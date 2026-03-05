Winvest — Bitcoin investment
BLOCKCHAIN

Hong Kong’da Dijital Varlık Transferi İçin Blockchain Destekli Yeni Pilot Çözüm

Özet

  • Hong Kong’da büyük finans kurumları blockchain destekli dijital varlık transferini test etti.
  • Çalışmada Chainlink altyapısı ile uyum ve hızlı transfer çözümleri geliştirildi.
  • Testler, düzenleyici çerçevede güvenli ve zincirler arası işlem olanaklarını ortaya koydu.
COINTURK
COINTURK

Hong Kong Para Otoritesi tarafından yürütülen yeni bir pilot program kapsamında, önde gelen finans kuruluşları uluslararası dijital varlık transferlerinde blockchain alt yapısının kullanımını test etti. Visa, ANZ, ChinaAMC ve Fidelity International’ın katıldığı çalışma, finansal işlemlerin düzenlemelere uygun bir şekilde farklı blockchain sistemleri arasında nasıl yönetilebileceğini pratikte ortaya koydu.

İçindekiler
1 Finans Kuruluşları ve Teknolojik Altyapı
2 Çapraz Zincir Operasyonlar ve Test Edilen Modeller
3 Regülasyon ve Kimlik Doğrulama Çözümleri

Finans Kuruluşları ve Teknolojik Altyapı

Katılımcı kuruluşlar, özel bankacılık ağları ile halka açık blockchain altyapıları arasında düzenlemeye tabi varlık transferini mümkün kılan bir sistemi değerlendirdi. Bu süreçte kullanılacak teknoloji sağlayıcısı Chainlink, tokenlaştırılmış finansal ürünlerin güvenli şekilde hareket etmesinde işlev gördü. Visa, global ödeme teknolojileriyle bilinirken; ANZ, Avustralya ve Yeni Zelanda’da bankacılık hizmetleri sunuyor ve Asya piyasasında dijitalleşme odaklı projelerde aktif yer alıyor. Fidelity International ile ChinaAMC ise varlık yönetimi alanında faaliyet gösteriyor.

Çapraz Zincir Operasyonlar ve Test Edilen Modeller

Çalışmada, ANZ’nin özel DASChain ağı ile Ethereum Sepolia testneti arasında tokenlaştırılmış varlık transferleri gerçekleştirildi. Chainlink’in zincirler arası birlikte çalışabilirlik protokolü sayesinde, farklı blockchain ağlarının birbirine güvenli şekilde bağlanması sağlandı. Denemede, geleneksel finans piyasalarında varlık transferlerinde kullanılan Delivery versus Payment ve Payment versus Payment gibi eş zamanlı ödeme ve teslimat modelleri de test edildi. Ayrıca Dijital Transfer Aracısı standardı kullanılarak, çapraz zincir işlemler sırasında fon birimlerinin otomatik ve programlı biçimde ihraç edilmesi mümkün hale getirildi.

Sistem, teslimat işlemlerini hızlandırmak amacıyla zincir üzerindeki net aktif değer verilerini de gerçek zamanlı olarak aldı ve işlemlerin daha hızlı sonuçlanmasına katkı sağladı.

Regülasyon ve Kimlik Doğrulama Çözümleri

Pilot çalışmada, Chainlink’in Otomatik Uyum Motoru ile yasal uyum ve kimlik doğrulama süreçleri işlemlere doğrudan entegre edildi. Bu entegrasyon, varlık transferlerinin hem teknolojik hem de yasal açıdan güvenli şekilde gerçekleşmesini destekledi. Hong Kong Para Otoritesi’nin merkez bankası dijital para birimi girişimleri, 2017’den bu yana özellikle toptan ödemeler ve büyük tutarlı işlemler için geliştiriliyor. Daha önce yürütülen LionRock, Inthanon-LionRock ve mBridge projeleri de blockchain tabanlı çözümlerle ödemelerin ve varlık transferinin altyapısını oluşturdu.

Kuruluşun son olarak başlattığı Project Ensemble ile, dijital Hong Kong dolarının bankalar arası tokenize mevduat işlemlerinde kullanılabilirliği araştırıldı. Böylece, e-HKD’nin finans ekosisteminde ne şekilde yer alacağına dair farklı senaryolar değerlendirilmiş oldu.

Pilot projenin öne çıkan bir başka yönü, test edilen yeni standartların sektör genelinde dijital varlıkların daha şeffaf ve hızlı yönetilebilmesine imkân tanımasıyla dikkat çekiyor. Tüm bu uygulamalar, uluslararası finans kuruluşları için blockchain tabanlı işlemlerin uyumlu ve erişilebilir hale gelmesinin önünü açabilecek çözüm önerileri sunmayı amaçlıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Chainlink, yakın zamanda ABD hisse senedi piyasasına yönelik yeni bir piyasa verisi ürününü de duyurdu. Bu girişim, geleneksel finansal varlıkların blockchain temelli platformlara taşınmasını kolaylaştıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin ve Blockchain: Hong Kong ile Şanghay Arasında Ticaret Finansmanında Yeni Dönem

ZKsync Lite, 2026 Mayıs’ta Kapanıyor: Geçiş ve Varlık Güvenliği Planı Açıklandı

IFC, Zetrix AI’ye 40 Milyon Dolar Yatırımla Dijital Kamu Altyapısını Genişletiyor

Circle, Agentic AI Foundation’a Katıldı: Yapay Zekâ ve Blockchain İş Birliğinde Yeni Dönem

HashKey Group, Hong Kong’da Tek Noktadan Gerçek Varlık Tokenizasyonu Platformunu Başlattı

SEC’den WisdomTree’nin Dijital Hazine Para Piyasası Fonuna Onay

Robinhood Chain Testnet’i İlk Haftasında 4 Milyon İşleme Ulaştı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Kripto Dünyasına Yeni Dönem: Düzenleme ve Uyum Sürecinin Etkileri
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Fiyatında Kritik Direnç: Önümüzdeki Günler Yönü Belirleyecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Madencilerinin AI’ya Yönelmesi Piyasada Yeni Tartışmaları Tetikliyor
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Fiyatında Kritik Direnç: Önümüzdeki Günler Yönü Belirleyecek
Kripto Para
Kripto Dünyasına Yeni Dönem: Düzenleme ve Uyum Sürecinin Etkileri
Kripto Para Hukuku
Zerohash Ulusal Banka Yetkisi İçin Başvurdu: Kripto Düzenlemesinde Yeni Hamle
Kripto Para
Adres Zehirlenmesi Saldırısı Sonrası 24 Milyon Dolarlık Kripto Para Hareketi Dikkat Çekti
DEFI
Lost your password?