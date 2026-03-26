Son Dakika: Kripto para vergi yasası için AK Parti’den yeni açıklama

Türk kripto para yatırımcılarının gündeminde bu hafta ne Fed ne de İran vardı. Herkes yüzde 40’a varan vergilerin önünü açacak yasal düzenlemenin genel kurul görüşmelerine gözünü dikti. Kripto ile alakalı regülasyon çalışmalarının hükümetteki öncüsü olan Ömer İleri biraz önce bu konuda yeni bir açıklama yayınladı.

Kripto Para Vergi Yasası Son Dakika

AK Parti’den Ömer İleri bahsi geçen yasanın komisyonda açıklanması, hazırlanması süreçlerin de başlıca rol alan isimdir. Bu yüzden kripto para yatırımcıları çift haneli vergiye tepkilerini haklı olarak kendisine iletti ve İleri’nin kripto yasasıyla alakalı paylaşımları milyonlarca görüntüleme, yanıt ve etkileşim aldı.

Bu hafta boyunca artan tepkilerin ardından sayısı 10 milyonu aşan kripto para yatırımcısının sesini duyan AK Parti adına Ömer İleri biraz önce şunları yazdı;

“TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifi grubumuz tarafından Genel Kurula iletilmiştir. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda olduğu gibi yenilikçi-teknolojik sektörlerde de dünyaya entegre ve öncü olma iddiasını artırarak devam ettirecektir. 🇹🇷 Bu süreçte konuya gösterdiği hassasiyetlerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, talimatları için Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ‘a teşekkürlerimizi sunarız.”

TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi kararına varılmıştır. Karar grubumuz tarafından Genel Kurula iletilmiştir. Ülkemiz… — Dr. Ömer İleri (@DrOmerileri) March 26, 2026

Özellikle Dubai’den kaçan büyük yatırımcıların Türkiye’ye gelme potansiyeli ve kriptonun büyüme hızı Türkiye için bu yasayı ölüm kalım meselesine çevirdi. Eğer Türkiye doğru adımları atabilirse güvenli, makul vergi oranlı ortamıyla milyarlarca dolarlık sermayeyi çekebilecek durumda.

17:47 itibariyle genel kurul gündem dışı konuşmalara ev sahipliği yapıyor kripto konusuna birkaç saat içinde geçilebilir.