Bitcoin’de ABD Piyasası Açılışıyla Büyük Alım Dalgası Dikkat Çekti

Bitcoin piyasasında 4 Mart’ta ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte, alış yönlü piyasa işlemlerinde önemli bir artış gözlendi. CryptoQuant verilerine göre, bir saat gibi kısa bir sürede gerçekleşen 121,6 milyon dolarlık alış hacmi son iki günlük periyotta ölçülen en yüksek ani artış olarak kayıtlara geçti. Bu hareketlilik, Bitcoin fiyatının 68.500 dolardan 71.000 dolar seviyesinin üzerine hızlıca yükselmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

Alış Yönlü Piyasa İşlemleri Ne Anlama Geliyor?

Alış yönlü piyasa emri hacmi, mevcut emir defterinde satış tarafında yer alan limit emirlerin piyasa fiyatından doğrudan alınması anlamına geliyor. Limit emirler, belirlenen fiyata ulaşılmasını bekleyen pasif işlemlerken; piyasa emirleri ise mevcut en iyi fiyattan hemen gerçekleşen aktif alımları ifade ediyor. Alış hacminde görülen ani sıçramalar, piyasa katılımcılarının beklemeden işlem yapmayı tercih ettiğini ve harekete geçme isteğinin arttığını gösteriyor. Bu durum genellikle, büyük yatırımcıların fiyat yükseliş fırsatını kaçırmak istememesiyle ilişkilendiriliyor.

CryptoQuant grafiği, 3 Mart’tan 4 Mart’ın ortalarına kadar olan dönemde, toplam borsalarda oluşan alış hacmini gösteriyor. 3 Mart boyunca saatlik alış hacmi 25 ile 110 milyon dolar arasında dalgalanırken, fiyat 66.500 ile 68.500 dolar arasında yatay bir seyir izledi. Bu süreçte belirgin ve kalıcı bir yükseliş yaşanmadı.

Fiyat ve Hacim Hareketlerinin Zamanlaması

4 Mart’ta ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte alış hacmindeki güçlü artış dikkat çekti. Hacmin 121,6 milyon dolara ulaşması, yatırımcıların beklemekten vazgeçip hızlıca alıma geçtiği anlamına geliyor. Fiyat hareketlerine bakıldığında ise 3 Mart’ın düşük seviyelerinden itibaren hafif bir artış gözleniyor; asıl ivmelenme ise ABD seansının başlamasıyla birlikte geliyor. Bu dönemde Bitcoin fiyatı birkaç saat içinde 69.000, 70.000 ve 72.000 dolar seviyelerini kısa aralıklarla geçiyor.

Hacim ve fiyatın bu şekilde eş zamanlı yükselmesi, kurumsal yatırımcıların özellikle New York açılışıyla birlikte piyasaya giriş yaptığını düşündürüyor. Kripto para piyasalarında bireysel yatırımcılar günün her saati işlem yapabiliyor olsa da, kurumların işlemlerini genellikle mesai saatlerinde yoğunlaştırdığı biliniyor. Hacimdeki ani yükselişin ABD piyasası açılışıyla örtüşmesi de bu eğilimi destekliyor.

Aynı gün öğle saatlerine doğru, grafikte veri setinin en yüksek alış hacmini temsil eden yaklaşık 150 milyon dolarlık bir ikinci sıçrama yaşanıyor. Bu hareket, Bitcoin’in 72.700 dolar seviyelerine doğru bir kez daha hızlı yükselmesiyle örtüşüyor. 4 Mart’ta iki ayrı agresif alım dalgasının, her ikisinin de ABD saatlerinde gerçekleştiği görülüyor.

Günün Gelişmelerine Katkısı

Günün ilk haberlerinde, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Truth Social’daki paylaşımı, Coinbase ile Beyaz Saray temasları ve Morgan Stanley’nin ETF başvurusu gibi gündem unsurları öne çıkmıştı. Alış yönlü piyasa hacmindeki artış ise doğrudan davranışsal veriler sunarak, bu haberlerin ardından piyasaya aktif biçimde ve yüksek tutarlarla alıcıların girdiğini gösteriyor.

Uzmanlar, limit emirlerle yapılan alımların genelde daha sabırlı ve planlı hareketleri gösterdiğini; ancak ani piyasa emirlerinin, yatırımcıların mevcut fiyatlardan acil şekilde pozisyon almak istediğine işaret ettiğini belirtiyor. Bu tür alım işlemleri kısa sürede ve güçlü bir şekilde yoğunlaşarak fiyatı hızla yukarı taşıyabiliyor.

Veriler, 4 Mart günü 69.000 ile 72.000 dolar arasındaki alıcıların pozisyonlarını gün sonuna kadar koruyup korumadıklarını doğrudan göstermiyor. Ancak ABD seansında yaşanan agresif ve yoğun alımların fiyata gerçek ve etkili bir yükseliş hareketi kazandırdığı net olarak ortaya konuyor.