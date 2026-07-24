Kansaslı fon yöneticisi Franklin XRP ETF’ine yatırım yaptığını açıkladı

Kansas merkezli varlık yönetim şirketi Leisure Capital Management, yılın ikinci çeyreğinde Franklin Templeton’ın XRP odaklı borsa yatırım fonunda pozisyon aldığını açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan yeni düzenleyici bildirim, kurumsal yatırımcıların XRP bağlantılı ürünlere ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Leisure Capital Management’ın XRP ETF yatırımı

Düzenleyici dosyaya göre Leisure Capital Management, Franklin XRP Trust ETF’de işlem gören 16.745 hisse tuttu. Bu pozisyonun 30 Haziran itibarıyla değeri yaklaşık 206 bin dolar olarak kayda geçti. Tutar sınırlı kalsa da, XRP’ye dayalı yatırım araçlarının daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından izlenmeye başladığına işaret etti.

Overland Park, Kansas merkezli şirket, bireyler ve kurumlar için yatırım portföyleri yönetiyor. Firmanın portföyünde geleneksel hisse senetleri, tahviller ve ETF’ler yer alıyor. XRP ETF pozisyonu da Apple, Microsoft, Nvidia ve Amazon gibi büyük şirket hisseleriyle birlikte bildirildi.

Leisure Capital Management, Franklin XRP Trust ETF’de 16.745 hisse taşıdığını ve bu pozisyonun 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 206 bin dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Diğer kurumsal başvurular da dikkat çekti

Temmuz ayının başlarında Realta Investment Advisors da REX Osprey XRP ETF’de pozisyon bildirmişti. Söz konusu bildirime göre şirketin açıkladığı varlık büyüklüğü 260 milyon doların üzerindeydi. Vista Finance ise Franklin XRP Trust ETF’de 129.958 hisse tuttuğunu ve bu payın yaklaşık 11,45 milyon dolar değer taşıdığını duyurdu.

Brookstone Capital Management, XRP ETF’lerinde 71 milyon dolarlık bir pozisyon açıkladı. CPR Investments da ProShares Ultra XRP ETF’de 363 bin dolarlık varlık bildiriminde bulundu. Birden fazla kurumdan gelen bu dosyalamalar, XRP’ye bağlı ürünlerin portföylerde daha görünür hale geldiğini ortaya koydu.

Kurum Ürün Bildirilen pozisyon Leisure Capital Management Franklin XRP Trust ETF 16.745 hisse, yaklaşık 206 bin dolar Vista Finance Franklin XRP Trust ETF 129.958 hisse, yaklaşık 11,45 milyon dolar Brookstone Capital Management XRP ETF pozisyonu 71 milyon dolar CPR Investments ProShares Ultra XRP ETF 363 bin dolar

ETF’lerin ötesine geçen ilgi

Kurumsal hareketlilik yalnızca ETF’lerle sınırlı kalmadı. Galaxy Digital, Arrington Capital, The Private Shares Fund ve GAM Alternatives Lux, şirketin iflas süreci kapsamında Linqto’dan yaklaşık 130 milyon dolar değerinde Ripple Labs özel hissesi satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Galaxy Digital, dijital varlıklar alanında faaliyet gösteren kurumsal yatırım şirketleri arasında yer alıyor. Ripple Labs ise XRP ekosistemiyle bağlantılı ödeme teknolojileri şirketi olarak biliniyor.

Galaxy Digital, Arrington Capital, The Private Shares Fund ve GAM Alternatives Lux, Linqto’dan yaklaşık 130 milyon dolarlık Ripple Labs özel hissesi almak için anlaşma yaptı.

Kurumsal erişimde ETF etkisi

Artan 13F başvuruları, varlık yöneticilerinin XRP’ye önceki dönemlere kıyasla daha rahat yaklaştığını ortaya koydu. ETF yapıları, kurumsal yatırımcılara tanıdık yatırım kanalları üzerinden bu varlığa erişim imkanı sağlıyor. Bu durum, doğrudan kripto varlık tutmak istemeyen kurumlar için alternatif bir yol oluşturuyor.