Her Pazar olduğu gibi bugün de kripto paraları önümüzdeki 7 gün boyunda ilgilendirecek gelişmeleri ele alıyoruz. Bu hafta kripto yatırımcıları hız trenine bindirecek ve muhtemelen fiyatın baş döndürücü olduğunu göreceğiz. Çünkü Fed haftasına sadece saatler kaldı. Peki beklentiler ne yönde? Kripto paraları ilgilendiren önemli gelişmeler neler?

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Fed haftası geldi çattı ve kripto para yatırımcıları için diken üstünde olacakları günler başlıyor. Genellikle ABD Fed’in faiz artıracağı toplantılarda fiyatın negatif performans gösterdiğine şahit oluruz. Bir süredir gördüğümüz şey de tam olarak bu, peki bu hafta ne gibi önemli gelişmeler yaşanacak?

24 Temmuz Pazartesi

16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 54 Önceki: 54,4)

25 Temmuz Salı

16:00 ABD Konut Fiyat Endeksi (Beklenti: %2,6 Önceki: %3,1)

17:00 ABD CB Tüketici Güveni (Beklenti: 113 Önceki: 109,7)

SingularityDAO (SDAO) SophiaVerse Token Claim

26 Temmuz Çarşamba

15:00 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,440M Önceki: 1,496M)

17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Beklenti: 722K Önceki: 763K)

21:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti:25bp Artış)

21:30 Fed Başkanı Powell Konuşacak

ABD Temsilciler Meclisi Kripto Para Tasarısı Oylaması

27 Temmuz Perşembe

15:15 ECB Faiz Kararı (Beklenti: 25bp Artış)

15:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Beklenti: -0,1% Önceki: 0,6%)

15:30 ABD GSYİH (Beklenti: 1,8% Önceki: 2%)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 233K Önceki: 228K)

28 Temmuz Cuma

15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Önceki: 4,6%)

Kripto Paraları Neler Bekliyor

Ufak bir detay yukarıdaki gelişmelere ek olarak Ripple davasında uzlaşı konfereransı kararı ve Polygon 2.0 haberleri önümüzdeki hafta gelebilir. Bunların tarihleri net olmadığı için takvime eklememiş olsak da piyasadaki volatiliteye katkıda bulunmaları muhtemel. PMI verileri ABD için Pazartesi gelecek bunların 50 altında olması küçülmeye işaret ediyor. GYSİH ve PMI verilerine göre Bloomberg’in yılın geri kalanı için beklediği resesyon tahmininin ne kadar gerçekçi olduğunu göreceğiz.

Çarşamba haftanın en kritik günü. Hem faiz kararı açıklanacak hem de kripto para düzenlemelerinin mecliste oylandığını göreceğiz. Çarşamba akşamından itibaren kripto para yatırımcılarının daha fazla volatilite görmesi olası. Perşembe gelecek işsizlik haklarından yararlanma ve GSYİH verileri ise anlık hareketliliğe neden olabilir.