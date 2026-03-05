Wirex BaaS Platformunda Stablecoin Ödemeleri Yeni Bir Eşiğe Ulaştı

Wirex tarafından sunulan ve bankacılık hizmetlerinin platform olarak sağlanmasını içeren Banking-as-a-Service (BaaS) altyapısı, kısa sürede stablecoin ödemeleri alanında dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Şirket, Kasım ayında başlattığı bu altyapı üzerinden geçen yıllık on-chain ödeme hacminin dört aylık sürede 850 milyon doları geçtiğini açıkladı.

Pazar Koşullarına Rağmen Hızlı Büyüme

Wirex altyapısının öne çıkmasında, özellikle 2026 Şubat’ında kripto para piyasasında yaşanan genel daralmaya rağmen kaydettiği büyüme etkili oldu. Aynı dönemde diğer bazı stablecoin tabanlı ödeme platformları işlem hacminde azalma görürken, Wirex’in altyapısı bir önceki aya göre on kat artış yakaladı. Bu büyümenin, yalnızca piyasa hareketlerine dayalı kısa vadeli bir kullanım artışından ziyade gerçek işlem talebinden kaynaklandığı vurgulanıyor.

Talebin Arka Planındaki Etkenler ve Ortaklıklar

Wirex’e göre bu hızlı büyümenin temel nedenlerinden biri, stablecoin tabanlı ödeme sistemlerinde yalnızca pilot projeler yerine gerçek hayata dönük kullanım ihtiyacının artması. Kendi değerlendirmesinde şirketin kurucu ortağı Pavel Matveev, bu seviyede hacme ulaşılmasını, piyasada güvenilir ve ölçeklenebilir stablecoin çözümlerine duyulan ihtiyacın göstergesi olarak öne çıkardı. Ayrıca Wirex, merkeziyetsiz sosyal platform Collective Memory ile iş birliği yaparak içerik üreticilerine on-chain gelirlerine anında erişim imkanı sağlayan Collective Memory Card’ı piyasaya sürdü.

Stablecoin Altyapısında Yeni Bir Dönem

Açıklanan 850 milyon dolarlık yıllık hacim, platformun stablecoin ödeme ağları üzerinden gerçekleşen işlemlerin boyutunu gözler önüne seriyor. Stablecoin altyapısı inşa eden şirketler için bu tür işlem hacmi ve operasyonel güvenilirlik, altyapının olgunlaşma düzeyinin önemli bir göstergesi sayılıyor.

Wirex’in BaaS altyapısı, blokzinciri tabanlı mutabakatı geleneksel finansal ağlarla birleştiren gözetimsiz bir ödeme katmanı sunuyor. Sistem, küresel ödeme ağlarına bağlı stablecoin kartları çıkarımı, itibari para ve stablecoin dönüşümü, sınır ötesi para transferleri, kartlara anında ödeme ve entegre finans çözümleri gibi çeşitli hizmetler içeriyor.

Stablecoin odaklı ödeme altyapılarındaki bu büyüme, sektörde daha geniş çapta iş birliğini de beraberinde getirdi. Birkaç büyük blokzinciri kuruluşunun bir araya gelerek Blockchain Payments Consortium’u oluşturduğu belirtildi. Bu ittifak, farklı ağlar arasında stablecoin transferlerinin standardize edilmesi ve düzenleyici çerçevenin netleştirilmesi amacıyla ortak standartlar geliştirmeyi hedefliyor.

Wirex tarafından belirtildiği üzere, stablecoin hacimlerinin artık şeffaf ve zincir üzerinde izlenebilir olması sektörde deneysel dönemin ötesine geçildiğine işaret ediyor. Altyapı fazında olarak tanımlanan bu süreçte, adaptasyonun odağı işlem ve ödeme faaliyetleriyle oluşmaya başlıyor.

Wirex, “Zincir üzerinde izlenebilen işlem hacimleriyle sektör artık deneme döneminden çıkarak altyapı fazına geçiyor. Küresel ölçekli ödeme ve mutabakat işlemleri, stablecoin tabanlı sistemler için benimsenmenin ana göstergesi haline geliyor,” değerlendirmesine yer verdi.