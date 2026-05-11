Sıcak Gelişme: Enflasyon raporundan önce Trump müjdeyi verdi

Salı ve Çarşamba günü TÜFE ile ÜFE rakamları açıklanacak. Trump yükselmeye devam etmesi beklenen enflasyona karşı önlem amacıyla dakikalar önce atacağı adımı açıkladı. İran gerilimi nedeniyle daralan petrol arzı fiyat artışına neden olmuş ve enerji enflasyonu kaynaklı ABD enflasyonunda yükseliş yaşanmıştı.

Benzinden vergi alınmayacak

Türkiye gibi birçok ülkenin de uyguladığı yönteme ABD de geçiyor. Son petrol artışında Türkiye vergide indirime giderek zammın vergiden karşılanmasını sağlayıp fiyatlardaki artışı dizginlemeye çalışmıştı. Vergi oranı ABD’ye göre yüksek olduğundan alan geniş olsa da yine tüketiciler benzin ile motorindeki artıştan fazlasıyla etkilendi. Şimdi Trump da benzer bir yol izleyecek ve benzin vergisini bir süreliğine askıya alarak enflasyondaki artışı sınırlamaya çalışacak.

““Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum. ABD’nin nükleer tehdidi ortadan kaldırmak zorunda kalacağını düşünüyorum. İran’ın sert çizgideki liderleri pes edecek. Bir anlaşmaya varılana kadar İran’la müzakereye devam edeceğiz. Özgürlük Projesi daha büyük bir operasyonun parçası olacak. Benzin vergisini askıya alacağım.”

18 sentlik federal benzin vergisini bir süreliğine askıya alınması ciddi bir sonuç doğurmayacak olsa da Trump’ı atabileceği sınırlı adımlardan biri. Tahminlere göre bu hamle enflasyon oranını maksimum 0,2% civarında aşağı çekebilir. Eğer Trump dizel vergisini (24.4 cent) de kaldırırsa, market raflarına giden ürünlerin nakliye maliyeti düşer. Böylece enerji enflasyonunun dolayı maliyeti azalmış olur. Federal hükümetin benzin vergisinden yılda yaklaşık 30-35 milyar dolar geliri var. Zaten 41 trilyon dolar sınırına dayanan ABD borç tavanı (Debt Ceiling) ortamında, bu gelirden vazgeçmek bütçe açığını büyütebilir. Uzun vadede bu durum faiz oranları üzerinde baskı kurarak dolaylı yoldan enflasyonu besleyen bir faktöre dönüşebilir.

Ayrıca Trump yazı hazırlandığı sırada İran hakkında büyük bir general grubuyla toplantı yapacağını açıkladı. Bu da büyük bir saldırının başlayabileceği anlamına geliyor.