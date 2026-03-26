Circle hisseleri ABD’deki yasa tasarısı sonrası geriledi

ABD Kongresi’nde tartışılan yeni yasa tasarısı, stabilcoin’lere yönelik ödül uygulamalarının sınırlandırılmasını gündeme taşıdı. Özellikle Circle hisseleri, pasif stablecoin bakiyelerine getirinin yasaklanabileceği yönündeki yeni taslak sonrası belirgin bir değer kaybı yaşadı. Hisse fiyatındaki düşüş, yatırımcılar arasında yasa tasarısının şirketin gelir modeli üzerindeki olası etkileri konusunda endişe yarattı.

Citi ve Bernstein raporlarında Circle değerlendirmesi

Circle, USD Coin (USDC) ihraç eden ve dijital varlık altyapısı geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Wall Street bankası Citi’nin yayımladığı raporda, yasal düzenlemenin kesin bir tehdit oluşturmadığı ancak Circle için kısa vadeli bir büyüme engeline yol açabileceği belirtildi. Raporda, yasa tasarısının yalnızca bankacılık mevduatı benzeri görülen ödül programlarını kısıtladığı; işlem veya ödeme gibi faaliyetlere dayalı ödüllerin ise mümkün olduğu vurgulandı.

Citi analistleri, Circle’ın halihazırda rezerv gelirlerinin büyük kısmını ortaklarına, özellikle Coinbase’e aktardığını ve bu nedenle kapsamlı bir üçüncü taraf ödül yasağının şirketin net gelirini doğrudan etkilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, USDC’nin bir yatırım aracı değil, daha çok bir ödeme çözümü olduğu vurgulandı; getiri teşviklerinin zayıflamasının kısa süreli olarak dolaşımı ve likiditeyi azaltabileceği aktarıldı.

Wall Street aracı kurumu Bernstein’ın değerlendirmesinde, piyasanın yasa tasarısını yanlış yorumladığı belirtildi. Özellikle, getiri paylaşımının kimin tarafından sağlandığı ile kimin tarafından dağıtıldığının birbirine karıştırıldığına dikkat çekildi. Circle, rezerv varlıklardan gelir elde ediyor ve doğrudan kullanıcıya getiri ödemiyor; bu uygulamayı Coinbase gibi platformlar gerçekleştiriyor.

Piyasa tepkileri, rekabet ve düzenleyici baskı

Circle hisseleri, yasa taslağının ortaya çıkmasının ardından yaklaşık yüzde 20 değer kaybına uğradı. Citi’nin Circle hissesi için belirlediği hedef fiyat 243 dolar seviyesindeyken, ilgili gün hisse 100 dolar civarında işlem gördü. Bernstein, Circle’ı olumlu değerlendirmeye devam ettiğini ve 190 dolarlık hedef fiyat belirlediğini açıkladı.

Tasarıya ilişkin gelişmelerin yarattığı belirsizlik, yatırımcıların kripto piyasasına ve özellikle stablecoin ihraççılarına bakışını etkiledi. Bunun yanı sıra, Tether’in büyük bir denetim firmasından tam kapsamlı denetim almayı planladığını duyurması ve ABD pazarında büyüme sinyalleri vermesi, stablecoin alanında rekabeti artırdı.

Circle’ın gelir modeli ise mevcut haliyle getiri sunmayan bir yapıya dayanıyor ve şirketin yıl içinde rezerv gelirlerinden 2,64 milyar dolarlık bir kazanç elde ettiği belirtildi. Circle hisselerini olumsuz etkileyen düzenleyici baskıların, şirket tarafından doğrudan kullanıcıya getiri verilmediği için kalıcı bir tehdit oluşturmadığı aktarılıyor.

Öte yandan Coinbase, Clarity Act üzerindeki görüşmelerde temkinli bir tutum sergiliyor. Senato yetkililerine mevcut formattan memnun olmadıklarını özel olarak ileten şirket, henüz kamuoyuna açık bir karşıtlık beyanında bulunmadı.