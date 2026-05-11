Sıcak Gelişme: Enflasyon raporundan önce Trump müjdeyi verdi

  • Trump: İran konusunda çok sayıda generalle bir araya geleceğim.
  • Trump: Benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağım - CBS.
  • 18 sentlik federal benzin vergisini bir süreliğine askıya alınması ciddi bir sonuç doğurmayacak olsa da Trump’ı atabileceği sınırlı adımlardan biri.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Salı ve Çarşamba günü TÜFE ile ÜFE rakamları açıklanacak. Trump yükselmeye devam etmesi beklenen enflasyona karşı önlem amacıyla dakikalar önce atacağı adımı açıkladı. İran gerilimi nedeniyle daralan petrol arzı fiyat artışına neden olmuş ve enerji enflasyonu kaynaklı ABD enflasyonunda yükseliş yaşanmıştı.

Benzinden vergi alınmayacak

Türkiye gibi birçok ülkenin de uyguladığı yönteme ABD de geçiyor. Son petrol artışında Türkiye vergide indirime giderek zammın vergiden karşılanmasını sağlayıp fiyatlardaki artışı dizginlemeye çalışmıştı. Vergi oranı ABD’ye göre yüksek olduğundan alan geniş olsa da yine tüketiciler benzin ile motorindeki artıştan fazlasıyla etkilendi. Şimdi Trump da benzer bir yol izleyecek ve benzin vergisini bir süreliğine askıya alarak enflasyondaki artışı sınırlamaya çalışacak.

““Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum. ABD’nin nükleer tehdidi ortadan kaldırmak zorunda kalacağını düşünüyorum. İran’ın sert çizgideki liderleri pes edecek.

Bir anlaşmaya varılana kadar İran’la müzakereye devam edeceğiz. Özgürlük Projesi daha büyük bir operasyonun parçası olacak. Benzin vergisini askıya alacağım.”

18 sentlik federal benzin vergisini bir süreliğine askıya alınması ciddi bir sonuç doğurmayacak olsa da Trump’ı atabileceği sınırlı adımlardan biri. Tahminlere göre bu hamle enflasyon oranını maksimum 0,2% civarında aşağı çekebilir. Eğer Trump dizel vergisini (24.4 cent) de kaldırırsa, market raflarına giden ürünlerin nakliye maliyeti düşer. Böylece enerji enflasyonunun dolayı maliyeti azalmış olur. Federal hükümetin benzin vergisinden yılda yaklaşık 30-35 milyar dolar geliri var. Zaten 41 trilyon dolar sınırına dayanan ABD borç tavanı (Debt Ceiling) ortamında, bu gelirden vazgeçmek bütçe açığını büyütebilir. Uzun vadede bu durum faiz oranları üzerinde baskı kurarak dolaylı yoldan enflasyonu besleyen bir faktöre dönüşebilir.

Ayrıca Trump yazı hazırlandığı sırada İran hakkında büyük bir general grubuyla toplantı yapacağını açıkladı. Bu da büyük bir saldırının başlayabileceği anlamına geliyor.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
