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Dün gün içerisinde 28.700 dolar seviyelerini aşamayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıplarının ardından 28.ooo dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Dogecoin (DOGE), Lido DAO (LDO) ve Arbitrum (ARB) ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde sert düşüşler kaydetti. Öte yandan kripto para piyasasının toplam değerinde de yaklaşık 30 milyar dolarlık bir düşüş kaydedildi.

Kripto Para Piyasasının Toplam Değerinde 30 Milyar Dolarlık Düşüş

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün gün içerisinde 28.700 dolar seviyelerini aşamamasının ardından yeniden düşüşe geçti ve 28.000 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin’deki bu düşüş, altcoin’lerdeki değer kayıplarının da hız kazanmasına neden oldu. Dogecoin (DOGE), Lido DAO (LDO) ve Arbitrum (ARB), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde sert düşüşler kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1880 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerinde de yaklaşık 30 milyar dolarlık bir düşüş kaydedildi.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasası, güne düşüş yönlü bir ivme başladı. CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, Stacks (STX), Dogecoin (DOGE), Lido DAO (LDO), THORChain (RUNE) ve Arbitrum (ARB) son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimleri arasında yer aldı. Öte yandan piyasadaki düşüş eğilimine meydan okuyan Klaytn (KLAY), Trust Wallet Token (TWT), Neo (NEO), Maker (MKR) ve Tezos (XTZ) ta yine CoinMarketCap verilerine göre günün en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri oldu. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatte ortalama 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.