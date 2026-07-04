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CHAINLINK (LINK)

Robinhood entegrasyonu sonrası Chainlink için 2032 yılında $52.95 seviyesi öngörülüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Robinhood entegrasyonu, Chainlink ağını milyonlarca kullanıcıya açan yeni bir adım oldu.
  • 📈 $LINK, 4 Temmuz’da 8.07 dolar civarında işlem görürken 7.20 dolar dip bölgesinden yaklaşık %12 toparlandı.
  • 🧭 Teknik görünümde 8.43 dolar direnci öne çıkarken 7.95 ile 8.00 dolar bandı kısa vadede kritik kalıyor.
  • 📊 2032 projeksiyonunda Chainlink için 21.78 dolar ile 52.95 dolar aralığı öngörülüyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Chainlink ekosistemi, son dönemde hem teknik görünümdeki toparlanma işaretleri hem de yeni kurumsal entegrasyonlarla yeniden gündeme geldi. LINK fiyatı 4 Temmuz itibarıyla 8.07 dolar civarında seyrederken, varlık gün içinde %1.19 yükseldi ve haziran sonundaki 7.20 dolar dip bölgesinden yaklaşık %12 toparlandı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde toparlanma sinyalleri
2 Entegrasyonlar ve ağın kullanım alanı
3 Fiyat tahminlerinde uzun vadeli bant genişliyor

Teknik görünümde toparlanma sinyalleri

Günlük grafikte MACD göstergesinin pozitif bölgeye geçmesi ve fiyatın 20 günlük Bollinger orta bandı olan 7.71 doların üzerine çıkması, kısa vadede alıcıların yeniden güç kazandığına işaret ediyor. Buna karşılık 8.43 dolar seviyesi yakın direnç olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde 8.80 ile 9.00 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.

Teknik göstergeler kısa vadede toparlanmaya işaret etse de daha güçlü bir yükseliş senaryosu için 8.43 dolar üzerindeki hareketin korunması gerekiyor.

Dört saatlik grafikte de görünüm alıcılar lehine kalmayı sürdürüyor. LINK fiyatı Alligator hareketli ortalamalarının üzerinde bulunurken, 7.95 ile 8.00 dolar bandı kısa vadeli destek alanı olarak izleniyor. Bu bölgenin altına sarkılması durumunda 7.75 dolara doğru geri çekilme riski doğabilir.

GöstergeSeviyeYorum
İlk destek$7.71Kısa vadeli tutunma alanı
Ana kısa vadeli destek$7.95 ile $8.00Yakın vadeli yön için kritik bölge
İlk direnç$8.15 ile $8.20Kısa vadeli satış baskısı görülebilir
Güçlü direnç$8.40 ile $8.45Yükselişin güçlenmesi için aşılması gerekiyor

Entegrasyonlar ve ağın kullanım alanı

Chainlink, akıllı sözleşmeleri zincir dışı verilerle buluşturan merkeziyetsiz oracle ağı olarak biliniyor. Platform son dönemde 10 farklı blokzincir üzerinde 5 ayrı Chainlink hizmetine ait 14 yeni entegrasyon duyurdu. Arbitrum, Avalanche ve Ethereum bu ağlar arasında yer aldı.

Mini sözlük: Oracle ağı, blokzincir üzerindeki akıllı sözleşmelere fiyat, rezerv, faiz ya da işlem verisi gibi dış kaynaklı bilgileri güvenli biçimde taşıyan altyapıyı ifade eder. Zincirler arası birlikte çalışabilirlik ise farklı blokzincirlerin veri ve mesaj alışverişi yapabilmesini sağlar.

Şirket ayrıca Robinhood Crypto tarafından resmi veri ve zincirler arası oracle sağlayıcısı olarak benimsendiğini açıkladı. Bu adımın, hisse senedi tokenları üzerinden daha geniş bir kullanıcı kitlesini zincir üstü ekonomiyle buluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Chainlink, Robinhood hisse senedi tokenlarına altyapı sağlayarak milyonlarca kullanıcı için zincir üstü ekonomiye erişimin önünü açıyor.

Fiyat tahminlerinde uzun vadeli bant genişliyor

Temmuz 2026 için yapılan projeksiyonda LINK için 7.19 dolar taban, 8.16 dolar ortalama ve 11.51 dolar tavan seviyeleri öne çıktı. 2026 geneli için tahmin aralığı 7.00 dolar ile 17.00 dolar arasında şekillenirken, ortalama fiyat beklentisi 11.38 dolar olarak paylaşıldı.

Daha uzun vadeli tahminlerde 2029 yılı için 28.53 dolar, 2030 için 36.68 dolar, 2031 için 44.80 dolar ve 2032 için 52.95 dolar üst sınırı öngörüldü. Aynı dönemde 2032 yılı alt sınırı 21.78 dolar, ortalama beklenti ise 35.45 dolar seviyesinde yer aldı.

YılEn düşükOrtalamaEn yüksek
2026$7.00$11.38$17.00
2029$11.74$19.11$28.53
2032$21.78$35.45$52.95
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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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