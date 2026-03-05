Stablecoin Getirisi Krizi: Eric Trump, Bankaları Çıkarçılık İle Suçladı

World Liberty Financial Kurucu Ortağı Eric Trump, büyük bankaların stabilcoin getirilerine karşı başlattığı lobi çalışmalarını eleştirerek bankaların düşük faiz politikasını sürdürmek için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü. Eric Trump’ın açıklamaları, babası Donald Trump’ın kripto para düzenlemeleri konusundaki tutumunu sertleştirdiği döneme denk geldi.

Banka Faiz Politikalarına Tepki

Eric Trump, kısa süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, büyük Amerikan bankalarının standart mevduat hesaplarında müşterilere yıllık yüzde 0,01 ile 0,05 arasında faiz sunduğunu belirtti. Buna karşın aynı bankaların Amerika Merkez Bankası’ndan yüzde 4’ün üzerinde getiri aldığına dikkat çekti. Bu durumun, bankalar için büyük kar yarattığını, ancak müşterilerin elde ettiği kazancın oldukça düşük kaldığını savundu.

Eric Trump, “Büyük bankalar müşterilere sunulan getirileri engellemek için yoğun şekilde lobi yapıyor, ödül ve avantajlar verilmesini de sınırlandırmaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Stabilcoin Getirileri ve Lobi Faaliyetleri

Eric Trump, bankaların son dönemde kripto para platformlarının stabilcoinler üzerinden yüzde 4-5 seviyelerinde getiri vaadini hedef aldığını dile getirdi. Amerikan Bankacılar Birliği ve diğer lobi gruplarının, bu getirilerin sınırlandırılması için Clarity Act gibi düzenleyici tedbirler üzerinde baskı kurduğunu kaydetti. Trump, bankaların rekabeti ‘adalet’ ve ‘istikrarlılık’ argümanlarıyla engellemeye çalıştığını, asıl amacın düşük faizle elde ettikleri ayrıcalığın korunması olduğunu savundu.

Eric Trump, büyük bankaların müşterilere neredeyse hiç faiz ödememesiyle elde ettiği gelirlerle devasa yatırımlar yaptığını ve müşterilerin bu oyunlara karşı giderek bilinçlendiğini aktardı.

Mevzuat Tartışmaları ve Siyasi Çekişme

ABD Temsilciler Meclisi’nde Temmuz 2025’te iki partinin desteğiyle kabul edilen Clarity Act, kripto piyasası düzenlemelerinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu arasındaki yetki alanlarını belirlemeyi amaçlıyor. Ancak yasa, Senato Bankacılık Komitesi’nde görüşmeye açıldıktan sonra ilerleme kaydedemedi.

Senato’da önerilen yasa tasarısı, şirketlerin yalnızca mevduat tutmak karşılığında faiz ödemesini sınırlandırırken, ödül ve teşvik programlarının kapsamını da daraltıyor. Bu durum, geleneksel finans kuruluşları ve kripto endüstrisi arasında sert bir ayrışmaya yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir paylaşımla, bankaları Genius Act ve Clarity Act gibi girişimleri baltalamakla suçladı ve bankalar ile kripto firmaları arasında anlaşma sağlanmasının Amerikalıların çıkarına olacağını vurguladı.

Donald Trump, bankaların ilgili mevzuatları engellemeye çalışmaması gerektiğini ve kripto endüstrisiyle uzlaşmanın toplum için en doğru adım olacağını ifade etti.

Beyaz Saray, bankalar ile kripto şirketleri arasında stabilcoin getirileri konusunda bir uzlaşma için 1 Mart’ı son tarih olarak belirlemişti; ancak bu süre zarfında bir anlaşma sağlanamadı. Senato Bankacılık Komitesi’nin mart ayı ortalarında yeni bir oturum planladığı belirtiliyor. ABD Kongresi’nin yakında başlayacak seçim süreci öncesinde konuya çözüm bulup bulamayacağı, kripto düzenlemelerinin geleceği açısından belirleyici olacak.