Ethereum (ETH)

Tom Lee, Güney Kore’deki satış dalgası için Ethereum uyarısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tom Lee, Güney Kore'deki satış dalgasının $ETH üzerinde ek baskı yaratabileceğini söyledi.
  • 📉 KOSPI, 13 Ekim Salı günü yüzde 6'dan fazla geriledi ve Korea Exchange acil önlem aldı.
  • 🏭 Samsung Electronics ve SK Hynix hisselerindeki düşüş, yarı iletken sektöründeki rekabet kaygılarıyla hız kazandı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee, piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki kripto para Ethereum için olağan dışı bir düşüş uyarısında bulundu. Lee, Güney Kore hisse senedi piyasasında yaşanan sert gerilemenin kripto varlıklar üzerinde ek satış baskısı yaratabileceğini, bunun da özellikle ETH fiyatını etkileyebileceğini söyledi.

İçindekiler
1 Güney Kore kaynaklı baskı
2 KOSPI’de sert düşüş ve acil önlemler
3 Yarı iletken baskısı küresel ölçekte hissedildi

Güney Kore kaynaklı baskı

Lee, X üzerinden yaptığı paylaşımda Güney Kore’deki sert hisse satışlarının kripto piyasasına da sıçrıyor olabileceğini belirtti. Güney Koreli yatırımcıların kripto varlıklardaki payının yüksek olduğuna işaret eden Lee, aracı kurumlar tarafındaki marjin tasfiyelerinin daha geniş bir finansal bulaşma riski doğurabileceğini kaydetti.

Tom Lee, Güney Kore hisselerindeki büyük düşüşün kripto piyasasına taşınmasının muhtemel olduğunu, kısa vadede bunun Ethereum üzerinde baskı kurabileceğini vurguladı.

Lee’nin uyarısı, kısa vadeli görünümde acı verici bir sürecin yaşanabileceğine işaret etti. Açıklamasında özellikle ETH’yi öne çıkaran Lee, zorunlu satışların kripto piyasasındaki kırılganlığı artırabileceğini dile getirdi.

KOSPI’de sert düşüş ve acil önlemler

Salı günü, 13 Ekim’de Güney Kore’nin gösterge endeksi KOSPI yüzde 6’nın üzerinde geriledi. Düşüşte teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki yoğun satışlar belirleyici oldu. Satış dalgasının derinleşmesi üzerine Korea Exchange, piyasayı dengelemeye yönelik acil adımlar attı.

Yerel saatle yaklaşık 09.48’de, KOSPI 200 vadeli işlemlerindeki yüzde 5’i aşan düşüş sonrası borsada sell side sidecar mekanizması devreye alındı. Bu uygulama, vadeli işlemlerde aşırı oynaklık görüldüğünde işlemleri kısa süreli yavaşlatmak için kullanılıyor.

Mini sözlük: Sidecar, Güney Kore piyasalarında sert fiyat hareketleri sırasında devreye alınan geçici bir dengeleme aracıdır. Amaç, ani satışların hızını kesmek ve işlemlerde aşırı oynaklığı sınırlamaktır.

Korea Exchange, KOSPI 200 vadeli işlemlerindeki yüzde 5’i aşan kayıp sonrası sidecar uygulamasını devreye aldı ancak bu adım daha geniş satışları durdurmaya yetmedi.

Yarı iletken baskısı küresel ölçekte hissedildi

Güney Kore piyasasındaki baskının merkezinde yapay zeka dalgasına ilişkin artan soru işaretleri ile ülkenin büyük yarı iletken şirketlerinin rekabet gücüne yönelik endişeler yer aldı. Satışlar, ülke borsasının en etkili şirketleri arasında bulunan Samsung Electronics ile SK Hynix hisselerinde yoğunlaştı.

Çinli bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies’in yarı iletken teknolojisinde önemli ilerleme kaydettiğine yönelik bilgiler, rekabet baskısını artırdı. Bu gelişme, bellek çipi fiyatları ile kar marjları üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceği gerekçesiyle izleniyor.

Satış baskısı yalnızca Güney Kore ile sınırlı kalmadı. ABD’de yarı iletken hisseleri de sert geriledi ve Philadelphia Semiconductor Index son seansta yüzde 2,67 düştü. Bu tablo, teknoloji ve çip sektöründeki stresin daha geniş piyasalara yayıldığını gösterdi.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance’te Ethereum likidite göstergesi son yedi ayın dibine indi

Ethereum bağlantılı iki cüzdan Kraken’e 11,1 milyon dolarlık ETH aktardı

Ethereum ve Bitcoin için yapay zeka kaynaklı imza riski tartışması büyüdü

BitMine, Ethereum alımlarını toplam arzın %5’inde durduracak

Ethereum araştırmacısı AI kaynaklı anahtar riskine karşı hazırlık çağrısı yaptı

Ethereum 2800 doların altında sıkıştı, ETF çıkışları baskıyı artırıyor

Ethereum, Glamsterdam güncellemesini Sepolia test ağında devreye aldı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı NFT devi Blur kapanıyor: İşlem hacmi zirveden yüzde 99,5’in üzerinde düştü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

NFT devi Blur kapanıyor: İşlem hacmi zirveden yüzde 99,5’in üzerinde düştü
NFT
Yapay zeka, XRP ve ZEC ağlarında 190 milyar dolarlık riski sınırladı
RIPPLE (XRP)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?