Mercado Bitcoin, Pix ile para yatırma ve çekme işlemlerini gelecek hafta açacak

Brezilya’nın önde gelen kripto para borsalarından Mercado Bitcoin, ülkenin anlık ödeme sistemi Pix üzerinden Brezilya reali yatırma ve çekme işlemlerini gelecek hafta yeniden başlatacak. Karar, borsayla bağlantılı cüzdanlardan yaklaşık 49 milyon doların boşaltıldığı saldırıdan 15 günden fazla süre sonra geldi.

Para transferleri kademeli olarak açılacak

Mercado Bitcoin, yeniden açılışın ilk aşamasında itibari para işlemlerine odaklanacak. Kullanıcılar yalnızca kendi adlarına kayıtlı hesaplara para çekebilecek. Şirket ayrıca sabit getirili ürünlerin itfasından doğan bakiyeleri de müşteri hesaplarına yansıtacak.

Şirket temsilcisi, yeniden açılışın kademeli ilerleyeceğini ve devreye alınacak ek hizmetlerin MB’nin resmi kanalları üzerinden müşterilere önceden bildirileceğini aktardı.

Kripto para yatırma ve çekme işlemleri ise halen kapalı tutuluyor. Bu hizmetlerin ne zaman geri döneceğine ilişkin takvim paylaşılmadı.

Erişim süreci pazartesi günü başladı

Borsa, saldırıdan bir hafta sonra pazartesi günü hesap erişimini kısmen geri açtı. Bu aşamada kullanıcılar hesaplarını yalnızca görüntüleme modunda inceleyebiliyor. Erişim sağlayan müşteriler, şirketin güvenlik önlemlerini ve 2018’den bu yana yürüttüğünü belirttiği düzenli denetimleri anlatan bir sayfaya yönlendiriliyor.

Aynı sayfada olayla ilgili ayrı bir bilgilendirme bağlantısı da yer alıyor. Yeni işlerden sorumlu başkan yardımcısı Fabricio Tota, sürecin bir sonraki adımlarını yakın tarihli bir videoda anlattı. Buna karşın şirket internet sitesinde ayrıntılı bir takvim henüz yayımlamadı.

Pix hattının yeniden açılması gibi aşamalı gelişmeleri izlemek isteyen kullanıcılar için CryptoAppsy, tek ekranda anlık gündem takibi ve coin’e özel haber akışı sunuyor. Özellikle Mercado Bitcoin’in resmi duyurularına paralel ilerleyen bu süreçte, hizmetlerin hangi sırayla devreye girdiğini takip etmek daha kolay hale gelebilir.

Saldırı sonrası temkinli normalleşme

2 Kasım’da gerçekleşen saldırı, Mercado Bitcoin bağlantılı cüzdanlardan yaklaşık 49 milyon doların çıkmasına yol açtı. Şirketin attığı son adımlar, operasyonların tamamen değil, kontrollü biçimde yeniden devreye alınacağını gösteriyor.

Fabricio Tota, son videoda bir sonraki aşamayı çerçevelendirirken, ek hizmetlerin planlı biçimde ve önceden duyurularak açılacağını anlattı.

Söz konusu olay, son dönemde kripto para sektöründe artan güvenlik ihlallerinin ardından yaşandı. Aynı dönemde başka büyük platformlarda da benzer saldırılar görülürken, borsalar kullanıcı erişimi ve para transferlerinde daha sıkı kontroller uygulamaya başladı.

Mercado Bitcoin’in mevcut planında öncelik, yerel para birimi işlemlerinin güvenli biçimde yeniden başlatılması olarak öne çıkıyor. Kripto transferleri içinse belirsizlik sürüyor.