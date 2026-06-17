Güney Kore’de kripto işlem hacmi yıllık %28 gerilerken KOSPI son bir yılda %196 yükseldi

Güney Kore’de yatırım eğilimleri son dönemde belirgin biçimde değişti. Dijital varlık piyasasında uzun süredir güçlü bir perakende yatırımcı tabanına sahip ülke, şimdi yerli yatırımcıların ilgisinin giderek hisse senetlerine kaydığı bir dönemden geçiyor. Özellikle yapay zeka ve yarı iletken şirketlerinde görülen sert yükselişler, daha önce kripto paralara yönelen sermayenin önemli bölümünü Borsa Seul’e çekmiş görünüyor.

Kripto piyasasında sert daralma

Blockchain istihbaratı alanında çalışan TRM Labs verilerine göre Güney Kore, 2026’nın ilk çeyreğinde perakende kripto faaliyetinde dünyanın en büyük ikinci pazarı olmayı sürdürdü. İlk sırada 212 milyar dolarla ABD yer aldı. Buna karşın ülkenin yüksek sıralamadaki konumu, işlem hacminde yaşanan daralmayı gölgelemedi.

TRM Labs verileri, Güney Kore’nin perakende kripto faaliyetinde küresel ölçekte ikinci sırada kaldığını, ancak işlem hacminin önceki yıla göre %28 düştüğünü ortaya koydu.

Aynı verilere göre Güney Kore’de kripto para işlem hacmi geçen yıla kıyasla %28 azaldı. Bu oran, büyük küresel piyasalar arasındaki en sert gerileme olarak kayda geçti. Küresel ortalamadaki %20’lik düşüşle karşılaştırıldığında, ülkedeki daralmanın daha derin olduğu görülüyor.

Mini sözlük: TRM Labs, blockchain ağlarındaki işlem akışlarını inceleyen ve dijital varlık piyasalarına ilişkin veri ile analiz sunan bir istihbarat şirketidir.

Güney Kore, yüksek teknoloji altyapısı, fiyat oynaklığına açık yatırımcı profili ve yoğun bireysel katılımı nedeniyle uzun süredir kripto piyasasının önemli merkezlerinden biri olarak görülüyordu. Sektörde bazı projeler, ülkeyi geçmişte likidite açısından öne çıkan pazarlardan biri olarak tanımlıyordu.

Hisselerde ivme güçlendi

Kripto piyasasındaki yavaşlamaya karşılık Güney Kore hisse piyasası güçlü bir yükseliş sergiledi. Ülkenin gösterge endeksi KOSPI, son bir yılda yaklaşık %196 değer kazandı. Bu performans, endeksi G20 ülkeleri arasında en güçlü borsa göstergelerinden biri haline getirdi.

Yapay zeka ve yarı iletken hisselerindeki hızlı yükseliş, daha önce yüksek oynaklık için kriptoyu tercih eden yatırımcıların dikkatini yerli hisse senetlerine çevirdi.

Yapay zeka ve yarı iletken odaklı şirketlerde görülen güçlü hareketler, yatırımcı tercihlerindeki değişimi hızlandırdı. Geçmişte günlük sert fiyat dalgalanmalarıyla öne çıkan kripto varlıkların sunduğu çekim gücü, son dönemde geleneksel hisselerde daha görünür hale geldi.

Varlık veya gösterge Dönem Değişim Güney Kore kripto işlem hacmi Yıllık -%28 Küresel ortalama kripto hacmi Yıllık -%20 KOSPI Son 1 yıl +%196

Yakın dönemdeki bir işlem gününde Bitcoin %4,7 yükselirken, büyük ölçekli yerli teknoloji hisseleri daha sert prim yaptı. SK hynix %6,42, Samsung Electro-Mechanics ise %16,63 arttı. Bu tablo, kısa vadeli getiri arayan yatırımcıların neden hisse piyasasına daha fazla yöneldiğini ortaya koyuyor.

Kripto varlıklar ise 2025 sonundaki zirvenin ardından genel olarak daha yatay bir görünüm sergiledi. Bu nedenle Güney Kore’de bireysel yatırımcıların risk iştahı ortadan kalkmaktan çok, daha yüksek ivme sunan alanlara kaymış olabilir.