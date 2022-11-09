Bitcoin (BTC) başka bir bataklığa saplanırken, önde gelen bir Bloomberg analisti yatırımcıları endişeye düşüren açıklamalar yaptı.

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Bitcoin (BTC) başka bir bataklığa saplanırken, önde gelen bir Bloomberg analisti yatırımcıları endişeye düşüren açıklamalar yaptı.

Ateş, Diğer Piyasalara da Sıçrayabilir!

Kripto para piyasası, FTX krizi nedeniyle sarsıldı. Bitcoin son bir yılın en düşük seviyesine gerilerken, önde gelen bir analist mevcut piyasa koşullarının diğer sektörlere de sıçrayabileceğini tahmin ediyor. Bloomberg Intelligence’deki emtia stratejisti Mike McGlone, 9 Kasım’da bir tweet’te kripto para piyasasındaki çöküşün diğer piyasalarda “makroekonomik domino” olarak adlandırdığı bir kapitülasyonu tetikleyebileceğini belirtti. McGlone şu ifadeleri kullandı:

Mevcut Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasasındaki çöküş, makroekonomik domino etkisine neden olabilir. Kripto para piyasasındaki yeni kriz, bu yıl baskı altında olan çoğu piyasada kapitülasyonu ve satış stop’ları tetikleyebilir.

Satış stop, ‘piyasada işlem görmekte olan fiyatın daha da altında bir fiyatla satış işlemine girmek’ için kullanılır. Bir piyasa analizinde stratejist, FTX krizinin kripto sektörü için bir şok olmasına rağmen makroekonomik etkinin daha da önemli olabileceğini öne sürdü. Uzun bir süredir BTC’nin yeni zirvelere ulaşacağını iddia eden McGlone, Bitcoin’in 10.000 doları test etme riskinin devam ettiğini savundu. Bitcoin son son 24 saatte %11’in üzerinde değer kaybettikten an itibariyle 17.577 dolardan işlem görüyor.

FTX Krizi, Ateşe Benzin Döktü!

Kripto para piyasasındaki çöküşün, diğer piyasaları da yangın yerine çevireceğine dikkat çeken analist, yükselen enflasyon, Federal Rezerv‘in riskli para politikaları ve hisse senetleri ile yüksek korelasyonun da risk teşkil ettiğini belirtti. Kripto para piyasasında 24 saat içinde 100 milyar dolar buhar oldu. Toplam piyasa değeri yaklaşık 866 milyar dolara düştü.

Bu arada, il Capo olarak bilinen analist, BTC’de 21.500 dolar tahmininden U dönüşü yaptı. Analist dün, 20.000 dolar ile 20. 200 dolar arasındaki fiyat noktasının yeniden test edilmesinin önemli ölçüde düşüş eğilimi göstereceğini iddia etmişti. Analist BTC’nin 14.000 dolara kadar düşme riskinin olduğunu belirtti. Önde gelen analistlerden IncomeSharks, BTC’deki düşüşün FTX krizine yönelik korku, belirsizlik ve şüphe nedeniyle meydana geldiğini söyledi. IncomeSharks’a göre piyasalar “korku” etkisi altında. Özellikle analist, BTC fiyatının yükselmeye devam etmesini bekliyordu. Ancak, FTX krizi yine kaos yarattı.