Her Pazar olduğu gibi bugün de kripto paraları önümüzdeki 7 gün boyunda ilgilendirecek gelişmeleri ele alıyoruz. Bu hafta kripto yatırımcıları hız trenine bindirecek ve muhtemelen fiyatın baş döndürücü olduğunu göreceğiz. Çünkü Fed haftasına sadece saatler kaldı. Peki beklentiler ne yönde? Kripto paraları ilgilendiren önemli gelişmeler neler?
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Fed haftası geldi çattı ve kripto para yatırımcıları için diken üstünde olacakları günler başlıyor. Genellikle ABD Fed’in faiz artıracağı toplantılarda fiyatın negatif performans gösterdiğine şahit oluruz. Bir süredir gördüğümüz şey de tam olarak bu, peki bu hafta ne gibi önemli gelişmeler yaşanacak?
Ufak bir detay yukarıdaki gelişmelere ek olarak Ripple davasında uzlaşı konfereransı kararı ve Polygon 2.0 haberleri önümüzdeki hafta gelebilir. Bunların tarihleri net olmadığı için takvime eklememiş olsak da piyasadaki volatiliteye katkıda bulunmaları muhtemel. PMI verileri ABD için Pazartesi gelecek bunların 50 altında olması küçülmeye işaret ediyor. GYSİH ve PMI verilerine göre Bloomberg’in yılın geri kalanı için beklediği resesyon tahmininin ne kadar gerçekçi olduğunu göreceğiz.
Çarşamba haftanın en kritik günü. Hem faiz kararı açıklanacak hem de kripto para düzenlemelerinin mecliste oylandığını göreceğiz. Çarşamba akşamından itibaren kripto para yatırımcılarının daha fazla volatilite görmesi olası. Perşembe gelecek işsizlik haklarından yararlanma ve GSYİH verileri ise anlık hareketliliğe neden olabilir.