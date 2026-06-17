UNI son 24 saatte %19,8 yükseldi, Standard Chartered 2030 için 100 dolar hedefi açıkladı

Uniswap’ın yönetişim tokenı UNI, son 24 saatte çift haneli yükseliş kaydederek 3,70 dolara kadar çıktı ve bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesini gördü. Haber yazımı sırasında UNI 3,63 dolardan işlem görüyordu. CoinGecko verilerine göre günlük artış %19,8, haftalık yükseliş ise %48,4 seviyesinde gerçekleşti.

Rallide hedef fiyat tahmini öne çıktı

Fiyat hareketinde öne çıkan başlıca unsur, Standard Chartered tarafından yayımlanan araştırma notu oldu. Bankanın dijital varlıklar küresel araştırma birimini yöneten Geoff Kendrick, UNI için 2025 yıl sonu hedefini 6,50 dolar, 2030 hedefini ise 100 dolar olarak açıkladı. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yaklaşık 40 katlık potansiyel artışa işaret ediyor.

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, geleneksel finans kuruluşlarının Uniswap’a sadece bireysel kullanıcıların işlem yaptığı bir DEX uygulaması olarak değil, piyasa altyapısının bir parçası olarak bakması gerektiğini belirtti.

Kendrick’e göre Uniswap, merkeziyetsiz finans içinde büyüyen tokenlaştırılmış varlık alanında ölçeklenmeye uygun bir konumda bulunuyor. Analist, kurallara dayalı otomatik piyasa yapıcı modelinin, kurumsal oyuncuların bağlanacağı likidite katmanına dönüşebileceğini savundu.

Mini sözlük: Otomatik piyasa yapıcı, alım satım işlemlerini klasik emir defteri yerine likidite havuzları ve algoritmik fiyatlama ile yürüten merkeziyetsiz sistemdir. Uniswap, bu modelin en bilinen uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Araştırma notunda, DeFi ekosisteminde tutulan varlıkların 2030 itibarıyla 2,7 trilyon dolara ulaşabileceği öngörüldü. Bu senaryoda Uniswap havuzlarında işlem gören varlık miktarının 37 kat artabileceği değerlendirildi. Ayrıca 2025 sonlarında devreye alınan ve metinde UNIfication olarak anılan ücret dönüşümü güncellemesinin, arzın yılda yaklaşık %1’ini dolaşımdan çıkardığı, toplam arzı da 1 milyardan yaklaşık 895 milyona düşürdüğü aktarıldı.

Tokenlaştırılmış hisseler de ilgiyi artırdı

Fiyat artışına destek veren bir diğer gelişme, Uniswap’ın 12 Haziran’da tokenlaştırılmış menkul kıymetleri kullanıma açması oldu. SpaceX, Apple, Tesla ve NVIDIA hisselerini temsil eden tokenlar, şirketin uygulaması, cüzdanı ve API altyapısı üzerinden işleme açıldı. Uniswap, bu adımı gelecek planların yalnızca küçük bir bölümü olarak tanımladı.

Şirket, tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin platforma eklenmesinden önce gerçek dünya varlıkları havuzlarında 9,1 milyar doların üzerinde takas işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

Uniswap, Ethereum üzerinde çalışan en büyük merkeziyetsiz borsalardan biri olarak biliniyor. Protokol, kullanıcıların aracı bir kurum olmadan token takası yapmasına imkan veriyor. ARK Invest analisti Lorenzo Valente de Uniswap’ın Ekim 2025’te 125 milyar dolarlık aylık işlem hacmine ulaştığını, son dönemde toplam DEX hacminde %25 ile %30 aralığındaki payla yeniden lider konuma çıktığını belirtti.

Gösterge Veri UNI fiyatı 3,63 dolar 24 saatlik değişim %19,8 Haftalık değişim %48,4 Piyasa değeri 2,26 milyar dolar 24 saatlik hacim 864 milyon dolar 2030 hedefi 100 dolar

Yükselişe rağmen riskler gündemde kaldı

Buna karşın UNI, Mayıs 2021’de gördüğü 44,92 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin belirgin biçimde altında kalmayı sürdürüyor. Kendrick, niş rakiplerin artması ve geleneksel finans kurumlarının tokenlaştırma alanına girişiyle birlikte uyum kurallarının standartlaşmasının, izlenmesi gereken başlıca riskler arasında yer aldığını kaydetti.

Son hareketin arka planında BlackRock’ın şubat ayında BUIDL isimli tokenlaştırılmış para piyasası fonunu UniswapX üzerinden erişime açması da bulunuyor. Uniswap Labs o dönemde, varlık yönetim şirketinin Uniswap ekosistemi içinde stratejik bir yatırım yaptığını açıklamıştı.