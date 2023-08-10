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  •   Ayı Piyasasının Yıldız Altcoin’i Yol Ayrımında! Büyük Sıçrama Ya da Derin Düşüş!

Ayı Piyasasının Yıldız Altcoin’i Yol Ayrımında! Büyük Sıçrama Ya da Derin Düşüş!

Özet

  • - Ayı piyasasının yıldız altcoin'i Solana (SOL) 22,4 dolarlık desteğinden iki kez sıçrayarak bir ikili dip formasyonu oluşturdu.
  • - Bu formasyonun etkisi altında SOL'un 25,7 dolar direncini aşmasıyla 29-30 dolara kadar yükselmesi söz konusu olabilir.
  • - Bununla birlikte, 22,4 doların altında olacak bir kırılma altcoin'in fiyatını 18,7 dolara varan bir geri çekilmeyle karşı karşıya bırakabilir.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
10:40
10 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasasını çevreleyen ve giderek artan korku, belirsizlik ve şüphenin (FUD) ortasında dokuzuncu en büyük kripto para olan Solana (SOL) yaklaşık 22,4 dolardaki destek seviyesinin üzerindeki hareketine devam ediyor. Yaptığı yükselişle ayı piyasasının yıldız altcoin’ine dönüşen SOL’un fiyatı son üç hafta içinde piyasa katılımcılarından kaynaklanan aktif birikimi gösterecek şekilde 22,4 dolar desteğinden iki kez sıçradı. Bu noktada Solana’nın günlük zaman dilimi fiyat grafiğine daha yakından bakıldığında bu sıçramaların sonucunda bir ikili dip formasyonunun oluştuğu görülüyor.

Solana Fiyat Analizi

Günlük zaman dilimi fiyat grafiğinde Solana’nın bir ikili dip formasyonunun oluşturmuş olması oldukça dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyor. Bu formasyon genellikle piyasanın dibe vurduğu aşamada görülür ve alıcılara sürdürülebilir bir ralli için güçlü bir destek sunar.

En son 7 Ağustos’ta 22,4 dolar seviyesinden sıçrayan SOL‘un fiyatı, bu sıçrama ile değerini yüzde 8,8 oranında artırarak mevcut seviyelere yakın seviye olan 24,36 dolara ulaştı. Bu grafik formasyonunun etkisi altında önde gelen altcoin’in fiyatının 25,7 dolardaki genel direnç çizgisini kırıp geçmek için yüzde 5,8 oranında yükselmesi beklenebilir. Bu direnç çizgisinin geçilmesi halinde alım baskısının artması ve fiyatın 29-30 dolara kadar çıkması yani yüzde 24’ü bulan ve hatta aşan bir oranda yükseliş yaşanabilir.

SOL’un Fiyatı 18 Dolar Seviyelerine Düşebilir

Öte yandan SOL’un fiyatındaki 22,4 dolar desteğine olacak yeni bir geri çekilme sonrası altcoin‘in fiyatının yatay ve dar bir aralıkta hareket etmeye başlamasıyla sonuçlanabilir. Alıcılardan fiyatı yukarı yönde itecek şekilde gelecek baskıya rağmen Solana’nın fiyatının yatay hareket etmesi durumu yükseliş momentumunun zayıf olduğunu gösterecek.

Solana’yı çevreleyen satıcıların bu belirsizlikten faydalanarak fiyatı 22,4 dolar desteğinin altına çekmeleri söz konusu olabilir. Böyle bir durumda fiyatta 18,7 dolara varan bir geri çekilmenin tetiklenmesi beklenebilir

Tüm bunlarla birlikte Bollinger Bandı (BB) göstergesinin alt bandından olan yükseliş, alıcılara ek destek sunuyor. Dahası günlük fiyat grafiğindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) eğiminin yüzde 60’ın üzerine çıkma potansiyeli ise alıcılar arasındaki hissiyatın güçlü olduğunu yansıtarak bir pozitif sinyal daha sunacak.

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