Ekonomi

Son Dakika: Trump’ın 26 Mart İran açıklamaları, “yalvaran ben değilim”

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump: İran doğru bir anlaşma yaparsa, Boğaz açılacaktır. Anlaşma yapmak için yalvaran İran'dır, ben değil.
  • Trump: İran'ın bir anlaşma yapma şansı var.
  • Trump: İran'la bir anlaşma yapmaya istekli miyim, bilmiyorum. NATO beni hayal kırıklığına uğrattı bundan 2 ay sonra bugünleri onlara hatırlatacağım.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Donald Trump kabine toplantısına katıldı ve yazı hazırlandığı sırada önemli açıklamalar yapıyor. İran konusu global yatırımcının öncelikli gündem maddesi. Türk kripto yatırımcısı ise kripto yasası biraz önce geri çekildiği için son derece mutlu. Peki Trump neler söyledi?

Trump Son Dakika

Donald Trump Cumartesi gününe kadar anlaşma için bekleyeceğini söylemişti. Bugün Perşembe ve İran kendilerine Pakistan üzerinden bir anlaşma teklifi ulaştırıldığını bile yeni kabul etti. Anlaşmayı kabul ettiler mi hayır etmediler. Ancak yavaş da olsa süreç ilerliyor. Trump’ın bu kadar yavaş ilerleyen sürece tahammülü var mı? Bunu zaman gösterecek ancak şimdiden bölgeye asker göndererek ve “seçeneklerimiz çok” diyerek tehditvari söylemlerini sürdürüyor.

Devam eden açıklamanın öne çıkan başlıkları şöyle;

İran’ın füze ve insansız hava aracı stoklarını yok ediyoruz. İran’ın insansız hava araçlarının çoğunu düşürüyoruz. Anlaşma yapmak için yalvaran İran’dır, ben değilim. İran’la bir anlaşma yapmaya istekli miyim, bilmiyorum.

İran’ın bizimle görüştüğünü herkes bilir. Onlar harika müzakereciler. Eski İran liderleri anlaşma yapmadıkları için öldüler. ABD de İngiltere’nin savaşına sürüklenmek istemiyor. NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım.

İran, İsrail’e, bölgedeki diğer ülkelere ve ABD’ye nükleer silah kullanırdı. (Trump, İngiltere’nin uçak gemilerini eleştiriyor, onlara ‘oyuncak’ diyor.) Müttefikler savaştan önce veya savaş sırasında müdahil olmalı, savaş bittikten sonra değil. (Trump, İran savaşı için 4 ila 6 haftalık zaman çizelgesini yineliyor.)

İran bizimle görüşüyor. İran bizimle konuşuyor çünkü yenildi. İran’ın bir anlaşma yapma şansı var. ABD, İran’ın şehir ve kasabalarında serbestçe dolaşabilir. İran doğru anlaşmayı yaparsa, Boğaz açılacak. Doğru anlaşmayı yapıp Hürmüz Boğazı’nı açabilecek miyiz, göreceğiz.

İran bir anlaşma yapmalı ya da ABD’nin sürekli saldırılarıyla karşı karşıya kalmalı. Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz.

İran savaşı NATO için bir sınavdı. (NATO’ya sesleniyor) Bundan birkaç ay sonra bunu hatırlayın.

Petrol fiyatları ve borsa düşüşü o kadar da şiddetli olmadı. Daha fazla düşeceğini düşünmüştüm. İran meselesi yakında sona erecek, çok uzun sürmeyecek. Enerji fiyatları tekrar düşecek, belki daha da aşağıya inecek.”

Petrol fiyatı İran’ın anlaşmaya dair açıklamalarının ardından 100 doları geri aldı ve yükselmeye devam ediyor.

18:06 Güncellemesi; ABD Dışişleri Bakanı Rubio şunları söyledi;

“İran donanmasını yok edeceğiz ve bu, henüz gerçekleşmemişse bile şu anda gerçekleşiyor.”

ABD Temsilcisi Witkoff şunları söyledi;

“İranlılar uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduklarında ısrar ettiler. İranlılar müzakerelerde ABD’nin taleplerini defalarca reddettiler. İranlılar müzakerelerde oyalamaya çalışıyorlardı. İran’a 15 maddelik bir eylem listesi sunduk ve barış anlaşması için bir çerçeve oluşturduk.

İran’ı bunun bir dönüm noktası olduğuna ikna etmeye çalışacağız. Gelişmelerin nereye varacağını göreceğiz ve İran’ı başka iyi bir alternatifin olmadığına ikna edebilecek miyiz, bunu göreceğiz. İran bir çıkış yolu arıyor. Pakistan, İran çerçeve anlaşmasının arabulucusu.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
