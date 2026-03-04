Bitcoin’de Mart Ayı Nasıl Kapanır? Tarihsel Veriler ve 2026 Beklentisi

Bitcoin’in aylık getiri tabloları, Şubat aylarının ekside kapanması durumunda ardından gelen Mart ayının da çoğunlukla negatif sonuçlandığını gösteren bir eğilime işaret ediyor. Özellikle Coinglass verileri incelendiğinde, son on yılda üç defa Şubat ayı düşüşle kapanırken, bu üç örnekte de Mart ayı kayıpla sona erdi.

Tarihsel Eğilimlerin Gücü ve Sınırları

Geçmişte 2014, 2020 ve 2025 yıllarında Şubat ayı negatif getiriyle kapanırken, bu yılların Mart ayı da sırasıyla yüzde 17,25, yüzde 24,92 ve yüzde 2,3 oranındaki düşüşlerle takip etti. Ancak bu örneklerin yalnızca üç taneyle sınırlı olması, söz konusu eğilimi güçlü bir kuraldan ziyade izlenebilir bir eğilim olarak ön plana çıkarıyor. Mart ayının yıllar içindeki ortalama getirisinin yüzde 11,60 ile pozitif olması, tarihsel tablonun tek bir ay veya örnekle şekillenmediğini ortaya koyuyor.

2026 Yılı ve Benzer Senaryolar

2026 yılı Şubat ayında Bitcoin fiyatında yüzde 14,94’lük bir gerileme kaydedildi. Bu oran, 2020 ve 2025 yılları arasında bir seviyede bulunuyor. Ayrıca 2026 Ocak ayı da yüzde 10,17 düşüşle kapanmıştı. Veritabanında yalnızca 2018 yılı benzer şekilde art arda ekside kapanan aylar içeriyor; o yılda ise Mart ayında yüzde 32,85’lik düşüş yaşanmıştı.

Mart 2026’nın ilk günlerinde ise Bitcoin aylık getirisi yüzde 3,66 artıda seyrediyor. Ancak yılın başında görülen yükselişin kalıcı olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. 2020 yılında da Mart ayının ilk kısmında kısa süreli bir toparlanma görülmüş, ancak ay sonunda ciddi kayıplar yaşanmıştı.

Mevcut Konjonktür ve Farklı Etmenler

Üç önceki negatif Şubat-Mart eşleşmeleri farklı makro koşullar altında gerçekleşti. 2020’de dünya genelinde COVID-19 nedeniyle piyasalarda çöküş yaşanırken, 2025’te likidite koşullarının sıkılaşmasının etkileri hissedildi. 2014 yılı ise uzun süren bir ayı piyasasının devamı niteliğindeydi. Her bir yıl, Bitcoin’de Mart ayı performansını doğrudan etkileyen kendine özgü faktörler taşıdı.

2026 Mart ayının, önceki yıllardan ayrışan bir yapı sergilediği aktarılıyor. ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın kripto mevzuatına destek açıklaması, Beyaz Saray’ın Coinbase CEO’su ile görüşmesi ve OKX borsasının yeni bir vadeli ürün piyasaya sunması sektördeki kurumsal ve politik hareketliliği artırdı. Bu gelişmelerin, mevsimsel negatif eğilimi dengeleyip dengelemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Açıklanan tüm bu gelişmelere rağmen, tarihsel tablo bir eğilime işaret ediyor; mevcut haber akışı ise farklı bir tablo vadediyor. Her iki dinamik de piyasada etkili olmaya devam ediyor.

İstatistiksel Sınırlamalar ve Verinin Yetmediği Noktalar

Bitcoin’in tarihsel verileri, 13 yıl boyunca yalnızca üç kez benzer durumun gerçekleştiğini gösteriyor. Piyasanın bu kadar kısa süreli ve sınırlı örnekle şekilleniyor olması, yapılan çıkarımların zayıf istatistiksel zemine dayandığını gösteriyor.

Ancak bugüne kadar, Şubat ayında yaşanan düşüşün Mart ayında hemen telafi edilmediği görülüyor. Mart ayı sonuna kadar 2026’nın yeni bir örnek mi yoksa mevcut eğilimi kıran bir yıl mı olacağı netleşmiş olacak. Şimdilik Mart’ın başında görülen yükselişin tek başına belirleyici olmayacağı değerlendiriliyor.