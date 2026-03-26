Sıcak Gelişme: Bitcoin tekrar yükseliyor, İran ille de garanti diyor

  • İran, savaşın tekrarlanmayacağına dair garantiler istiyor - Tasnim
  • İran'ın yanıtında, savaşın sona erdirilmesinin direniş grupları da dahil olmak üzere tüm cepheleri kapsaması gerektiği vurgulandı. - Tasnim
  • Üst düzey İranlı yetkili: Müzakereler için henüz bir mutabakat sağlanmadı ve bu aşamada görüşme planı gerçekçi görünmüyor. Türkiye ve Pakistan, ortak bir zemin oluşturulmasına yardımcı olmaya çalışıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
BTC yeniden 70 bin doları kazanmaya çalışıyor ve son 1 saattir kayıplarını azaltmaya başladı. Türkiye’de gündem kripto para vergi yasası. Globalde ise herkes İran’dan gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Tasnim’in bilgi sahibi kaynaklara atıfta bulunduğu birçok önemli son dakika duyurusu oldu. Bu açıklamalar şartlar sağlandığında anlaşma olabileceğini gösteriyor.

İran’dan Son Açıklamalar

Bugün ABD ve İran’ın görüşmesi bekleniyordu ancak resmi bir açıklama yok. İran’ın yalanlamalarına rağmen görüşmelerin gerçekleştiğini düşünebiliriz çünkü geçmişte de bunun birçok örneğini gördük. Tasnim’e konuşan kaynak müzakere iddiasını aldatma projesi olarak tanımlasa da Trump hafta başından bu yana görüşmelerin olduğunu söylüyor. Cumartesi günü Trump’ın vereceği süre dolacağından İran’ın da somut adım atması bekleniyor. Aksi taktirde daha büyük saldırılar işleri daha da kötüleştirebilir.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise şunları söyledi;

“Dost olarak gördüğümüz bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmelerine izin verdik; Çin’in Rusya’nın Hindistan’ın, Irak’ın ve Pakistan’ın geçmesine izin verdik. Düşmanımızın Hürmüz Boğazı’ndan geçmesine izin vermenin hiçbir nedeni yok. Silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı bölgesine girmesi halinde gerilimlerin artacağı konusunda tüm ülkeleri uyardık. Bölge ülkelerine mesajımız, topraklarının, alanlarının ve denizlerinin bize karşı kullanılmasına izin vermemeleridir; komşu ülkelere saldırmıyoruz, sadece Amerikan üslerine ve çıkarlarına saldırıyoruz. Altyapı savaşında bile, hissedarları Amerikalı olan altyapılara saldırdık.”

16:58 Güncellemesi: Üst düzey İranlı yetkili – “İran, Pakistan aracılığıyla kendisine iletilen ABD önerisini inceledi.”

“İran’ın değerlendirmesine göre bu öneri ‘tek taraflı ve adaletsiz’ olup, yalnızca ABD ve İsrail’in çıkarlarına hizmet ediyor. Pakistan’a da iletilen İran’ın ilk tepkisi, önerinin başarı için gerekli asgari şartları taşımadığı yönündeydi.

Müzakereler için henüz bir mutabakat sağlanmadı ve bu aşamada görüşme planı gerçekçi görünmüyor. Türkiye ve Pakistan, İran ile ABD arasında ortak bir zemin oluşturulmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Diplomasi durmadı ve Washington’da gerçekçilik galip gelirse, ileriye dönük bir yol hala bulunabilir.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
