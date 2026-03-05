Jiuzi Holdings’ın 10.000 Bitcoin Alım Planı Piyasada Soru İşaretleri Oluşturdu

Çin’in Hangzhou kentinde faaliyet gösteren elektrikli araç üreticisi Jiuzi Holdings, Nasdaq’ta işlem gören bir şirket olarak, kurumsal yatırımcılardan biriyle yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 10.000 Bitcoin’i hisse karşılığında almayı hedefleyen bir anlaşma imzaladı. Yapılan duyuruda, belirli bir yatırımcıdan doğrudan 10.000 adet Bitcoin’in Jiuzi Holdings’e aktarılacağı ve karşılığında aynı tutarda şirket hissesi verileceği belirtildi. İşlemde nakit kullanılmaması dikkat çekti.

Anlaşmanın Yapısı ve Detayları

Jiuzi Holdings’in açıklamasına göre bu işlem, şirketin bilançosuna Bitcoin eklemesini sağlarken, yatırımcı ise Çinli elektrikli araç üreticisinin hisselerine ortak olacak. Taraflar, bunun ötesinde uluslararası kripto para ödemeleri, likidite yönetimi ve ekosistem iş birliği gibi alanlarda uzun süreli bir ortaklık yürütmeyi planlıyor. Alınacak Bitcoin’in şirketin kasasında tutulmayıp, regüle üçüncü taraf bir saklamacı üzerinden muhafaza edileceği açıklandı.

Değerleme ve Finansal Tutarsızlıklar

Duyurunun ardından dikkat çeken en önemli soru işareti, şirketin piyasa değerinin duyuru öncesinde 1 milyar doların oldukça altında olması oldu. Geçmişte daha düşük piyasa değerine sahip bir şirketin, yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hisse ihraç ederek Bitcoin alması, mevcut hissedarlar için ciddi bir seyrelmeye yol açabilir. Ayrıca, bu tür bir değerleme yöntemi, şirketin borsa fiyatına dayanmayan farklı bir hesaplamayla yapılmış olabilir. Şirketten yapılan açıklamalarda bu konuya ilişkin detay verilmedi.

Söz konusu işlem kesinleşmiş değil. Nihai sözleşmelerin imzalanması ve ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) raporlamalarının tamamlanması gerekecek. Nihai belgeler yayımlanana kadar işlemin tamamlandığı veya tüm detayların netleştiği söylenemez.

Jiuzi Holdings’in Geçmiş Kripto Girişimleri

Jiuzi Holdings, kripto para dünyasına ilk kez adım atmıyor. 2025 yılının sonlarında, Solv Vakfı ile yapılan iş birliğiyle, SolvBTC.BNB kasası üzerinden 1 milyar dolara kadar getirili Bitcoin ürünlerine yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu. Şirket içindeki kripto varlık yönetimi için, Finans Direktörü Huijie Gao liderliğinde bir Risk Komitesi oluşturulduğu ve blokzincir alanında deneyimli Doug Buerger’in ise operasyonlardan sorumlu yönetici olarak görevlendirildiği açıklandı.

Şirketin son bir yıl içerisinde, kasasında büyük miktarlı nakit bulunmamasına rağmen, ardı ardına 1 milyar dolar değerinde iki büyük ölçekli kripto para girişimini gündeme getirmesi dikkat çekti. Yapılan iki duyuru da kamuoyuna açıklanan, net isimleri paylaşılmayan yatırımcılarla gerçekleşti ve her ikisinin de ardından hisse fiyatı ile işlem hacminde yükseliş görüldü.

Şirketin duyurduğu bu işlemler, kesinleşmiş olarak değerlendirilmemiş olsa da, şirketin bilançosuna önemli miktarda Bitcoin eklemeye yönelik stratejisinin sürdüğüne işaret etti. Ancak mevcut finansal kapasiteyle uyumlu olup olmadığının netleşmesi için yasal raporların yayımlanması bekleniyor.

Piyasa Dinamikleri ve Sektörel Çerçeve

Jiuzi’nin planı, kripto para piyasasında hareketli bir döneme denk geldi. Aynı gün ABD eski Başkanı Donald Trump’ın bankalara kriptoyu kolaylaştırma yönünde baskı uyguladığı, OKX’in hisse senedi vadeli işlemlerini başlattığı ve Ethereum ağında stabilcoin gelirlerinde yıllık milyar dolarların telaffuz edildiği aktarıldı. Kurumsal şirketlerin kasalarında Bitcoin tutma stratejisi son dönemde önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor.

MicroStrategy gibi şirketlerin benzer stratejileri hisse fiyatlarına yansırken, farklı sektörlerden daha küçük borsada işlem gören kurumlar da bu modeli uygulamaya çalışıyor. Ancak Jiuzi’nin planladığı büyüklükteki bir işlemi, mevcut mali yapısıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu.

Küçük ölçekli şirketlerin yüksek tutarda kripto varlık edinme girişimleri zaman zaman gerçek kurumsal dönüşümler olarak, bazen de sadece işlem hacmini artırmaya dönük adımlar olarak değerlendirilebiliyor. Bu noktada belirleyici olan, işletmenin resmi raporlamalarıyla işlemin yasal zemine oturtulup oturtulamayacağı olacak.