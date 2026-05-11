Senato’da stabilcoin düzenlemesi bankacılarla kripto sektörü arasında tartışma yarattı

ABD Senatosu’ndaki Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası (Clarity Act) tartışmaları, finans sektöründe yankı buldu. Amerikan Bankacılar Birliği (ABA), perşembe günü yapılacak Bankacılık Komitesi oylaması öncesi yasanın güncellenmiş halindeki stabilcoin maddelerine karşı kapsamlı bir lobi faaliyeti yürütüyor. Bankacılık sektörünün önde gelen meslek örgütlerinden biri olan ABA, ülkedeki bankacılara ve çalışanlarına gönderdiği mesajda, yasa taslağında ödeme için geliştirilen stablecoin projelerinin geleneksel banka mevduatlarını riske atabileceği uyarısında bulundu. Kurum, düzenlemenin halen bankalardan müşterilerin fonlarının çekilmesine yol açabilecek getirili stablecoin’lere olanak tanıdığını savundu.

Bankacılar etkin lobiyle bastırıyor

Hafta sonu boyunca ülke genelindeki banka yöneticileri ve çalışanlarına gönderilen çağrıyla ABA, Senato üyelerinin stablecoin’lere karşı daha sıkı düzenlemeler getirmesi için baskı yapılmasını istedi. Birliğin yıllardır süren görüşmeleri ve değişiklik taleplerine rağmen, yeni düzenlemede kripto şirketlerinin tüketicilere faiz benzeri ödüller sunmasının önünde halen engel olmadığı ifade edildi.

Senato Bankacılık Komisyonu’nun yasa taslağının güncellenmiş metnini pazartesi gününden itibaren açıklaması, salı ise vekillerden yeni yorum ve değişikliklerin gelmesi bekleniyor. Komisyon oylaması ise perşembe günü planlanıyor.

“Senatörler bu tasarıyı gündemine almadan önce tam olarak sesimizi duyurmak için desteğinizi bekliyoruz,” diyen ABA Başkanı Rob Nichols, sektöre gönderdiği mesajda bu süreci ön plana çıkardı.

ABA’nın son lobi atağı, geçen hafta farklı bankacılık birliklerinin gönderdiği ortak bir mektupla daha güçlendi. Birlikler, yasa içinde stablecoin getirisiyle ilgili tanımlamalar bulunmasını ve mevzuatın bu alanda olası ‘açıkların’ kapatılmasını istedi.

Stabilcoin cephesinde görüşler ayrışıyor

Tasarıda yer alan getirili stablecoin’ler, Washington’daki kripto politikaları tartışmasının en yoğun başlıklarından biri haline geldi. ABA ve diğer finans kuruluşları, getirili stablecoin’lerin sigortalı mevduatların yerine geçebileceği ve kredi kaynaklarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Buna karşı, kripto şirketleri ve bazı fintech firmalar stablecoin’lerin hızlı para transferi ve yenilikçi ödeme yöntemleri sunduğunu savunuyor. Kripto sektöründeki eleştirmenler ise bankaların sektördeki hakimiyetini kaybetmemek için bu tür düzenlemeleri istediğini belirtiyor.

“Bankacılık karteli panik halinde,” diyen Ohio Senatörü ve kripto yanlısı politikacılardan Bernie Moreno, sosyal medyadaki paylaşımında sektörün bu süreçten çekindiği mesajını verdi.

Yasal süreç ve ekonomi çevrelerinden tepkiler

Getirili stablecoin’lere ilişkin tartışmalar, daha önce de yasa çalışmalarını yavaşlatmıştı. Vekiller, mevduat faiziyle benzer getirilerin önlenmesi ve yalnızca kredi kartı puanlarına benzer ödüllere izin verilmesi yönünde uzlaşma sağladı. Ancak bankacılık kurumları, buna rağmen daha sıkı önlemler için Kongre’ye baskı yapmaya devam ediyor.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi, daha önce yayımladığı analizde stablecoin kullanımının banka sistemine zarar vermeyeceğini belirtti. Öte yandan, ABA’nın nisan ayında paylaştığı raporda yönetimin yanlış soruları ele aldığı, asıl etkinin getirili stablecoin’lere izin verildiği durumda yaşanacağı öne sürüldü.

ABA’nın analizine göre, getirili stablecoin’ler mevcutta yaklaşık 300 milyar dolar olan piyasayı kısa süre içinde 2 trilyon dolara taşıyabilir; bu da bankaların fon kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturabilir.

Sektördeki uzlaşma geciktikçe, kapsamlı kripto yasası için zemin hazırlanması güçleşiyor. Orta vadede Senato takvimine göre seçimlerden önce yaklaşık 10 haftalık bir çalışma dönemi kaldı. Pek çok yasa teklifi arasında kriptoya ayrılacak zamanın daralması, sektör temsilcilerinde belirsizlik yaratıyor.