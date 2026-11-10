XRP Ledger ödemeleri arttı, XRP fiyatı ise 1 dolar sınırına yaklaştı

XRP Ledger üzerindeki ödeme hacmi 9 Kasım’da 1,16 milyar XRP’ye yükseldi. XRPScan verilerine göre bu seviye, son 24 saatte yüzde 207,4 artışa işaret ediyor. Buna karşın mevcut hacim, ağın yaklaşık 7 milyar XRP ile kaydedilen tarihi zirvesinin belirgin biçimde altında kalıyor.

Hacimde artış görüldü

Son yükseliş güçlü görünse de ağdaki hareketliliğin daha önce de benzer biçimde arttığı görülüyor. Son 30 günlük ortalama 580,6 milyon XRP seviyesinde bulunurken, 30 Ekim’de yaklaşık 1,8 milyar XRP’lik ödeme hacmi kaydedildi. 25 Eylül’de ise bu rakam 1,9 milyar XRP’ye kadar çıktı.

XRP Ledger’da ödeme hacmi 9 Kasım’da 1,16 milyar XRP’ye ulaştı, ancak benzer sıçramalar eylül sonu ile ekim sonunda da görülmüştü.

Bu tür artışların hafta sonundan haftanın ilk işlem gününe geçiş dönemlerinde ortaya çıkabildiği belirtiliyor. Bu nedenle son sıçramanın tek başına kalıcı bir trend değişimine işaret edip etmediği konusunda temkinli yaklaşım öne çıkıyor. XRP Ledger, XRP ağındaki işlemlerin kaydedildiği açık kaynaklı blokzincir altyapısı olarak biliniyor.

Ekim ayında dalgalanma sertleşti

Ekim boyunca tablo daha zayıf bir görünüm sundu. Ödeme hacmi birçok gün 800 milyon XRP’nin üzerinde kalmakta zorlandı. 24 Ekim’de ise ağdaki hacim neredeyse sıfıra inecek kadar sert biçimde geriledi. Bu veriler, son artışın güçlü olsa da ağ için istisnai bir durum olmadığını gösteriyor.

Fiyatta baskı sürüyor

Ağdaki ödeme hareketliliği artarken XRP fiyatı ise ters yönde ilerledi. Varlık son haftalarda değer kaybederken 1,09 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece piyasa, 1 dolar eşiğinin yeniden test edilip edilmeyeceğine odaklandı.

XRP fiyatı 1,09 dolara gerilerken, 1 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde satış baskısının hızlanabileceği değerlendiriliyor.

XRP en son ağustos ortasında 1 doların altına sarkmıştı. Bu seviye, Kasım 2024’ten sonra ilk kez o dönemde kaybedilmişti. Piyasadaki zayıflığın sürmesi halinde 1 doların altındaki bir hareketin kısa süreli kalmayabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

10 Kasım’da ivme zayıfladı

Ödeme hacmindeki artış, bazı yatırımcıların varlıklarını elden çıkarmak için borsalara taşıdığına ilişkin yorumları da beraberinde getirdi. Bununla birlikte bu değerlendirme kesinlik taşımıyor. 10 Kasım’da hacim yeniden 300 milyon XRP bandına doğru geriledi. Gün tamamlanmadan görülen bu düşüş, 9 Kasım’daki sıçramanın kısa ömürlü kalabileceğine işaret etti.

Veriler, XRP Ledger üzerinde işlem hareketliliğinin arttığını, ancak bunun fiyat tarafında iyileşmeye dönüşmediğini ortaya koyuyor. Ağdaki canlılık korunurken piyasa tarafındaki satış baskısı şimdilik etkisini sürdürüyor.