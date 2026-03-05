Anthropic Ve Pentagon Arasındaki Anlaşmazlıkta Yeni Gelişmeler Dikkat Çekiyor

Yapay zeka geliştiren Anthropic, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ile yürüttüğü görüşmeleri tekrar başlattı. Şirketin CEO’su Dario Amodei, Pentagon ile imzalanacak olası anlaşmanın hükümet sözleşmelerini sürdürebilmesi ve “tedarik zinciri riski” olarak tanımlanmaktan kaçınması için çaba gösteriyor.

Pentagon İle Yeni Anlaşma Çabası

Amodei’nin, Savunma Bakanlığı’nda araştırma ve mühendislikten sorumlu müsteşar Emil Michael ile yapay zeka modellerinin askeri kullanım koşulları üzerine yoğun görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Taraflar arasında hazırlanacak yeni bir sözleşmeyle Pentagon’un Anthropic’in yapay zekasını kullanmaya devam etmesi hedefleniyor. Ayrıca, anlaşmanın risk değerlendirmesini atlatarak, Savunma Bakanlığı tedarik zincirinde Anthropic’in pozisyonunu koruması amaçlanıyor.

Görüşmelerde Ana Uyuşmazlık: Veri Analizi Maddesi

Geçtiğimiz hafta yapılan ve sonuçsuz kalan toplantıların ardından diyaloglar yeniden hız kazandı. Özellikle “toplu veri analizi” maddesi, iki taraf arasındaki başlıca gerilim noktası olarak öne çıkıyor. Anthropic’in, bu maddenin geçerliliğinin anlaşmada korunmasını talep ettiği, Pentagon’un ise bu madde çıkarılırsa daha kapsamlı bir anlaşmaya yanaşacağı aktarıldı.

Şirket içinde paylaşılan bir bildiride Dario Amodei, bu madde sayesinde geliştirilen yapay zeka modellerinin ülke genelinde toplu gözetimde kullanılmasının önüne geçildiğini ifade etti. Anthropic, ayrıca ölümcül otonom silahlar gibi alanlarda yapılacak potansiyel uygulamalara karşı da katı bir kısıtlama politikası izlemeyi sürdürüyor.

Savunma Sektörüyle İlişkiler Ve Rekabet

Taraflar arasındaki görüşmelerde yaşanan gerginliğin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth, Anthropic’in resmiyette “tedarik zinciri riski” olarak tanımlanabileceği ve bu durumda şirketin askeri tedarik ağında dışlanacağı uyarısında bulundu. Dario Amodei ise rakip firma OpenAI ve CEO’su Sam Altman’ın savunma sektörüne yaklaşımını “güvenlik tiyatrosu” olarak nitelendirerek eleştiride bulundu.

Anthropic, askeri alanda şu an için önemli bir konuma sahip. Şirket, Temmuz 2025’te Savunma Bakanlığı’ndan 200 milyon dolara ulaşan bir sözleşme aldı ve modelleri ulusal güvenlik kurumlarında gizli ortamlarda kullanılmak üzere onaylanmış durumda bulunuyor.

Öte yandan Anthropic’in, yeni bir yatırım turunda 10 milyar dolara yakın fon toplamayı hedeflediği ve şirket değerlemesinin 350 milyar dolar bandına ulaşabileceği de aktarılıyor.

Şirket CEO’su Dario Amodei, veri analizine dair koruma maddesinin toplu gözetimi engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Anthropic’in Savunma Bakanlığı ile ilişkilerinin geleceği ve yapılacak anlaşmalar, şirketin askeri teknoloji pazarındaki yerini ve yapay zeka alanında karşılaştığı etik ikilemleri şekillendirmeye devam ediyor.