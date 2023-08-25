Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.033 dolardan alıcı buluyor. Fiyat yeniden 500 dolarlık sığ bir aralık oluşturmaya başladı. Kripto para yatırımcıları tedirgin biçimde BTC’nin sonraki hamlesini bekliyor. Teknik analiz net sinyaller sunmuyor ve düşüş beklentisine yönelik fikir beyan eden uzmanların sayısı artmaya başlıyor. Peki on-chain ne diyor?

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Bitcoin ve Kripto Paralar Yorum

Popüler 4 gösterge Bitcoin fiyatı için mevcut görünümün daha fazla düşüşe işaret edebileceğini gösteriyor. Aşağıdaki göstergeler on-chain uzmanları tarafından yakından takip edilir ve bu tarz aşırı olumsuz dönemlerin bozulması için haber akışı destekli rallilere ihtiyaç duyurulur. Düşüş sinyali veren 4 popüler gösterge şunlardır;

Net Network Growth: Momentumu, talebi ölçer

In the Money: Talep, maliyet ve momentuma bakar

Concentration: Balinaların birikimden kaçındığını gösteriliyor

Large Transactions: Balina işlemlerinin şu sıralar zayıf olduğunu gösterir

Smart Price ise negatif yerine nötr diyebileceğimiz bir seviyededir. Bu alış ve satış fiyatlarının ortalamasının ters hacimlerine göre ağırlıklandırıldığı bir orta fiyat varyasyonu yani alış, satışta yayınlanan hacim ile ağırlıklandırılır ve satış, alışta yayınlanan hacim ile ağırlıklandırılır. Bid-Ask Volume Imbalance ise satıcıların baskın olduğunu gösteriyor.

Altcoinlerin BTC Korelasyonu

BTC kriptodaki geri kalan neredeyse tüm varlıkları domine eder. Eğer fiyat düşerse altcoinlerde de erime görürüz. Ancak bazı istisnalar olabilir. Bu yüzden yatırımcıların 30 ve 60 günlük BTC altcoin korelasyonlarını izlemesi faydalı olabilir. Aşağıdaki grafik popüler altcoinler için bunu gösteriyor.

Düşüş döneminde negatif ve ona yakın korelasyon kat sayıları ilgili altcoin için pozitiftir. BTC yükselirken durum tam tersi olur.

Bitcoin Aktif Adresler

Balina ilgisindeki zayıflık ağ geneline sirayet etmemiş durumda. Aktif adresler günlükte 1 milyon civarında kalmaya devam ediyor. Ancak haftalık dönemde bir miktar düşüş var.

Bitcoin Yatırımcı Profili

6-12 ve 1-3 aylık yatırımcılar ortalama coin yaşına göre bakıldığında son düşüşe katkıda bulunan en büyük grup gibi görünüyor. Bunun aksine 5 yıldan daha fazla BTC tutan cüzdanların sayısı nispeten sabit kaldı. Buna göre kısa vadede negatif hissiyatın artacağına inanan, dibi değerlendiren yatırımcıların son düşüş dönemini kapış fırsatı olarak görmüş olabileceğini söyleriz.

Bu yatırımcı grubu haber akışına bağlı olarak, negatif hissiyatın tersine döndüğü senaryoda BTC’ye hızlı giriş yapabilir. Dibi kaçırma korkusu bu yatırımcı grubunda daha yüksek olabilir. Elbette bunlar kesin bilgi değil geçmiş yönelimlerden beslenen tahminlerdir.