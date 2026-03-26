Fannie Mae ve Freddie Mac kripto varlıkları teminat olarak kabul etti, ancak değer indirimi uygulanacak

ABD’de konut finansmanı alanında faaliyet gösteren Fannie Mae ve Freddie Mac, artık belirli koşullar altında kripto paraları, özellikle Bitcoin ve Ethereum’u, mortgage başvurularında finansal rezerv olarak kabul edecek. Söz konusu düzenleme, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) direktörü William J. Pulte tarafından 25 Haziran 2025’te yayımlanan talimatla resmileştirildi.

Kripto varlıklara değer indirimi ve uygulama şartları

FHFA’nın belirlediği yeni çerçeveye göre kripto paraların piyasa değeri doğrudan dikkate alınmıyor; volatilite endişesiyle ciddi bir “değer indirimi” uygulanıyor. Örneğin, bir kullanıcı mortgage başvurusu sırasında 100 bin dolarlık Bitcoin bulunduruyorsa, bunun yalnızca 40 bin ile 50 bin dolarlık kısmı finansal rezerv olarak geçerli sayılacak. Bu uygulamayla, borçluların karşılaması gereken teminat tutarının yaklaşık iki katı kadar kripto varlık tutmasını gerektiren bir denge hedefleniyor.

Kripto varlıkların rezerv olarak kabul edilebilmesi için belirli koşullar aranıyor. Kripto varlıkların mutlaka ABD’de düzenlenmiş merkezi borsalarda (örneğin Coinbase, Kraken veya Gemini) tutulması ve kendi wallets sistemlerinde saklanan, yani kişisel korumalı cüzdanlardaki kripto paraların bu kapsama alınmaması gerekiyor. Ayrıca, bu varlıklar için borsaların API’leriyle doğrulama yapılarak sahiplik ve geçmişe dönük en az 60 günlük bir bakiye sunulması isteniyor.

Staking veya merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarında kilitli kripto varlıklar mevcut düzenlemede rezerv olarak gösterilemiyor. Bu durum, varlıklarının büyük kısmını kendi kontrolüyle saklayan ya da bu tür protokollerde değerlendiren kullanıcıları kapsama dahil etmiyor.

FHFA Direktörü William J. Pulte, kamuya açık açıklamalarında, getirilen düzenlemenin konut finansman kurumlarının teminat gösteren başvuru sahiplerinin tüm finansal portföyünü göz önünde bulundurabilmesini hedeflediğini ifade etti.

Başvuruda işlem basamakları ve pratik sınırlamalar

Better Home & Finance şirketi ile Coinbase borsası, bu yeni uygulamayı hayata geçiren ilk kurumlar arasında yer aldı. Artık başvuru sahipleri, mortgage kredisi alırken kripto varlıklarını satmak yerine doğrudan teminat olarak gösterebiliyor ve böylece satıştan doğacak vergi yükümlülüklerinden kaçınabiliyor.

Başvuru sürecinde, resmi borsa dokümanları ile kripto varlıkların miktarı ve sahipliği doğrulanıyor. Ev almak isteyenlerin, ipotek başvurusu sırasında, alınan kredinin koşullarına göre değişmekle birlikte genellikle 2 ila 6 aylık kredi ödemesini karşılayacak kadar rezerv göstermesi gerekiyor. Örneğin, 500 bin dolarlık bir ev için bu rezerv 15 ila 45 bin dolar olabiliyor. Ancak, yüzde 50’lik değer indirimi nedeniyle, aynı tutarı gösterebilmek için borsada 90 bin dolarlık Bitcoin veya Ethereum bulundurmak gerekiyor.

Bu uygulamanın özellikle yüksek miktarda kripto varlığa sahip kullanıcıların işini kolaylaştırdığı, ancak küçük yatırımcıların veya varlıklarını borsa dışı cüzdanlarda tutanların rezerv gereğini karşılamada zorlanabileceği değerlendiriliyor. Freddie Mac de FHFA’nın bu yeni talimatını uygulamaya alacak ve süreç içinde hangi kripto paraların kapsama alınacağı veya değer indirimi oranlarının varlık bazında değişip değişmeyeceği netleşecek.

ABD dışında da benzer düzenleyici adımların hızlandığı ve bu tür uygulamaların konut finansmanı mevzuatında dönüşüme yol açabileceği belirtiliyor. Fakat mevcut çerçevenin henüz tüm detaylarıyla test edilmediği, piyasa dalgalanmalı dönemlerde sistemin güvenilirliğinin zaman içinde ortaya çıkacağı vurgulanıyor.