Coupang Pay, Stabilcoin Yatırımlarını Genişletiyor: Hukuk Ekibi İçin Atılım

Güney Kore merkezli büyük e-ticaret platformu Coupang’ın finansal teknoloji iştiraki Coupang Pay, stabilcoinlere odaklanan hukuk uzmanları arayışıyla dijital varlık stratejisinde önemli bir adım attı. Şirketin bu hamlesi, yaklaşmakta olan Kore mevzuatı öncesi kripto varlık altyapısına yönelik iddialı planlarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hukuk Ekibinin Stratejik Rolü

Coupang Pay, şirketin kariyer sayfasında iki farklı ilanla hukukçu arayışına girişti. Duyurularda, iki yıldan az tecrübesi olan avukatlar ve üç yılın üzerinde deneyime sahip kıdemli hukukçular hedefleniyor. Her iki pozisyonda da adayların iç ödemeler, stabilcoin ve dijital varlık regülasyonu ile küresel ödeme ortaklıkları gibi üç ana alanda sorumluluk üstleneceği belirtiliyor.

Stabilcoin özelindeki görevler dikkati çekiyor. Adaylardan, stabilcoin ihracı, kullanımı ve dağıtımı için şirket yapılarının incelenmesi, ülkenin Finansal İstihbarat Birimi ile Finansal Hizmetler Komisyonu’yla düzenleyici ilişkilerin yürütülmesi bekleniyor. Kıdemli pozisyon için ayrıca yeni regülasyon alanlarını iş fırsatına dönüştürme kabiliyeti aranıyor.

Şirket, hukuk ekibini klasik uyum departmanı yerine oldukça stratejik bir birim olarak tanımlıyor. İlanlarda ekibin “regülasyonlara tam uygunluk gözetirken yeni iş modelleri tasarladığı” vurgulanıyor. Bu yaklaşım, hukuk ekibinin iş geliştirme sürecine daha yakın bir pozisyonda konumlandığını gösteriyor.

Mevcut Altyapıda Genişleme

New York Borsası’nda işlem gören Coupang, Güney Kore ve Tayvan’ın yanı sıra giderek artan bir şekilde ABD merkezli ana şirketine önemli miktarlarda para transfer ediyor. Geçtiğimiz yıl 33 milyar dolar gelir elde eden şirket, işlem bazlı kart komisyonlarından tasarruf için stabilcoin entegrasyonunu gündemine almış durumda.

2024’ün ikinci yarısında Coupang, Stripe tarafından geliştirilen Tempo isimli birinci katman blokzincir projesinin erken dönem ortaklarından biri oldu. Söz konusu blokzincir, stabilcoin tabanlı ödemeler için tasarlanırken, projeye Visa, Deutsche Bank ve Standard Chartered gibi önemli finans kurumları da dahil edildi ve gerçek ödeme ortamlarında pilot uygulamalar başlatıldı.

Şirketin hukuki pozisyon ilanlarında Coupang Taiwan, lüks segmentte faaliyet gösteren Farfetch platformu ve entegre küresel uygulamalar için yurtdışı ödeme süreçlerine ilişkin yasal incelemeler hedefleniyor. Bu detaylar, stabilcoin entegrasyonu adımlarının sadece Güney Kore ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

Kore’den Düzenleyici ve Politik Baskılar

Şirketin bu adımlarının zamanlaması, Güney Kore’de stabilcoin ihracına yönelik yasal çerçeve arayışlarıyla örtüşüyor. Ulusal Meclis ve iktidar partisi, ülkede neredeyse dokuz yıl sonra ilk kez Kore wonu tabanlı stabilcoin ihraç edilmesini mümkün kılabilecek yasa üzerinde görüşmeler yapıyor. Henüz mevzuat resmiyet kazanmış değil.

Öte yandan, Coupang geçtiğimiz yıl yaşanan kişisel veri sızıntısı nedeniyle eleştirilerin odağında yer almış, düzenleyicilerle tam işbirliği yerine iç soruşturma yürütme kararı şirketin karşılaştığı diğer baskıların başında gelmişti. Sektör temsilcileri, bu durumun yeni finansal hizmetler için yasal onay süreçlerini yavaşlatabileceğine dikkat çekiyor.