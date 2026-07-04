DeFi Dev Corp verilerine göre Solana ağında günlük 60 bin yeni SOL üretimi, arz dinamiklerini değiştirebilecek teklifleri gündeme taşıdı

Solana, son aylarda hem işlem hacmindeki artış hem de ağın gelecekteki token arzını etkileyebilecek yeni tekliflerle kripto para piyasasında öne çıktı. Piyasa verileri, ağ üzerindeki hareketliliğin belirgin biçimde güçlendiğine işaret ederken, teknik görünümde de uzun vadeli yükseliş senaryosunun korunduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

İşlem hacmi artışı dikkat çekti

Piyasa uzmanı Zensei, nisan, mayıs ve haziran döneminde Solana’daki işlem hacminin yıllık bazda %170,3 arttığını aktardı. Aynı dönemde Hyperliquid tarafındaki büyüme %9,1 seviyesinde kaldı. Bu tablo, Solana’daki artış hızının karşılaştırılan ağdan yaklaşık 19 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

Solana, yüksek hız ve düşük işlem maliyetiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Son dönemde artan işlem akışı, ağın kullanıcı ve sermaye ilgisini koruduğuna işaret ederken, yatırımcıların odağı yalnızca fiyat hareketlerine değil, protokol düzeyindeki değişikliklere de kaymış durumda.

DeFi Dev Corp, Solana ağında günlük yaklaşık 60 bin yeni SOL üretildiğini, buna karşılık yalnızca 650 SOL yakıldığını belirtiyor.

Teknik görünümde 270 dolar direnci izleniyor

Vuori Trading, SOL’un önceki düşüşün ardından toparlanma sürecine girdiğini ve Elliott dalga sayımına göre beşinci dalgaya geçmiş olabileceğini değerlendiriyor. Analiste göre kripto para piyasasındaki genel iyimserlik korunursa Solana için 1.259 dolar seviyesi olası hedefler arasında yer alabilir. Mevcut geri çekilme ise trendin bozulmasından çok dördüncü dalga düzeltmesi olarak görülüyor.

Teknik göstergelerde 107,94 dolar seviyesi ana destek konumunu koruyor. Buna karşılık 270 dolar, en yakın güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerine yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği değerlendirilirken, 107,94 doların altına inilmesi daha derin bir düzeltme riskini artırabilir.

Göreceli güç endeksi olan RSI da yatırımcıların yakından izlediği göstergeler arasında bulunuyor. Göstergenin geçmişte sert düşüşlerin sonlandığı bölgelere yaklaşması, bazı analistlerin mevcut yapıyı dikkatle takip etmesine neden oldu.

Mini sözlük: Elliott dalga teorisi, fiyat hareketlerinin tekrar eden dalga yapılarıyla ilerlediğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini izlemek için kullanılan bir göstergedir.

Yeni teklifler arz yapısını etkileyebilir

Teknik görünümün ötesinde, Solana topluluğunda tartışılan protokol güncellemeleri token ekonomisinde daha kalıcı sonuçlar doğurabilir. DeFi Dev Corp, ağın mevcut durumda her gün yaklaşık 60 bin yeni SOL ürettiğini, buna karşın yakılan miktarın yalnızca 650 SOL düzeyinde kaldığını açıkladı.

Gündemdeki üç SIMD teklifi bu farkı daraltmayı amaçlıyor. SIMD-550, Solana’daki enflasyon düşüş hızını artırarak gelecekte piyasaya sürülecek token miktarını azaltmayı hedefliyor. SIMD-123 ise doğrulayıcı havuzları üzerinden kurumsal stake katılımını artırmayı, böylece dolaşımdaki SOL miktarını aşağı çekmeyi amaçlıyor.

Vuori Trading, mevcut geri çekilmenin bir trend dönüşünden çok düzeltme niteliği taşıdığını, genel piyasa desteği sürerse daha yüksek seviyelerin yeniden test edilebileceğini öngörüyor.

Bu tekliflerin kabul edilmesi halinde Solana ağında daha düşük enflasyon, daha yüksek stake katılımı ve ağ kullanımı arttıkça ilave token yakımı gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Piyasa katılımcıları, yönetişim kararlarını, ağın artan faaliyet temposunu taşıma kapasitesini ve 270 dolar üzerindeki fiyat davranışını izliyor.