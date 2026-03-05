Nedbank Ve Crypto.com’dan Afrika’da Blockchain Temelli Finansal Yenilik Hamlesi

Güney Afrika’nın önde gelen bankalarından Nedbank, dijital varlık platformu Crypto.com ile stratejik bir iş birliği hayata geçirdi. Bu ortaklık, kıta genelinde bankacılık ve dijital finansı bir araya getiren blockchain tabanlı ödeme ve likidite çözümlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yeni Nesil Ödeme Ve Likidite Altyapısı

Nedbank, Crypto.com’un gelişmiş platformunu kullanarak, özellikle sınır ötesi işlemlerde verimlilik, şeffaflık ve dirençliliği artırmayı hedefliyor. Afrika’da uzun süredir sürdürülen geleneksel ödeme sistemlerinin yüksek maliyeti, kur dalgalanmaları ve dışsal risklere karşı açık olması, bu girişimin çıkış noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bankanın yeni blockchain altyapısıyla müşteriler, Güney Afrika randını dijital Amerikan dolarına anında çevirebilecek, ticaret ve hazine işlemleri için dijital likiditeye erişebilecek ve günlük net ödeme avantajlarından yararlanabilecek. Bu çözümler, bireysel kullanıcılarla başlayıp, önümüzdeki on iki aylık süreçte büyük ölçekli ticari kurumları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Kıta Düzeyinde Finansal Dönüşüm Ve Entegrasyon

Nedbank ve Crypto.com iş birliği, sadece yenilikçi ürünler geliştirmeyi değil, aynı zamanda Afrika kıtasında finansal sistemlerin entegrasyonunu desteklemeyi de hedefliyor. Proje, hem yerel hem de uluslararası düzenlemelere uygun bir ödeme altyapısı oluşturmayı ve bankalar, işletmeler ile düzenlenmiş kripto hizmet sağlayıcılarını birbirine bağlamayı öngörüyor.

Girişimin hedefleri arasında Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi’nin amaçlarıyla uyumlu hareket etmek ve Güney Afrika’yı dijital finans dönüşümünde bölgesel bir merkez haline getirmek de yer alıyor.

Blockchain inovasyonuna yönelik endüstri ilgisi de giderek artıyor. IOHK’nın kurucusu ve Cardano’nun geliştiricisi Charles Hoskinson, Blockchain Africa 2022 Konferansı’nda teknolojinin finansal kapsayıcılık, dijital kimlik ve şeffaflık başlıklarında kıtada sunduğu olanaklara dikkat çekmişti.

Son dönemde Nijerya, 2024 yılında yeni Web3 geliştiricilerinin yaklaşık yüzde dördünü karşılayarak, blokzinciri ve yeni nesil internet teknolojileri konusunda öne çıkan ülkelerden biri olarak konumlandı.

Crypto.com’dan yapılan açıklamada, bu iş birliğinin finansal erişimi artıracağı ve dijital varlık kullanımına uygun, güvenli yollar sunacağı belirtildi. Şirket, Afrika’daki işletmelere ve bireylere geleceğe hazır bir finansal sistem kazandırmayı ve düzenlenmiş blockchain finansmanı açısından kıta genelinde örnek bir model oluşturmayı hedefliyor.

Öte yandan, Crypto.com kısa süre önce dünyanın yapay zeka yönetim sistemleri için ilk uluslararası standardı olan ISO/IEC 42001:2023 sertifikasını alan ilk büyük dijital varlık platformu olmuştu.