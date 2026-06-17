ABD’li senatörler, Hazine’den 10 milyar dolar ve altındaki stabilcoinler için eyalet yetkisinin korunmasını istedi

ABD’de iki partiden senatörler, Hazine Bakanlığı’nın GENIUS Yasası’nı uygulama biçimine karşı çıkarak stabilcoin denetiminde eyaletlerin yetkisinin korunmasını talep etti. Girişim, özellikle kendi eyaletlerinde faaliyet gösteren daha küçük stabilcoin ihraççıları üzerinde eyalet kurumlarının anlamlı denetim gücünü sürdürmesine odaklanıyor.

Senatörlerden Hazine’ye netlik çağrısı

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis’in öncülük ettiği iki partili grup, Hazine Bakanı Scott Bessent’e gönderdiği yazıda eyaletlerin GENIUS Yasası kapsamında nasıl uygunluk kazanacağına ilişkin ayrıntılı açıklama istedi. Senatörler, sertifikasyon mekanizmasının eyalet katılımını teşvik etmesi gerektiğini, süreci daraltan ek engeller üretmemesi gerektiğini belirtti.

Senatörler, Hazine’nin sertifikasyon sürecini tek seferlik ya da süreyle sınırlı bir imkan gibi kurgulamaması gerektiğini, eyaletlerin bu kanala kalıcı biçimde erişebilmesinin yasanın ruhuna daha uygun olacağını vurguladı.

2025 yılında yürürlüğe giren GENIUS Yasası, ödeme amaçlı stabilcoinler ve bu varlıkları çıkaran kuruluşlar için federal bir çerçeve oluşturdu. Yasa aynı zamanda, federal standartlarla büyük ölçüde uyumlu kurallar benimseyen eyaletlere de denetim alanı açıyor. Buna göre piyasa değeri 10 milyar dolar veya altında kalan stabilcoin işletmecileri, gerekli şartlar sağlanırsa eyalet düzeyinde gözetilebiliyor.

Senatörler, Hazine’nin taslak yaklaşımında bu uygunluk mekanizmasına ilişkin kapsamlı ayrıntı bulunmadığını savundu. Onlara göre bu belirsizlik, kendi düzenleme çerçevesini hazırlayan eyaletleri kararsız bırakabilir. Bu nedenle Bakanlığın son tarihler, başvuru adımları ve usul şartlarını içeren yazılı rehber yayımlaması istendi.

İkili bankacılık yapısı tartışmanın merkezinde yer aldı

Milletvekilleri itirazlarını ABD’nin ikili bankacılık sistemi çerçevesinde temellendirdi. Kongre’nin GENIUS Yasası’nı hazırlarken eyaletlerin bankacılık alanındaki yetkilerini korumayı amaçladığını savunan grup, bazı eyaletlerde yasama takvimlerinin iki yıllık dönemler halinde işlemesi nedeniyle sertifikasyon başvurularının sürekli açık tutulması gerektiğini kaydetti.

Senatörler ayrıca yasada yer alan yıllık yeniden sertifikasyon hükmüne işaret etti. Bu düzenlemenin, federal ve eyalet düzeyindeki mali düzenleyiciler arasında kalıcı iş birliği hedeflendiğini gösterdiğini belirttiler.

10 milyar dolarlık eşik yetki alanını belirliyor

Yasadaki 10 milyar dolarlık piyasa değeri eşiği, hangi stabilcoin ihraççısının federal düzeyde, hangisinin eyalet düzeyinde denetleneceğini belirliyor. Mevcut tabloda bu sınırın üzerinde kalan başlıca stabilcoinler arasında Tether, USDC ve daha önce Dai adıyla bilinen USDS yer alıyor. Bu nedenle söz konusu büyük oyuncuların eyalet kanalından değil, federal uyum rejiminden etkilenmesi bekleniyor.

Mini sözlük: Ödeme amaçlı stabilcoin, değerini genellikle ABD dolarına sabitlemeyi hedefleyen ve transfer ile ödeme işlemlerinde kullanılan dijital varlık türüdür. İhraççı ise bu varlığı dolaşıma sokan ve rezerv yapısını yöneten kuruluştur.

Kriter Durum 10 milyar dolar ve altı Eyalet denetimi mümkün olabilir 10 milyar doların üstü Federal uyum süreci öne çıkıyor Tether, USDC, USDS Eşiği aşan örnekler arasında gösteriliyor

Bu yapı, büyük ve küçük stabilcoin operatörleri arasında iki katmanlı bir denetim modeli oluşturuyor. Daha küçük şirketler, eyaletleri gerekli onayı alırsa eyalet lisansı yolunu izleyebilecek. Ancak bu imkanın kapsamı, Hazine’nin nihai düzenlemesinin nasıl şekilleneceğine bağlı kalacak.

Hazine’nin nihai düzenlemesi bekleniyor

Hazine Bakanlığı, eyalet düzeyindeki uygulamaya ilişkin kamuoyu görüş sürecini nisan ayında başlattı ve geri bildirim dönemi 2 Haziran’da sona erdi. Kurum şimdi nihai düzenleme metnini hazırlayarak Federal Register’da yayımlamaya hazırlanıyor.

Senatörler, sorumlu yeniliğin teşvik edilmesi ile güçlü denetimin birlikte korunabileceğini, esnek bir sertifikasyon sürecinin büyüyen pazarda rekabet dengesine katkı sağlayacağını savundu.

Senatörlerin mektubu, GENIUS Yasası’nın uygulanmasında asıl tartışma başlığının eyaletlerin rolü olduğunu ortaya koydu. Özellikle daha küçük ihraççılar için hangi kapının açık kalacağı, Hazine’nin yayımlayacağı son kurallarla netleşecek.