Hong Kong’da Dijital Varlık Transferi İçin Blockchain Destekli Yeni Pilot Çözüm

Hong Kong Para Otoritesi tarafından yürütülen yeni bir pilot program kapsamında, önde gelen finans kuruluşları uluslararası dijital varlık transferlerinde blockchain alt yapısının kullanımını test etti. Visa, ANZ, ChinaAMC ve Fidelity International’ın katıldığı çalışma, finansal işlemlerin düzenlemelere uygun bir şekilde farklı blockchain sistemleri arasında nasıl yönetilebileceğini pratikte ortaya koydu.

Finans Kuruluşları ve Teknolojik Altyapı

Katılımcı kuruluşlar, özel bankacılık ağları ile halka açık blockchain altyapıları arasında düzenlemeye tabi varlık transferini mümkün kılan bir sistemi değerlendirdi. Bu süreçte kullanılacak teknoloji sağlayıcısı Chainlink, tokenlaştırılmış finansal ürünlerin güvenli şekilde hareket etmesinde işlev gördü. Visa, global ödeme teknolojileriyle bilinirken; ANZ, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bankacılık hizmetleri sunuyor ve Asya piyasasında dijitalleşme odaklı projelerde aktif yer alıyor. Fidelity International ile ChinaAMC ise varlık yönetimi alanında faaliyet gösteriyor.

Çapraz Zincir Operasyonlar ve Test Edilen Modeller

Çalışmada, ANZ’nin özel DASChain ağı ile Ethereum Sepolia testneti arasında tokenlaştırılmış varlık transferleri gerçekleştirildi. Chainlink’in zincirler arası birlikte çalışabilirlik protokolü sayesinde, farklı blockchain ağlarının birbirine güvenli şekilde bağlanması sağlandı. Denemede, geleneksel finans piyasalarında varlık transferlerinde kullanılan Delivery versus Payment ve Payment versus Payment gibi eş zamanlı ödeme ve teslimat modelleri de test edildi. Ayrıca Dijital Transfer Aracısı standardı kullanılarak, çapraz zincir işlemler sırasında fon birimlerinin otomatik ve programlı biçimde ihraç edilmesi mümkün hale getirildi.

Sistem, teslimat işlemlerini hızlandırmak amacıyla zincir üzerindeki net aktif değer verilerini de gerçek zamanlı olarak aldı ve işlemlerin daha hızlı sonuçlanmasına katkı sağladı.

Regülasyon ve Kimlik Doğrulama Çözümleri

Pilot çalışmada, Chainlink’in Otomatik Uyum Motoru ile yasal uyum ve kimlik doğrulama süreçleri işlemlere doğrudan entegre edildi. Bu entegrasyon, varlık transferlerinin hem teknolojik hem de yasal açıdan güvenli şekilde gerçekleşmesini destekledi. Hong Kong Para Otoritesi’nin merkez bankası dijital para birimi girişimleri, 2017’den bu yana özellikle toptan ödemeler ve büyük tutarlı işlemler için geliştiriliyor. Daha önce yürütülen LionRock, Inthanon-LionRock ve mBridge projeleri de blockchain tabanlı çözümlerle ödemelerin ve varlık transferinin altyapısını oluşturdu.

Kuruluşun son olarak başlattığı Project Ensemble ile, dijital Hong Kong dolarının bankalar arası tokenize mevduat işlemlerinde kullanılabilirliği araştırıldı. Böylece, e-HKD’nin finans ekosisteminde ne şekilde yer alacağına dair farklı senaryolar değerlendirilmiş oldu.

Pilot projenin öne çıkan bir başka yönü, test edilen yeni standartların sektör genelinde dijital varlıkların daha şeffaf ve hızlı yönetilebilmesine imkân tanımasıyla dikkat çekiyor. Tüm bu uygulamalar, uluslararası finans kuruluşları için blockchain tabanlı işlemlerin uyumlu ve erişilebilir hale gelmesinin önünü açabilecek çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Chainlink, yakın zamanda ABD hisse senedi piyasasına yönelik yeni bir piyasa verisi ürününü de duyurdu. Bu girişim, geleneksel finansal varlıkların blockchain temelli platformlara taşınmasını kolaylaştıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.