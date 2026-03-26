Sıcak Gelişme: Bitcoin tekrar yükseliyor, İran ille de garanti diyor

BTC yeniden 70 bin doları kazanmaya çalışıyor ve son 1 saattir kayıplarını azaltmaya başladı. Türkiye’de gündem kripto para vergi yasası. Globalde ise herkes İran’dan gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Tasnim’in bilgi sahibi kaynaklara atıfta bulunduğu birçok önemli son dakika duyurusu oldu. Bu açıklamalar şartlar sağlandığında anlaşma olabileceğini gösteriyor.

İran’dan Son Açıklamalar

Bugün ABD ve İran’ın görüşmesi bekleniyordu ancak resmi bir açıklama yok. İran’ın yalanlamalarına rağmen görüşmelerin gerçekleştiğini düşünebiliriz çünkü geçmişte de bunun birçok örneğini gördük. Tasnim’e konuşan kaynak müzakere iddiasını aldatma projesi olarak tanımlasa da Trump hafta başından bu yana görüşmelerin olduğunu söylüyor. Cumartesi günü Trump’ın vereceği süre dolacağından İran’ın da somut adım atması bekleniyor. Aksi taktirde daha büyük saldırılar işleri daha da kötüleştirebilir.

İran , savaşın tekrarlanmayacağına dair garantiler istiyor – Tasnim

, savaşın tekrarlanmayacağına dair garantiler istiyor – Tasnim İran'ın yanıtında, savaşın sona erdirilmesinin direniş grupları da dahil olmak üzere tüm cepheleri kapsaması gerektiği vurgulandı. – Tasnim

ABD’nin müzakere iddiasının sadece üçüncü bir aldatma projesi olduğu açıktır – Tasnim

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliği yasal bir haktır ve karşı tarafın taahhütlerinin yerine getirileceğine dair garantilerle birlikte tanınmalıdır – Tasnim

İran yanıtında, düşmanın saldırı ve suikast eylemlerinin sona ermesi gerektiğini belirtti – Tasnim

Tasnim: Tahran şu anda Amerikan önerisine ilişkin tutumuna karşı tarafın yanıtını bekliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise şunları söyledi;

“Dost olarak gördüğümüz bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmelerine izin verdik; Çin’in Rusya’nın Hindistan’ın, Irak’ın ve Pakistan’ın geçmesine izin verdik. Düşmanımızın Hürmüz Boğazı’ndan geçmesine izin vermenin hiçbir nedeni yok. Silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı bölgesine girmesi halinde gerilimlerin artacağı konusunda tüm ülkeleri uyardık. Bölge ülkelerine mesajımız, topraklarının, alanlarının ve denizlerinin bize karşı kullanılmasına izin vermemeleridir; komşu ülkelere saldırmıyoruz, sadece Amerikan üslerine ve çıkarlarına saldırıyoruz. Altyapı savaşında bile, hissedarları Amerikalı olan altyapılara saldırdık.”

16:58 Güncellemesi: Üst düzey İranlı yetkili – “İran, Pakistan aracılığıyla kendisine iletilen ABD önerisini inceledi.”