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STABILCOIN

Çin Merkez Bankası, uluslararası ödemelerde kullanılacak stabilcoinler için daha sıkı düzenleme çağrısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Çin, uluslararası ödemelerde kullanılacak stabilcoinler için daha sıkı kurallar istedi.
  • 📌 Pekin, ödeme ağlarının siyasi gerilimlerden etkilenmesinin küresel işlemleri aksatabileceği uyarısını yaptı.
  • 💬 Yetkililer, $USDT benzeri varlıklar yaygınlaşmadan önce kapsamlı düzenleme çerçevesi kurulmasını savundu.
  • 🌍 Açıklamalar, 17 Haziran’da 2026 Lujiazui Forumu’nda yapılan değerlendirmelerle gündeme geldi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Çin, jeopolitik gerilimler ve piyasalardaki parçalanmanın uluslararası finansal altyapı üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde, stabilcoin düzenlemelerine verdiği önemi artırdı. Çin Merkez Bankası’nın araştırma birimini yöneten Wang Xin, 17 Haziran’da 2026 Lujiazui Forumu’nda yaptığı konuşmada, finansal yönetişimde dönüşüm ve çok taraflı iş birliği başlıklarına odaklandı.

İçindekiler
1 Ödeme altyapısında güvenlik ve tarafsızlık vurgusu
2 Stabilcoinler için kapsamlı çerçeve talebi
3 Uluslararası kurumlara daha fazla destek çağrısı

Ödeme altyapısında güvenlik ve tarafsızlık vurgusu

Wang Xin’e göre uluslararası ödeme sisteminin ticareti ve ekonomik büyümeyi destekleyebilmesi için daha güçlü güvenlik standartlarına, siyasi etkilerden uzak bir yapıya ve daha yüksek operasyonel verimliliğe ihtiyaç duyuluyor. Wang, merkez bankalarının ödeme altyapısı ile son kullanıcıya hizmet veren ödeme platformları arasındaki bağların da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çin Merkez Bankası, ülkenin para politikasını yürüten ve finansal istikrarı gözeten ana kurum olarak öne çıkıyor.

Wang Xin, uluslararası ödeme ekosisteminin daha güvenli, daha tarafsız ve daha verimli hale gelmesinin küresel ticaretin sağlıklı işlemesi açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Wang, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önemli miktarda uluslararası sermaye akışı ve finansman faaliyetlerine bağlı olduğunu söyledi. Buna göre sınır ötesi fon transferlerini kesintisiz şekilde yürütebilecek güçlü ve çeşitli ödeme kanallarına ihtiyaç bulunuyor. Mevcut altyapının ise giderek daha kırılgan hale geldiği ve siyasi gerilimlerden daha fazla etkilendiği değerlendirmesi paylaşıldı.

Küresel finans sistemindeki ayrışmanın derinleştiğine dikkat çeken Wang, ödeme ağlarının siyasi araç haline gelmesi durumunda rutin uluslararası işlemlerin dahi aksayabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle para otoriteleri, finansal denetleyiciler ve çok uluslu kuruluşlar arasında daha yakın eşgüdüm çağrısı yaptı.

Stabilcoinler için kapsamlı çerçeve talebi

Wang, stabilcoinlerin gelecekte uluslararası ödeme işlemlerinde daha büyük rol oynayabileceğini ifade etti. Ancak bu varlıkların küresel para sistemi ve ödeme altyapısı üzerindeki etkilerinin önceden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Pekin yönetimi, dijital varlıklar daha geniş çapta kullanılmadan önce kapsamlı düzenleme standartlarının oluşturulmasını savunuyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle dolar ya da başka bir itibari para birimine sabitlenmeye çalışılan dijital varlıktır. Merkez bankası dijital parası ise doğrudan merkez bankası tarafından ihraç edilen dijital para biçimini ifade eder.

Wang ayrıca merkez bankası dijital paralarının da politika düzeyinde ayrıntılı biçimde ele alınması gerektiğini söyledi. Bu araçların sınır ötesi kullanımının, mutabakat süreçleri ile bankalar arası koordinasyon yapısını önemli ölçüde değiştirebileceği belirtildi. Stabilcoinlerin hem ödeme aracı işlevi taşıması hem de özel sektör tarafından çıkarılması, mevcut düzenleyici yapılar açısından başlıca zorluklardan biri olarak gösteriliyor.

Wang Xin, stabilcoinlerin uluslararası ödemelerde etkisini artırabileceğini, bu nedenle küresel para düzeni üzerindeki sonuçlarının erkenden ele alınması gerektiğini kaydetti.

Çinli yetkililer daha önce de kripto varlık temelli ödeme araçlarına yönelik denetimi sıkılaştırmıştı. Şubat ayında genişletilen uygulamalar, renminbiye endeksli stabilcoinleri ve tokenleştirilmiş reel varlıkları da kapsadı. Düzenleyici çerçeve, Çin ana karası dışında izinsiz biçimde renminbi destekli stabilcoin oluşturulmasını yasakladı.

Uluslararası kurumlara daha fazla destek çağrısı

Wang, küresel finans kuruluşlarının gelişmekte olan ekonomilere yönelik destek programlarını genişletmesi gerektiğini de dile getirdi. Daha fazla finansman kaynağı ayrılması, yönetişimde temsilin iyileştirilmesi ve kota düzenlemelerinin hızlandırılması önerileri öne çıktı. Çok taraflı kalkınma kuruluşlarının idari yapılarını ve operasyonel süreçlerini geliştirmesi gerektiği de aktarıldı.

Çin, bu kurumsal değişiklikleri iklim finansmanı ihtiyacı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkilendirdi. Birçok gelişmekte olan ekonominin finansman mekanizmalarına, teknik desteğe ve daha güçlü ödeme altyapısına ihtiyaç duyduğu belirtilirken, uluslararası kuruluşların kapasite geliştirme ve finansal erişim başlıklarına öncelik vermesi istendi.

Hong Kong ise stabilcoin ihraç eden kuruluşlar için resmi lisanslama çerçevesi oluşturarak farklı bir yol izliyor. Bu düzenlemeler, Hong Kong’da faaliyet gösteren operatörleri ve belirli Hong Kong doları cinsinden stabilcoinleri kapsıyor. Buna karşılık Çin ana karasında kripto para borsaları, dijital madencilik faaliyetleri ve izinsiz varlık tokenizasyonu üzerindeki sıkı kısıtlamalar korunuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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