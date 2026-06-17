Kayıt Banner
STABILCOIN

ABD’li senatörler, Hazine’den 10 milyar dolar ve altındaki stabilcoinler için eyalet yetkisinin korunmasını istedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'li senatörler, 10 milyar dolar ve altındaki stabilcoinler için eyalet yetkisinin korunmasını istedi.
  • 📌 Grup, Hazine'den GENIUS Yasası kapsamında eyalet sertifikasyonu için açık takvim ve net prosedür talep etti.
  • 💵 Düzenlemedeki 10 milyar dolar eşiği, büyük ihraççılar ile daha küçük $USDC benzeri operatörler arasında yetki ayrımı yaratıyor.
  • 🧭 Nihai çerçevenin, Hazine'nin kamuoyu görüşleri sonrası yayımlayacağı düzenlemeyle netleşmesi bekleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’de iki partiden senatörler, Hazine Bakanlığı’nın GENIUS Yasası’nı uygulama biçimine karşı çıkarak stabilcoin denetiminde eyaletlerin yetkisinin korunmasını talep etti. Girişim, özellikle kendi eyaletlerinde faaliyet gösteren daha küçük stabilcoin ihraççıları üzerinde eyalet kurumlarının anlamlı denetim gücünü sürdürmesine odaklanıyor.

İçindekiler
1 Senatörlerden Hazine’ye netlik çağrısı
2 İkili bankacılık yapısı tartışmanın merkezinde yer aldı
3 10 milyar dolarlık eşik yetki alanını belirliyor
4 Hazine’nin nihai düzenlemesi bekleniyor

Senatörlerden Hazine’ye netlik çağrısı

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis’in öncülük ettiği iki partili grup, Hazine Bakanı Scott Bessent’e gönderdiği yazıda eyaletlerin GENIUS Yasası kapsamında nasıl uygunluk kazanacağına ilişkin ayrıntılı açıklama istedi. Senatörler, sertifikasyon mekanizmasının eyalet katılımını teşvik etmesi gerektiğini, süreci daraltan ek engeller üretmemesi gerektiğini belirtti.

Senatörler, Hazine’nin sertifikasyon sürecini tek seferlik ya da süreyle sınırlı bir imkan gibi kurgulamaması gerektiğini, eyaletlerin bu kanala kalıcı biçimde erişebilmesinin yasanın ruhuna daha uygun olacağını vurguladı.

2025 yılında yürürlüğe giren GENIUS Yasası, ödeme amaçlı stabilcoinler ve bu varlıkları çıkaran kuruluşlar için federal bir çerçeve oluşturdu. Yasa aynı zamanda, federal standartlarla büyük ölçüde uyumlu kurallar benimseyen eyaletlere de denetim alanı açıyor. Buna göre piyasa değeri 10 milyar dolar veya altında kalan stabilcoin işletmecileri, gerekli şartlar sağlanırsa eyalet düzeyinde gözetilebiliyor.

Senatörler, Hazine’nin taslak yaklaşımında bu uygunluk mekanizmasına ilişkin kapsamlı ayrıntı bulunmadığını savundu. Onlara göre bu belirsizlik, kendi düzenleme çerçevesini hazırlayan eyaletleri kararsız bırakabilir. Bu nedenle Bakanlığın son tarihler, başvuru adımları ve usul şartlarını içeren yazılı rehber yayımlaması istendi.

İkili bankacılık yapısı tartışmanın merkezinde yer aldı

Milletvekilleri itirazlarını ABD’nin ikili bankacılık sistemi çerçevesinde temellendirdi. Kongre’nin GENIUS Yasası’nı hazırlarken eyaletlerin bankacılık alanındaki yetkilerini korumayı amaçladığını savunan grup, bazı eyaletlerde yasama takvimlerinin iki yıllık dönemler halinde işlemesi nedeniyle sertifikasyon başvurularının sürekli açık tutulması gerektiğini kaydetti.

Senatörler ayrıca yasada yer alan yıllık yeniden sertifikasyon hükmüne işaret etti. Bu düzenlemenin, federal ve eyalet düzeyindeki mali düzenleyiciler arasında kalıcı iş birliği hedeflendiğini gösterdiğini belirttiler.

10 milyar dolarlık eşik yetki alanını belirliyor

Yasadaki 10 milyar dolarlık piyasa değeri eşiği, hangi stabilcoin ihraççısının federal düzeyde, hangisinin eyalet düzeyinde denetleneceğini belirliyor. Mevcut tabloda bu sınırın üzerinde kalan başlıca stabilcoinler arasında Tether, USDC ve daha önce Dai adıyla bilinen USDS yer alıyor. Bu nedenle söz konusu büyük oyuncuların eyalet kanalından değil, federal uyum rejiminden etkilenmesi bekleniyor.

Mini sözlük: Ödeme amaçlı stabilcoin, değerini genellikle ABD dolarına sabitlemeyi hedefleyen ve transfer ile ödeme işlemlerinde kullanılan dijital varlık türüdür. İhraççı ise bu varlığı dolaşıma sokan ve rezerv yapısını yöneten kuruluştur.

KriterDurum
10 milyar dolar ve altıEyalet denetimi mümkün olabilir
10 milyar doların üstüFederal uyum süreci öne çıkıyor
Tether, USDC, USDSEşiği aşan örnekler arasında gösteriliyor

Bu yapı, büyük ve küçük stabilcoin operatörleri arasında iki katmanlı bir denetim modeli oluşturuyor. Daha küçük şirketler, eyaletleri gerekli onayı alırsa eyalet lisansı yolunu izleyebilecek. Ancak bu imkanın kapsamı, Hazine’nin nihai düzenlemesinin nasıl şekilleneceğine bağlı kalacak.

Hazine’nin nihai düzenlemesi bekleniyor

Hazine Bakanlığı, eyalet düzeyindeki uygulamaya ilişkin kamuoyu görüş sürecini nisan ayında başlattı ve geri bildirim dönemi 2 Haziran’da sona erdi. Kurum şimdi nihai düzenleme metnini hazırlayarak Federal Register’da yayımlamaya hazırlanıyor.

Senatörler, sorumlu yeniliğin teşvik edilmesi ile güçlü denetimin birlikte korunabileceğini, esnek bir sertifikasyon sürecinin büyüyen pazarda rekabet dengesine katkı sağlayacağını savundu.

Senatörlerin mektubu, GENIUS Yasası’nın uygulanmasında asıl tartışma başlığının eyaletlerin rolü olduğunu ortaya koydu. Özellikle daha küçük ihraççılar için hangi kapının açık kalacağı, Hazine’nin yayımlayacağı son kurallarla netleşecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

IMF, Nijerya’da stabilcoin kullanımının parasal istikrar için riskleri artırdığını açıkladı

Binance’ta 101 milyon dolarlık çıkış dikkat çekti! Sermaye hangi ağa kayıyor?

Japonya’nın üç büyük bankası mali yıl bitmeden ortak stabilcoin çıkaracağını açıkladı

Japonya’nın dev bankaları yen sabitcoininde birleşiyor! Mart 2027’ye giden yolda hangi detaylar öne çıkıyor?

Zodia Custody’ye Lüksemburg’dan kritik onay geldi! Avrupa planlarında hangi kapı açıldı?

ABD bankaları blokzincire iniyor! Stablecoin yarışında dengeler nasıl değişecek?

Visa ve Brale, Canton Network üzerinde SBC ile kurumsal stabilcoin mutabakatını test etmeye başladı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Ondo fiyatı 100 günlük ortalamanın üzerinde kalırken, sıradaki hedef $0,50 olarak öne çıktı
Bir Sonraki Yazı Güney Kore’de kripto işlem hacmi yıllık %28 gerilerken KOSPI son bir yılda %196 yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Güney Kore’de kripto işlem hacmi yıllık %28 gerilerken KOSPI son bir yılda %196 yükseldi
Kripto Para
Ondo fiyatı 100 günlük ortalamanın üzerinde kalırken, sıradaki hedef $0,50 olarak öne çıktı
ONDO
XRPL’de kritik geçiş tamamlandı! %40’a varan değişim ne anlatıyor?
RIPPLE (XRP)
TRON, 0,3164 dolar seviyesinde kritik desteği test ederken hedef bölge 0,37 ile 0,38 dolar aralığı oldu
Tron (TRX)
Uniswap, Arc iş birliğinin ardından altı günlük yükseliş serisinde %18,54 arttı
UNISWAP (UNI)
Lost your password?