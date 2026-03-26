Son Dakika: Kripto para vergi yasası için AK Parti’den yeni açıklama

  • AK Parti’den Ömer İleri bahsi geçen yasanın komisyonda açıklanması, hazırlanması süreçlerin de başlıca rol alan isim. Bu yüzden topluluk yasanın değişmesi için taleplerini ona iletiyor.
  • Bu hafta boyunca artan tepkilerin ardından sayısı 10 milyonu aşan kripto para yatırımcısının sesini duyan AK Parti adına Ömer İleri "yeniden değerlendirme" müjdesi verdi. Yasa geri çekildi.
  • İleri: Kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi kararına varılmıştır.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Türk kripto para yatırımcılarının gündeminde bu hafta ne Fed ne de İran vardı. Herkes yüzde 40’a varan vergilerin önünü açacak yasal düzenlemenin genel kurul görüşmelerine gözünü dikti. Kripto ile alakalı regülasyon çalışmalarının hükümetteki öncüsü olan Ömer İleri biraz önce bu konuda yeni bir açıklama yayınladı.

Kripto Para Vergi Yasası Son Dakika

AK Parti’den Ömer İleri bahsi geçen yasanın komisyonda açıklanması, hazırlanması süreçlerin de başlıca rol alan isimdir. Bu yüzden kripto para yatırımcıları çift haneli vergiye tepkilerini haklı olarak kendisine iletti ve İleri’nin kripto yasasıyla alakalı paylaşımları milyonlarca görüntüleme, yanıt ve etkileşim aldı.

Bu hafta boyunca artan tepkilerin ardından sayısı 10 milyonu aşan kripto para yatırımcısının sesini duyan AK Parti adına Ömer İleri biraz önce şunları yazdı;

“TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifi grubumuz tarafından Genel Kurula iletilmiştir. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda olduğu gibi yenilikçi-teknolojik sektörlerde de dünyaya entegre ve öncü olma iddiasını artırarak devam ettirecektir. 🇹🇷 Bu süreçte konuya gösterdiği hassasiyetlerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, talimatları için Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ‘a teşekkürlerimizi sunarız.”

Özellikle Dubai’den kaçan büyük yatırımcıların Türkiye’ye gelme potansiyeli ve kriptonun büyüme hızı Türkiye için bu yasayı ölüm kalım meselesine çevirdi. Eğer Türkiye doğru adımları atabilirse güvenli, makul vergi oranlı ortamıyla milyarlarca dolarlık sermayeyi çekebilecek durumda.

17:47 itibariyle genel kurul gündem dışı konuşmalara ev sahipliği yapıyor kripto konusuna birkaç saat içinde geçilebilir.

By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
