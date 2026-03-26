Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Marathon Digital’in 1,1 Milyar Dolarlık Bitcoin Satışı Sonrası Fiyat Dengede Kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • Marathon Digital bilançosunu güçlendirmek için yaklaşık 15.000 Bitcoin satışını gerçekleştirdi.
  • Satış sonrası toplam borçta yüzde 30’a yakın azalma sağlanırken, Bitcoin fiyatı 70.000 dolar bandında dengede kaldı.
  • Bitcoin Hyper gibi yeni Layer 2 projeleri yatırımcıların ilgisini çekerken, ekosistemde teknolojik gelişmeler öne çıkıyor.
Marathon Digital Holdings, bilançosunu güçlendirmek amacıyla yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde 15.133 Bitcoin satışını kısa sürede tamamladı. Satış sürecinin ardından, Bitcoin’in piyasa fiyatı 70.000 dolar civarında yatay seyrederek büyük bir dalgalanma göstermedi. Şirketin bu adımı, toplam borcunu düşürerek uzun vadeli finansal konumunu sağlamlaştırmaya yönelik önemli bir hamle olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Marathon Digital’in Borç Azaltma Stratejisi
2 Bitcoin Hyper ve Yeni Nesil Blokzincir Girişimleri

Marathon Digital’in Borç Azaltma Stratejisi

Marathon Digital, ABD merkezli halka açık bir Bitcoin madencilik şirketi olarak sektörde öne çıkıyor. Son dönemde 0,00% faizli kıdemli tahvillerden oluşan 1 milyar dolarlık portföyünü, iki farklı vade yapısına sahip tahvilleri nominal değerinin yaklaşık yüzde 9 altında geri alarak yeniden yapılandırdı. Bu alımlarla toplamda yüzde 30’luk bir borç indirimi sağlandı ve şirket yaklaşık 88 milyon dolarlık maliyet avantajı elde etti.

Şirketten yapılan açıklamada Bitcoin satışının temel amacının bilanço sağlığını korumak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanmak olduğu belirtildi. CEO Fred Thiel, varlık satışının stratejik sermaye yönetimi kapsamında değerlendirildiğini ve uzun vadede şirket için büyüme fırsatlarının önünü açmasının hedeflendiğini aktardı.

Marathon Digital’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada, “Bugün, toplamda yaklaşık 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvili, nominal değerinin yaklaşık yüzde 9 altında geri aldık. Geri alınan tahvillerin gelecekte yaratabileceği hisse sulanması riski ortadan kaldırıldı ve bu işlemler doğrudan Bitcoin satışından elde edilen gelirle finanse edildi.” ifadelerine yer verildi.

Son işlemlerle birlikte şirketin toplam dönüştürülebilir borcu yaklaşık 3,3 milyar dolardan 2,3 milyar dolara geriledi. Ayrıca, yapılan satış ve borç geri alımı hamlelerinin piyasa üzerindeki etkisi öngörülenden sınırlı kaldı; Bitcoin fiyatı önemli bir oynaklık yaşamadı ve bant içindeki hareketini sürdürdü.

Bitcoin Hyper ve Yeni Nesil Blokzincir Girişimleri

Piyasadaki hareketlilik sürerken, Bitcoin ekosistemi üzerinde çalışan yeni projeler ise dikkat çekiyor. Bunlar arasında Bitcoin Layer 2 çözümlerine odaklanan Bitcoin Hyper öne çıkıyor. Söz konusu platform, Solana sanal makinesiyle uyumlu yapısıyla, Bitcoin üzerinde daha hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşme uygulamaları sunmayı planlıyor.

Bitcoin Hyper’ın ön satış sürecinde şu ana kadar 32 milyon dolardan fazla fon toplandığı belirtiliyor. Platformun erken dönem kullanıcıları için yüzde 36 yıllık faiz oranıyla staking imkânı tanınıyor.

Projenin altyapısında merkeziyetsiz köprü mekanizması ve yüksek hızlı işlem ortamı gibi yenilikçi unsurlar yer alıyor. Bitcoin Hyper’ın geliştirdiği bu mimari, Bitcoin’in güvenlik modelinden ödün vermeden akıllı sözleşme ve transfer kapasitesini ileri taşımayı hedefliyor.

Son dönemdeki fiyat dalgalanmalarıyla birlikte, yatırımcıların bu tür erken aşama projelere ilgisinin arttığı gözleniyor. Bitcoin Hyper’ın tanıtım süreci ve sunduğu teknolojik yeniliklerle birlikte, piyasadaki gelişmelerin yakından takip edildiği aktarılıyor.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Fannie Mae ve Freddie Mac kripto varlıkları teminat olarak kabul etti, ancak değer indirimi uygulanacak
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: Bitcoin tekrar yükseliyor, İran ille de garanti diyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?