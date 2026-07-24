Ethereum’da MVRV sinyali güçlenirken 5 bin dolar seviyesi izleniyor

Ethereum, zincir üstü veriler ve teknik görünümde güçlenen iki sinyalle yeniden dikkat çekiyor. Piyasa değeri ile gerçekleşen değer oranı olarak bilinen MVRV göstergesi, 160 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkmaya yaklaştı. Analistler, bu kesişimin doğrulanmasının yatırımcı güvenini destekleyebileceğini ve daha geniş çaplı bir piyasa toparlanmasına zemin hazırlayabileceğini değerlendiriyor.

MVRV göstergesi kritik eşiğe yaklaştı

Ethereum fiyatı haber sırasında 1.899,56 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 10,18 milyar dolar, piyasa değeri ise 228,95 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 1,69 gerileyen fiyata rağmen, mevcut yapı bazı analistlere göre yukarı yönlü dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırmış değil.

Ali Charts, Ethereum için MVRV oranının 160 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkmaya yaklaştığını söyledi. Bu tür bir kesişim, piyasa duyarlılığında iyileşmeye işaret eden olumlu bir teknik gelişme olarak görülüyor. Analistlere göre satış baskısının zayıflaması ve uzun vadeli yatırımcıların kademeli dönüşü, birikim eğilimini güçlendirebilir.

Ali Charts, Ethereum’da MVRV oranının 160 günlük ortalamanın üzerine yönelmesinin, piyasa hissiyatında toparlanmaya ve satış baskısında azalmaya işaret edebileceğini aktarıyor.

Mini sözlük: MVRV, bir varlığın piyasa değerini, yatırımcıların zincir üstündeki gerçekleşen maliyetiyle karşılaştıran göstergedir. Bu oran, fiyatın tarihsel maliyet tabanına göre görece pahalı mı yoksa iskontolu mu olduğunu anlamak için kullanılır.

MVRV Momentum göstergesi, tüm yatırımcıların toplam kağıt üzerindeki kazançlarını orta vadeli eğilimle karşılaştırıyor. Geçmiş dönemlerde bu göstergenin 160 günlük eğilimin üzerine çıkması, dağıtım sürecinin sona erdiğine ve ardından Ethereum fiyatında toparlanma ihtimalinin arttığına işaret etmişti. Bu nedenle piyasada gözler, sinyalin net biçimde doğrulanmasına çevrildi.

Yükselen kanal 5 bin dolar seviyesini öne çıkarıyor

Kamran Asghar da Ethereum’un uzun vadeli grafikte yeniden yükselen bir kanal içinde hareket ettiğine dikkat çekiyor. Analiste göre bu yapı, önceki döngülerde sert düzeltmelerin ardından oluşan dip bölgeleriyle benzerlik taşıyor. Geçmiş örneklerde bu tür formasyonların ardından güçlü yükselişler görülmüştü.

Bu tarihsel benzerliğin korunması halinde, Ethereum fiyatının yükselen kanalın üst bandına yönelmesi gündeme gelebilir. Bu sınır, piyasada sık izlenen 5.000 dolar seviyesiyle örtüşüyor. Ancak bu senaryonun güç kazanması için hem MVRV kesişiminin hem de fiyat ivmesinin birlikte teyit edilmesi gerekiyor.

Kamran Asghar, Ethereum’un uzun vadede yeniden yükselen bir kanal izlediğini ve bu yapının geçmişte önemli diplerin ardından görülen güçlü toparlanmalarla benzeştiğini vurguluyor.

Piyasada yön arayışı sürüyor

Olumlu teknik işaretlere karşın Ethereum fiyatı kısa vadede hala baskı altında bulunuyor. Genel piyasa eğilimi ve özellikle Bitcoin‘deki hareketler, altcoinler üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu nedenle Ethereum’un sonraki yönü yalnızca kendi göstergelerine değil, daha geniş piyasa koşullarına da bağlı olacak.

Önümüzdeki dönemde yatırımcılar, piyasa duyarlılığı ile öne çıkan teknik seviyeleri yakından izleyecek. Ethereum’un MVRV tarafındaki olumlu sinyali onaylaması ve yükselen kanal içindeki hareketini koruması halinde, daha güçlü bir toparlanma beklentisi destek bulabilir.