldi
Kripto Para
ABD’li senatörler, Hazine’den 10 milyar dolar ve altındaki stabilcoinler için eyalet yetkisinin korunmasını istedi
STABILCOIN
Lost your password?