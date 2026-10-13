Tom Lee, Güney Kore’deki satış dalgası için Ethereum uyarısı yaptı

Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee, piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki kripto para Ethereum için olağan dışı bir düşüş uyarısında bulundu. Lee, Güney Kore hisse senedi piyasasında yaşanan sert gerilemenin kripto varlıklar üzerinde ek satış baskısı yaratabileceğini, bunun da özellikle ETH fiyatını etkileyebileceğini söyledi.

Güney Kore kaynaklı baskı

Lee, X üzerinden yaptığı paylaşımda Güney Kore’deki sert hisse satışlarının kripto piyasasına da sıçrıyor olabileceğini belirtti. Güney Koreli yatırımcıların kripto varlıklardaki payının yüksek olduğuna işaret eden Lee, aracı kurumlar tarafındaki marjin tasfiyelerinin daha geniş bir finansal bulaşma riski doğurabileceğini kaydetti.

Tom Lee, Güney Kore hisselerindeki büyük düşüşün kripto piyasasına taşınmasının muhtemel olduğunu, kısa vadede bunun Ethereum üzerinde baskı kurabileceğini vurguladı.

Lee’nin uyarısı, kısa vadeli görünümde acı verici bir sürecin yaşanabileceğine işaret etti. Açıklamasında özellikle ETH’yi öne çıkaran Lee, zorunlu satışların kripto piyasasındaki kırılganlığı artırabileceğini dile getirdi.

KOSPI’de sert düşüş ve acil önlemler

Salı günü, 13 Ekim’de Güney Kore’nin gösterge endeksi KOSPI yüzde 6’nın üzerinde geriledi. Düşüşte teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki yoğun satışlar belirleyici oldu. Satış dalgasının derinleşmesi üzerine Korea Exchange, piyasayı dengelemeye yönelik acil adımlar attı.

Yerel saatle yaklaşık 09.48’de, KOSPI 200 vadeli işlemlerindeki yüzde 5’i aşan düşüş sonrası borsada sell side sidecar mekanizması devreye alındı. Bu uygulama, vadeli işlemlerde aşırı oynaklık görüldüğünde işlemleri kısa süreli yavaşlatmak için kullanılıyor.

Mini sözlük: Sidecar, Güney Kore piyasalarında sert fiyat hareketleri sırasında devreye alınan geçici bir dengeleme aracıdır. Amaç, ani satışların hızını kesmek ve işlemlerde aşırı oynaklığı sınırlamaktır.

Korea Exchange, KOSPI 200 vadeli işlemlerindeki yüzde 5’i aşan kayıp sonrası sidecar uygulamasını devreye aldı ancak bu adım daha geniş satışları durdurmaya yetmedi.

Yarı iletken baskısı küresel ölçekte hissedildi

Güney Kore piyasasındaki baskının merkezinde yapay zeka dalgasına ilişkin artan soru işaretleri ile ülkenin büyük yarı iletken şirketlerinin rekabet gücüne yönelik endişeler yer aldı. Satışlar, ülke borsasının en etkili şirketleri arasında bulunan Samsung Electronics ile SK Hynix hisselerinde yoğunlaştı.

Çinli bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies’in yarı iletken teknolojisinde önemli ilerleme kaydettiğine yönelik bilgiler, rekabet baskısını artırdı. Bu gelişme, bellek çipi fiyatları ile kar marjları üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceği gerekçesiyle izleniyor.

Satış baskısı yalnızca Güney Kore ile sınırlı kalmadı. ABD’de yarı iletken hisseleri de sert geriledi ve Philadelphia Semiconductor Index son seansta yüzde 2,67 düştü. Bu tablo, teknoloji ve çip sektöründeki stresin daha geniş piyasalara yayıldığını gösterdi.