Kraken’ın Fed Erişimi Sonrası Ripple İçin Beklentiler Güçleniyor

ABD merkezli kripto para borsası Kraken, geçtiğimiz günlerde Federal Rezerv’in temel ödeme altyapısına doğrudan erişim hakkı aldı. Wyoming’de bankacılıkla ilgili özel bir lisansa sahip olan Kraken, Fed’in ana hesap sistemiyle entegre olan ilk kripto şirketi oldu. Bu gelişme, kripto sektöründe farklı şirketler için yeni fırsatların önünü açtığı gerekçesiyle dikkatle izleniyor.

Ripple’ın Bankacılık Hamleleri Gözleri Üzerine Çekti

Kraken’ın Fed erişimi elde etmesinin ardından gözler Ripple’ın benzer bir adım atıp atmayacağına çevrildi. Ripple; bankacılık ve ödeme teknolojileri geliştiren, sektörde özellikle sınır ötesi para transferlerini hızlandırmayı amaçlayan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirket, temmuz 2025’te ulusal trust bankacılık lisansı ve Fed ana hesabı için başvuru yaptı, aralık ayında ise Para Birimi Denetleyici Ofisi’nden koşullu onay aldı.

X üzerinden paylaşım yapan gazeteci ve sosyal medya yorumcusu Paul Barron, Ripple’ın Fed’e doğrudan entegre olmasının ödeme ekosistemi açısından kritik bir eşik olabileceğini savundu. Barron, bu gelişmeleri

“‘CLARITY Act’ ile oluşan ivme, Federal Rezerv’i yeni bir pozisyona zorluyor. Washington’daki dinamikler değişiyor; finans ve kripto arasındaki güç mücadelesinin yeni bir aşamaya taşındığı görülüyor.”

şeklinde değerlendirdi.

Kraken ve Ripple Arasındaki Farklılıklar Ne Anlama Geliyor?

X Finance Bull tarafından yapılan bir diğer değerlendirmede de Kraken’ın RLUSD stabilcoin entegrasyonunun, iki şirketin altyapısal olarak birbirine bağlandığını gösterdiğine işaret edildi. Analist, Kraken’ın bu erişimi almasında 2020’de alınan Wyoming bankacılık lisansının ve bu lisansın getirdiği hazırlık süreçlerinin etkili olduğunu aktardı. Aynı değerlendirmede, Ripple’ın hâlihazırda başvurmuş olmasına rağmen onay sürecinin zaman alabileceği belirtildi.

“Kraken başvurusunu yıllar önce yaptı. Wyoming banka lisansı 2020’de alındı, yönlendirme numarası 2022’de çıktı. Ripple ise Fed erişimi için 2025’te başvurdu; trust bankasının aralık ayında OCC’den onay alması önemli bir adım.”

sözlerine yer verildi.

Şu anda Ripple’ın OCC’den tam onay almadığı; dolayısıyla Federal Rezerv’in benzer bir kararı ne zaman vereceği ya da nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor. Yetkilendirme sürecinin, Kraken örneğinde olduğu gibi yıllarca sürebileceği öngörülüyor.

Fed Ana Hesabı XRP İçin Ne Anlama Gelebilir?

Ripple’ın Fed ana hesabına sahip olması, ABD finansal sisteminin merkezine erişim kazanması anlamına geliyor. Bu da şirketin dolar transferlerini daha hızlı gerçekleştirebilmesine olanak tanıyabilir. Ancak, bu onayın XRP kripto varlığı üzerindeki etkisinin dolaylı olacağı ifade ediliyor.

Ripple’ın kullandığı XRP Ledger sistemi, uluslararası işlemlerde XRP’yi kısa süreli bir köprü para birimi olarak kullanıyor. Fed ana hesabı, bu altyapıda özellikle itibari para transfer hızını artırabilir ve Ripple’ın kurumsal müşterilerine cazip bir çözüm sunmasını sağlayabilir.

Ancak, Fed’in ödeme ağları ve XRP Ledger birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. XRP’nin doğrudan FedWire ya da FedNow üzerinden aktarılması mümkün olmadığı için, elde edilecek faydanın daha çok itibari para giriş-çıkış süreçlerinde hız ve kolaylık sağlayacağı bildiriliyor. Bu nedenle, XRP’nin kullanım alanındaki büyümenin yalnızca ana hesap erişimine bağlı olmadığı vurgulanıyor.

Özetle, Fed ana hesabı onayı Ripple için önemli bir dönüm noktası olsa da, XRP’nin gerçek dünyadaki fonksiyonelliği üzerindeki etkisinin zamana yayılan, dolaylı bir biçimde ortaya çıkabileceği öne sürülüyor.