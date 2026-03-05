Bitcoin Madencilerinin AI’ya Yönelmesi Piyasada Yeni Tartışmaları Tetikliyor

Bitcoin Magazine’in CEO’su David Bailey, Bitcoin topluluğunun sosyal medyada kutuplaşma eğilimi gösterdiğine dikkat çekerek, sektörde daha fazla dayanışma ve iyi niyetli yaklaşımın güçlenmesini önemli gördüğünü ifade etti. Bailey uzun süredir kripto ekosistemindeki topluluk yapılarına dair açıklamaları ve medya faaliyetleriyle tanınıyor. Madencilerin giderek Bitcoin biriktirmekten yapay zeka altyapılarına yatırım yapmaya yönelmesini değerlendiren Bailey, bu süreçte topluluğun birbiriyle empati içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Bitcoin Topluluğunda Farklılaşan Görüşler

Bitcoin’in orijinal amacı ve kullanım biçimi kripto dünyasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Topluluğun bir kısmı Bitcoin’in öncelikle eşler arası dijital para sistemi olması gerektiğini savunurken, NFT gibi yeni yaratıcılık biçimlerine mesafeli yaklaşılıyor. Bailey de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kripto dünyasındaki mevzilenmeleri değerlendirerek topluluk üyelerinin gerçek hayatta bir araya gelmesi ve olumlu yaklaşım göstermesi gerektiğine işaret etti.

Madenciler Kripto Varlıklarını AI Altyapılarına Yatırıyor

Bitcoin madenciliği sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketler, son yıllarda biriktirdikleri varlıkları yeni stratejilere yönlendirmeye başladı. Geçmişte kıtlığı rekabet avantajı olarak gören ve önemli miktarda Bitcoin rezervi tutan şirketlerin toplam kontrolü sekiz milyar doların üzerindeki Bitcoin’i içeriyor. Bu şirketler, son dönemde rezervlerinin bir kısmını satma yoluna giderek büyük ölçekli yapay zeka altyapı yatırımlarına kaynak oluşturuyor.

Bu dönüşümde yatırımcı Leopold Aschenbrenner’ın işlettiği Situational Awareness LP fonu, kripto madencilik tesislerinin yüksek hacimli yapay zeka hesaplama altyapılarına uyarlanabileceğini savunuyor. Böylece madencilik gelirleri yerine yapay zeka sektöründen elde edilecek sabit gelirler öne çıkıyor. Büyük aktörlerden MARA Holdings, dört milyar dolarlık Bitcoin’i satmaya yönelik opsiyonları incelerken, Bitdeer Technologies portföyündeki varlıkları tamamen tasfiye etti. CleanSpark ve Riot Platforms ise bu dönüşüme hız verecek yönetim kadrosu değişiklikleriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, yapay zeka altyapılarından elde edilen gelirin daha öngörülebilir ve kurumsal kontratlarla desteklenebilir şekilde olduğunu belirtiyor.

Piyasadaki Değişim ve Fiyat Hareketleri

Madencilerin yapay zekaya yönelmesi Bitcoin fiyatında son aylarda dalgalanma yarattı. Bitcoin, Ekim 2025’te 126.000 dolar ile zirve yaptıktan sonra yüzde 40’tan fazla değer kaybetti. Ancak, piyasalarda son dönemde toparlanma eğilimi de göze çarpıyor. 4 Mart 2026 tarihinde Bitcoin’in fiyatı 71.000 dolara çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketler tarafında özellikle MARA, sahip olduğu Bitcoin varlıklarını büyük ölçekte satmayı planlamadığını ve bu konuda mevcut dosyalarının böyle bir zorunluluk içermediğini açıkladı.

Bazı yatırımcı ve piyasa analizlerine göre, yapay zeka sektörüne yapılan yatırımlar sayesinde madencilik şirketlerinin gelir kaynaklarında çeşitlilik oluşurken, kripto varlıklar üzerindeki likidite baskısı azalabilir.

Bu gelişmelerin, hem Bitcoin’in kullanım amacına yönelik topluluk içi tartışmaları hem de sektörün yeni yatırım dinamiklerini dönüştürdüğü gözlemleniyor.