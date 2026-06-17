Shiba Inu’da borsalara 25,2 milyar SHIB girişi sonrası fiyat son 24 saatte %3’ten fazla düştü

Shiba Inu, son günlerde görülen hızlı yükselişin ardından yeniden aşağı yönlü bir seyre girdi. Zincir üstü veriler, varlıkta borsa hareketlerinin satış baskısına işaret ettiğini gösterirken, fiyat da son 24 saatte %3’ten fazla geriledi.

Borsa akışı yeniden negatife döndü

17 Haziran Çarşamba günü CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu tarafında borsa akışı yeniden negatif bölgeye geçti. Veriler, bir gün içinde milyarlarca SHIB tokeninin borsalara geri döndüğünü ve bunun kısa vadede satış eğiliminin güçlendiğine işaret ettiğini ortaya koydu. CryptoQuant, kripto varlıklarda zincir üstü ve borsa verilerini izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

CryptoQuant verileri, Shiba Inu’da borsalara giren token miktarının çıkan miktarı aştığını ve son 24 saatte alımdan çok satış işleminin öne çıktığını gösterdi.

Borsa giriş ve çıkışları arasındaki farkın büyümesi, yatırımcıların ellerindeki tokenleri borsalara taşıyarak satışa yöneldiğini düşündürüyor. Bu çerçevede Shiba Inu net borsa akışı 25.245.300.000 SHIB seviyesine ulaştı.

Gösterge Durum Net borsa akışı 25.245.300.000 SHIB Son 24 saat fiyat değişimi %3’ten fazla düşüş İzlenen seviye $0.000006 Mevcut fiyat bölgesi $0.000005’in altı

Ralli sonrası kar satışı öne çıktı

Piyasa analistlerine göre son yükselişin ardından kısa vadeli işlemler yapan yatırımcılar kar satışına yöneldi. Son rallide SHIB dahil önde gelen kripto varlıkların işlem fiyatları yaklaşık %10 yükselmiş, bu hareket meme coin için $0.000006 seviyesinin yeniden test edilebileceği beklentisini güçlendirmişti.

Son yükseliş sırasında Shiba Inu’nun kritik $0.000006 seviyesini geri alabileceği öngörülüyordu, ancak zayıflayan ivmeyle birlikte token yeniden satış baskısı altına girdi.

Buna karşın son fiyat hareketi beklentileri şimdilik boşa çıkardı. Shiba Inu’nun yeniden $0.000005 seviyesinin altına gerilemesi, yükseliş denemesinin kalıcılık sağlayamadığını gösterdi.

Kısa vadede izlenecek ana unsur alıcıların dönüşü olacak

Analistler, yakın vadede yeni bir toparlanma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtiyor. Ancak bunun için alıcıların yeniden piyasaya dönmesi ve borsa akışının tekrar pozitif görünüme geçmesi gerektiği değerlendiriliyor.

Mevcut tablo, son iki gündeki sert hareketin ardından Shiba Inu’da kısa vadeli yönün yeniden satış tarafına kaydığını ortaya koyuyor. Zincir üstü akışlarda belirgin bir iyileşme görülmediği sürece fiyat üzerinde baskının sürebileceği belirtiliyor.