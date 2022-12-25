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Bu sefer ezberleri bozacak, 2023 yılına dair yaptığı tahminlerle popüler analist gündeme oturdu. Peki hedefi ne? 2022 yılının son pazar günü artık geride kalıyor. Bitcoin fiyatı büyük ölçüde yatay seyretti ve yarın devam edecek noel tatili nedeniyle düşük volatilitenin sürmesi bekleniyor. Ancak deneyimli kripto para analisti 2023’e dair iddialı bir tahminde bulundu.

2023 Bitcoin Kehaneti

TechDev takma adıyla tanınan analist, 402.000’i aşkın takipçisiyle BTC‘nin fiyat döngülerinin fiyata etkisiyle alakalı yeni bir şey söyledi. Normal şartlarda halving yani BTC ödül yarılanmaları boğanın başlangıcını belirler. Bir sonraki halving de 2024 yılının 18 Nisan’ında yapılacak. Birçok analist bundan dolayı 2025 yılında bir sonraki boğa sezonun gerçek anlamda yaşanmasını tahmin ediyor. Ancak TechDev BTC’nin fiyat döngülerinin yarılanma döngüleri tarafından yönlendirildiği yönündeki geleneksel anlatının bozulacağını düşünüyor.

Halving döngüleri Bitcoin madencilerinin blok ödüllerinin yarıya indirildiği ve birçok yatırımcının fiyat üzerinde baskı oluşturmada rol oynadığına inandığı dört yıllık aralıklardır. Tecrübeli analist 2023 yılında bu beklentiyle boğanın erkenden başlayacağını ve şaşırtıcı biçimde kral kriptonun alışılmadık bir döngü yaşayacağını düşünüyor.

Bitcoin Döngüsü

TechDev, önümüzdeki yıl Bitcoin’de yaşanacak bir sıçramanın ABD dolarının zayıflamasıyla aynı döneme denk geleceğini tahmin ediyor ve bunu da küresel likidite döngüsünü tasvir etmek için Çin’in on yıllık tahvilleriyle karşılaştırıyor. Analist ayrıca Bitcoin‘in Kasım yerine Nisan 2021’de zirveye ulaştığını savunarak ayı piyasasının birçok kişinin inandığından daha erken başladığını ve sona fazlasıyla yaklaştığımızı söylüyor. Nisan tarihli ayı piyasası başlangıcı farklı analistler tarafından da dillendirilmişti.

“BTC Nisan 2021’de gerçek zirvesini yaptı. LTC‘nin yapısını (turuncu) sindirmek çoğu kişi için daha kolay. Parabolik tepe ve dağıtıcı tepe, Kasım ’21’i daha düşük bir tepe haline getiriyor. Çoğunluk hala düzeltici dalgaların yeni zirveler yapabileceğini anlamıyor gibi görünüyor. Eskiden çoğunluğun bir parçasıydım.”

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 16.800 dolar seviyesine yakın alıcı buluyor. Mart 2022’de başlayan faiz artışlarıyla ciddi kan kaybeden kripto, Fed başkanının 2023 yılında faiz indirimi yok açıklamasıyla daha da düştü. Bununla birlikte önümüzdeki yıl resesyon endişelerinin Fed’e geri adım attırması umuluyor. Şimdilik hepsi birer beklentiden ibaret ve kimse zaman yolcusu olduğu için tahmin yapmıyor. Bu süreçte farklı analistlerin görüşlerini inceleyerek kendi risk profilinize göre bireysel stratejiler oluşturmanız menfaatinizedir.