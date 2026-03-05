Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF Hamlesi ve Saklama Yapısı Dikkat Çekiyor

ABD’nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, spot Bitcoin ETF’i için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) güncellenmiş bir başvuru yaptı. Banka, bu yeni fonun saklama tarafında hem Coinbase Custody Trust Company hem de BNY Mellon’u görevlendirerek farklı uzmanlıkları bir araya getiriyor. Morgan Stanley, bu adımla spot Bitcoin ETF alanında lider ABD’li finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyor.

Saklama Stratejisinde Çift Katmanlı Model

Kurulan yapıda Bitcoin saklama sorumluluğu Coinbase ve BNY Mellon arasında paylaştırılmış durumda. Coinbase, kripto paralar konusunda yüksek tecrübesiyle biliniyor ve uzun süredir kurumsal Bitcoin muhafazasında aktif rol oynuyor. BNY Mellon ise geleneksel varlık saklama ve yönetiminde iki yüzyılı aşan bir geçmişe sahip. BNY Mellon ayrıca fon yönetimi, transfer işlemleri ve nakit işlemlerinde de rol alacak. Bu model sayesinde Morgan Stanley, hem kripto alanında deneyimli hem de geleneksel finans dünyasında güvenilir kurumlarla çalışmış oluyor.

Dijital Varlıklar için İç Yapı Hedefi

Morgan Stanley, dış partnerlerle başlattığı bu süreci uzun vadede kendi dijital varlık kurumu ile sürdürmeyi planlıyor. Banka 2026’nın başlarında Office of the Comptroller of the Currency’ye ulusal düzeyde bir dijital güven kurumu kurmak için başvuru yaptı. Onay gelirse, Morgan Stanley Digital Trust aracılığıyla saklama, alım-satım ve staking hizmetlerini tamamen bünyesinde sunabilme imkanı elde edecek. Bu gelişme, Coinbase gibi üçüncü parti sağlayıcılara olan bağımlılığı azaltacak. Sürecin tamamlanması ise düzenleyici makamların kararına bağlı.

Bireysel Yatırımcıya Açılan Yeni Kapılar

Morgan Stanley diğer yandan, bireysel müşterileri için kripto para yatırımlarındaki bazı sınırlamaları kaldırdı. 2026 başı itibarıyla kurumda çalışan finansal danışmanlar, emeklilik hesapları dahil olmak üzere tüm hesap tiplerinden müşterilere kripto varlık tabanlı ETP’leri sunabiliyor. Bu değişiklikle banka, spot Bitcoin ETF’lerinin ABD’de ocak ayında onaylanmasının ardından kriptoya erişimi kolaylaştırma yönünde diğer büyük finans kuruluşlarıyla benzer bir çizgiye yaklaştı.

Coinbase ve BNY Mellon işbirliğiyle kurulan yapı, Morgan Stanley danışmanlarının farklı müşteri tiplerine kendi Bitcoin fonunu önermesini ve zamanla saklama hizmetini tamamen kendi dijital biriminde sağlamasını mümkün kılıyor. Bu sayede, danışmanlıktan saklama hizmetine kadar olan tüm gelir kanalları banka içinde kalıyor.

Fonun saklama tarafında ağırlık olarak “soğuk depolama” yöntemi tercih edilecek. Böylece, özel anahtarlar internet bağlantısından uzak tutulacak; bu, kurumsal Bitcoin saklamasında yaygın bir standart olarak biliniyor. Fonun günlük net varlık değeri ise CoinDesk Bitcoin Benchmark kullanılarak, her gün 16.00’da büyük spot borsalardan alınan verilere göre hesaplanacak.

Morgan Stanley’nin bu yaklaşımı, geleneksel finans kurumlarının yeni varlık sınıflarına girişindeki bilindik yol haritasını takip ediyor. İlk etapta dış ortaklarla piyasaya giriliyor, ilerleyen dönemde ise operasyonel süreç ve gelirlerin tamamen iç yapıya taşınması hedefleniyor.

Aynı gün ABD’de dikkat çeken bir başka gelişmede ise Donald Trump, Coinbase CEO’su Brian Armstrong ile özel bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında bankalara, kripto sektörüne yasal çerçeve sağlanması konusunda daha yapıcı bir yaklaşım sergilenmesi yönünde baskı yaptığı aktarılıyor. Morgan Stanley’nin yeni başvurusu da, finans sektörünün bir yandan politik çekişmeler, diğer yandan inovatif ürünlerle eşzamanlı olarak geliştiğini gösteriyor.

Sektör aktörlerinin tamamı kriptoya karşı değil, esas çekince mevduat kaybı tehlikesi yaratan uygulamalarda ortaya çıkıyor. Bitcoin ETF’leri ise genellikle yönetim altındaki varlıkların artırılmasıyla ilişkilendiriliyor; farklı iş modelleri farklı öncelikler doğuruyor.